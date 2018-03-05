藍色電影夢》2018奧斯卡：誰是黑馬？！

如果你努力替奧斯卡整理規則，你很快就會發現，這些規則，這些公式，很快都會自打嘴巴。奧斯卡像月亮，初一十五不一樣，有時很藝術，有時很政治；有時孚眾望，有時眾人嫌......它的難以預測，正是它的趣味所在。

◎藍祖蔚

如果歷史可靠，數據可憑，今年奧斯卡盛會的最佳影片大賽應該由《逃出絕命鎮》、《淑女鳥》和《水底情深》三部電影一決雌雄，因為九部入圍作品中，只有這三部同時也在導演和編劇獎項上獲得提名。從二○一一年開始，奧斯卡最佳影片得主九成都同時入圍了導演獎，唯一的例外是導演獎落榜的《亞果出任務》擊敗了李安的《少年PI的奇幻漂流》。

例外，就代表奧斯卡永遠有驚奇。導演提名亦沾上邊的《霓裳魅影》與《敦克爾克大行動》，甚至金球獎和英國電影學院最推崇的《意外》，都有可能「意外」出線，關鍵就在黑色力量能否動員。

多數人看奧斯卡獎只看最後誰得獎，其實，真正有趣的是這份提名名單背後反映出的好萊塢「真實」。觀眾愛的，市場就有熱錢火燙；至於藝術成就高的，就靠奧斯卡貼金禮讚，有人叫座，有人叫好，這款電影生態才有生機和活力。

例如，去年好萊塢十大賣座電影中，有五部都是漫畫改編，電影市場靠著窮特效與聲光之力的漫威和ＤＣ漫畫供應奶水；另外還有四部續集／重拍電影，兩部卡通片，這些賣座電影最多只獲得技術獎項肯定，擠不進最佳影片之林。

例如，九大作品中，只有《敦克爾克大行動》和《逃出絕命鎮》在票房上攻下第十四和十五名，其他排序都在四十名外，《霓裳魅影》與《以你的名字呼喚我》更落居百名之後。能夠名利得兼，當然最好，但不以票房論英雄，而從專業論高下，才見奧斯卡的高度。

今年奧斯卡的特殊性在於黑人或女性有多強？《逃出絕命鎮》的黑人導演Jordan Peele或《淑女鳥》的女性導演Greta Gerwig有沒有可能拿下最高榮譽？美國導演協會已經把年度最佳導演頒給了《水底情深》的Guillermo del Toro，不過，這個獎遇到種族就會出岔，二○○○年導演協會肯定了《臥虎藏龍》的李安，奧斯卡獎卻給了《天人交戰》的索德柏，二○一二年導演協會給了《亞果出任務》，拿下奧斯卡的卻是《少年PI》的李安。

《逃》驚悚描述種族衝突 揭白人謊言

不過，今年編劇協會卻是非常肯定Jordan Peele在《逃出絕命鎮》中所呈現的黑人情結。全片透過一位黑人男孩要到白人女孩家見父母，敲定黑白聯姻的「喜事」，最後卻成為倉皇逃命的「災難」，揭露美國根深柢固的種族偏見，毋寧是非常高明的設計。這家人透過聯姻方式只是貪圖黑人肉體，順便還帶出了先人在柏林奧運上輸給黑人金牌選手Jesse Owens的憾恨...，白人父親明明聲稱他是歐巴馬粉絲，如果可能，也還會第三度支持歐巴馬連任當總統（誰說選出了黑人總統，黑人地位就翻轉了呢？），但是他們家還有黑僕，理由是「不忍他們失業」...，這家白人的燦爛笑容與擁抱，目的只在想剝削與榨乾黑人，透過一齣驚悚狂想曲來揭發黑人認知的「白人謊言」，從視野、格局到氣魄，都是好萊塢前所未見。

美國黑色電影之父Roger Corman曾說：「拍恐怖片最保險，喜劇片最難。因為恐怖就算不夠恐怖，只要有幾聲尖叫也就夠了，如果看了喜劇片卻笑不出來，你就死定了。」《逃出絕命鎮》除了驚悚之外，還包含了種族偏見的深層論述，讓人毛骨悚然的不只是男主角的際遇，而是指桑罵槐，呼應著層出不窮的白人警察濫殺黑人事件，該片的「政治正確」，或許多少影響了最後的投票結果。

今年類似這種借諷時事的作品包括了《郵報：密戰》和《最黑暗的時刻》，四平八穩的古典風格，不溫不火，梅莉．史翠普或者蓋瑞．歐曼若能封后稱帝，都得歸功劇本提供了高手演員悠遊空間，可惜導演急著立德立言，新意有限。

《敦克爾克大行動》把三種時間捲成麻花的表現手法，固然不凡，卻非導演Christopher Nolan最有靈光的作品。至於刻畫「父權」暴力的《水底情深》，固然兼及了職場、種族、殘障弱勢和同性戀議題，技術面極其工整，但基本論述都只是復刻前輩議論，少了讓人驚豔的轉折。

《淑女鳥》愛怨交纏 令人歡笑令人哭

Roger Corman的喜劇論同樣凸顯了《淑女鳥》的不俗。表面上《淑女鳥》是女導演Greta Gerwig成長經歷的投射，這類青春成長電影都少不了從舞會、接吻到第一次性愛的青春遊戲，甚至嫌貧愛富的幽微心情，然而女主角面對家人與故鄉既恨又愛的難分難捨，Greta Gerwig的劇本處處都有著讓人會心一笑，還能發人深省的語言遊戲，怨念越深愛越濃的青春覺悟，讓觀眾不時笑出聲來，剛巧與描寫男孩啟蒙的《以你的名字呼喚我》遙相呼應，《以》片男主角Timothée Chalamet確實演活了青春的癡戀與迷惘，火爐前的那場哭戲更是動人，卻吃虧在他同時也在《淑女鳥》中，與女主角Saoirse Ronan有多場對手戲，偏偏光彩全被吃掉。

《意外》處處有驚奇 《霓裳》人性最黯黑

今年奧斯卡戲劇成就最高的作品當屬《意外》與《霓裳魅影》，《意外》的人物與劇情一如片名，處處有意外，處處有驚奇，《霓裳魅影》則是極其巧妙地將男人的控制欲轉成女人的接管全局，《意外》的人性觀察從刻薄見溫厚，《霓裳魅影》則是從天真轉黯黑，坦白說都是藝術精品，誰能拿下大獎，都值得影迷鼓掌叫好的。

本文經授轉載自藍色電影夢：2018奧斯卡：誰是黑馬？！