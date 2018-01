藍色電影夢》沈默的目擊者：選曲

用峰迴路轉,都不足以形容《沈默的目擊者(Blackened Heart)》的劇情布局,但是電影的片尾曲才是畫龍點睛的犀利設計,散場前,別忘了好好咀嚼《沈默的目擊者》的那首詠歎調。

◎藍祖蔚

《沈默的目擊者(Blackened Heart)》是一部獻給天下父親的電影,亦是一位父親寫給女兒的情歌。

我沒看過孫紅雷與郭富城主演的《全民目擊》,無法判準改編自該片的《沈默的目擊者》究竟孰優孰劣,一切只能以鄭智宇執導的韓國作品為準,故事描述大財團老闆林泰山(崔岷植飾演),在未婚妻宥娜(李荷妮飾演)意外死亡後,全力營救女兒美萊(李秀卿飾演)的故事。這兩個女人都是他的摯愛,失去一位,已夠傷心,平日可以呼風喚雨的他,絕對不容許再失去女兒。

《沈默的目擊者》環扣嚴密,最後的逆轉更讓人叫絕,主要是因為編導掌握了三個迷人要素:世人都相信自己眼睛看到的;將欲取之,必先予之;所有的線索都有交代,只是你沒注意而已。第一點和第三點都是針對觀眾設計的,第二點則是男主角餵養對手的手段,每一點都是高招。

林泰山擅長風險管理,他的危機處理能力就財團屹立不搖的關鍵,未婚妻的意外死亡真相為何?他比誰都更想知道,就在多方查證的時候,手下卻在女兒的電腦中查獲一段公司才剛研發出來的謀害親人的遊戲軟體時,他沒動手銷毀,卻決定公開這款遊戲,因為這樣公司股價立刻就會大漲,他是這樣冷酷又冷靜地發死人財?剝削自己的親人嗎?

林泰山的冷血與冷靜正是電影劇情能夠說服觀眾的主因,然而導演鄭智宇卻選擇用極其動人人的詠歎調Caro mio ben(我的摯愛)來註解這位鐵漢的柔情,才是最高明的選項。

Caro mio ben(我的摯愛)是義大利作曲家Giuseppe Tommaso Giovanni Giordani在1783年發表的作品(有一說則指稱這首曲子應是出自他父親的手筆) 旋律優美,能夠直接從耳朵穿透心房,歌詞大意如下:

Caro mio ben, My dear beloved/我的摯愛

Credimi almen, believe me at least/請一定要相信我

Senza di te languisce il cor. without you my heart languishes/沒有你, 我的心志消沉



Il tuo fedel Your faithful one/ (我是你的)忠實愛慕者

Sospira ognor. always sighs/不時在歎息

Cessa, crudel, cease, cruel one/狠心的你,請停手吧

Tanto rigor! so much punishment! /這麼嚴苛的懲罰



Caro mio ben, My dear beloved/我的摯愛

Credimi almen, believe me at least/請一定要相信我

Senza di te languisce il cor. without you my heart languishes/沒有你, 我的心志消沉

光看歌詞,再對照劇情,你可以在最短時間內就明白鄭智宇選用該曲的用心,但是鄭智宇卻又刻意轉了個彎:明明是詠歎調,卻不能唱的,只用演奏版。

為什麼?這是多不容易的美學選擇。話講太白,意境就差了,《沈默的目擊者》的結局明明就已經是大逆轉了,偏偏在「Caro mio ben」出現時又來個大逆轉,你已經被故事唬得天旋地轉的時候,透過歌詞再來揣摩林泰山的苦心,其實就太著相了。

只要旋律,不要歌詞,一方面是因為旋律沁人心脾,足夠解釋林泰山的用心良苦;另一方面,一旦旋律真能撼動觀眾心弦,你自會去尋訪音樂源頭,查知曲名,就會查知歌詞,再三咀嚼,電影中未曾明言的嚴父/慈父心,不就更動人了嗎?

我相信鄭智宇是有三分傲氣的,才會這樣處理音樂。從音樂切入,你或許會同意,電影的餘韻才是讓你盪氣迴腸的關鍵扳機。

本文經授轉載自藍色電影夢:沈默的目擊者:選曲