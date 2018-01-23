藍色電影夢》抓狂美術館：刀砍文青

精彩電影有如滔滔江水，任人各取一瓢飲，《抓狂美術館（The Square）》中的每段故事都可以讓人信手拈來做文章，餘韻無窮。

◎藍祖蔚

戴上文化帽子，不會讓你變得更高貴，穿上文化外衣，不會讓你變得更有氣質，但是許多知識份子就愛拿文化貼金，賣弄一些多數人聽不懂的名詞，這些毛病全都讓瑞典導演Ruben Östlund在去年橫掃坎城影展和歐洲電影獎的《抓狂美術館（The Square）》徹底打臉。

Ruben Östlund最擅長用一起小事件直指咽喉，帶領角色和觀眾進入他所質疑的道德困境。他的前一部作品《婚姻風暴》，描述一位父親帶著太太和子女上山滑雪，不料遇上雪崩，混亂之際，父親只顧自己逃命，沒想要保護家人，雪崩之後，他的婚姻風暴才要展開；至於《抓狂美術館》則是大刀砍向那些陳義過高，又愛故弄玄虛的文化人。

這位名叫Christian的館長（Christian可以是一般男人的小名，也可以指基督徒，擴大為對歐美文明的反思）舉辦了一個光纖圈圍起來的「廣場」藝展，標榜「廣場是信任與關懷的殿堂，在裡頭，我們有同樣的權利與義務」，但是我們隨即看到他走過車站廣場時，對路旁志工的籲求無動於衷，對乞討遊民視而不見，面對一位疑似遇上暴力威脅的求救女郎，也怯懦瑟縮，不敢挺身而出，說一套，做一套，那是世人的真實嘴臉。

半吊子的文化人都愛咬文嚼字，所以「廣場」的官網上出現「以特定場域／非特定場域的精神，探索公共性的建構」和「以展出品／非展出品的普通概念在大型展出的擁擠時刻」的古怪文字，普羅大眾當然看不懂這款有字天書，卻又怕開口相問就會暴露欠學無知，只能囫圇吞棗，不懂亦要裝懂，最後全賴一位女記者戳穿「國王的新衣」，一再追問，才得到「妳的包包，平常只是一個包包，一旦放到美術館裡，就成了藝術品」的唬弄回答。

後來，Christian的理性要他別跟女記者上床，但是血性卻還是讓他難抵誘惑，春風一度後，女記者要幫他處理掉保險套，竟然引爆一場「搶套」大戰......讓人不禁想起多年前，一位風流官員同時跟多位「寶寶」交往，完事後一定把保險套放進手提箱中帶走，不留春風痕跡。

Christian做愛後先是要瘋狂護套，接下來還要面對女方質疑他虛情假意遊戲人間，問他：「是否記得我的名字？」雖然Christian同樣也會質問對方是否因為他是名人，所以一拍即合，熱情獻身。然而看見女記者家中豢養著一隻寵物大猩猩時，相形見絀，更是讓人拍案叫絕的神來一筆。

Christian最大的挑戰則在他的道德有虧。首先，他掉了手機，查知扒手可能是某棟大樓的住戶，竟然挨家挨戶送出警告信，逼對方還機，一人犯案，卻牽扯眾人，等到無辜少年登門求償，看對方人單勢孤，他就裝傻耍狠。其次，他的行銷廣告玩了炸死小孩的噱頭，網路瘋傳，行銷業績快速達標，卻引發輿論大譁，全片因此進入「要沒人性到什麼地步？才能觸及你的人性」的「點擊率」批判，更能引發觀眾共鳴。

《抓狂美術館》由一連串的小事件組成，把原本枯澀乏味的文人德行，用幽默詼諧手法還原本色，有時揶揄，有時調侃，讓觀眾在捧腹大笑之餘，更加洞悉文化美容的矯情面貌，也對人性黯黑有更多的體會，《抓狂美術館》的境界類似幽默大師林語堂所說的：「諷刺每趨於酸腐，去其酸辣，而達道沖淡心境，便成幽默。」

本文經授轉載自藍色電影夢：抓狂美術館：刀砍文青