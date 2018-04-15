自由開講》回應楊志良的「哪門子的台獨工作者」？！

前衛生署署長楊志良日前投書本報社，說賴揆算「哪門子的台獨工作者」！（資料照）

◎展昭

前衛生署署長楊志良投書說，賴揆數度公開自稱「台獨工作者」， 而他是最高行政首長，某種程度就代表全體綠營的台獨工作者。 聽其言，正氣凜然、義無反顧，但觀其行， 處處違反實踐台獨需要的準備，根本是玩假的， 騙騙衰民的選票而已。他舉例如下：

1、 弱化武備：

他說，台灣根本沒有募兵的條件（以色列、新加坡、南韓， 就連永久中立國瑞士都是徵兵制），硬要實行募兵制的結果， 不是募不到足夠的員額，就是募到的多是「魯蛇」 或相對社經低落的原住民。要台獨，早該宣佈徵兵制， 跟著國民黨倡議募兵制，就只是討好年輕人，騙選票而已。也請綠營 高官推派幾個子弟進官校或自願役，給大家當表率。

是沒錯，台灣沒有實施募兵制的本錢，但是年輕人為何不願意當兵， 尤其是職業軍人？ 主要原因是學生從小沒有培養他們國家認同與憂患意識， 且各級學校還有獨裁者銅像，國歌是國民黨黨歌， 校歌充滿黨國意識形態，師生習以為常，麻木不仁， 讓人分不清是非與正義。 一些退將自私自利又嚴重缺乏軍人武德的言行， 能令人尊敬軍人而想從軍嗎？

2、 失敗主義：

他說，以往只有東德怕與西德交流，至今北韓仍懼與南韓往來， 自稱是自由民主國家，卻缺乏影響對岸集權國家的信心。

請問，東德與北韓會擔心西德與南韓併吞他們嗎？ 以前在大陸時期的國共內戰，國民黨的勢力比共產黨大很多， 尚且被吃掉，何況今日小小的台灣？

3、 勇於內鬥，分化及弱化台灣：

他說，台灣藍綠惡鬥，政治人物不能不藍不綠， 試問分裂的台灣怎能對抗獨裁且國力日盛的中共？台灣要團結（ 綠營常常在喊），然團結當然要由執政者承擔最大的責任。

試問，藍綠惡鬥是誰先喊的？如果民進黨有分藍綠， 小英為何在某些縣市會禮讓藍營或無黨無派者？ 民進黨何嘗不喜歡團結？問題是國民黨國家認同錯亂， 尤其是一些高官與退將，能默認他們「吃裡扒外」的言行嗎？ 當許多年輕人上班只能低薪，退休軍公教卻能享受高月退， 甚至如楊志良退休後可到私大專任領雙薪，又合理嗎？

4、 去中國化，導致民眾無所適從（精神分裂）：

他說，「中國」至少有三個意涵，政治的中國、 血緣的中國及文化的中國。去今日「政治的中國」， 相信多數的台灣人均贊同，但血緣的中國卻是割捨不了， 文化的中國更是如此。發展台灣獨特的文化是努力的方向， 也有不少成就，但去中國化就不免問題重重。

請問，民進黨有割捨血緣的中國嗎？老兵探親與祭祖不是來去自由？ 又有去中國文化嗎？教科書中，中國文史地等不是還占絕大部分嗎？ 台北故宮不是一年到頭都有中國古物的展覽？ 又有禁止民眾端午吃粽子、划龍舟，中秋吃月餅、正月十五吃元宵， 或拜關公與媽祖等中國的神明嗎？

5、 不是朋友就是敵人：

他說，台灣要獨立，就算不廣結善緣，也不要再製造敵人。 然而在內部，綠營把長期「受黨國控制」的軍公教視為敵人， 砍軍公教年金。黨主席若出面對軍公教說句「各位辛苦了， 但請共體時艱。」 並制止綠營朋友將勞苦功高的軍公教污名化為肥貓， 今日的陳抗也不致如此激烈。一國的軍公教都不爽， 國家能治理得好嗎？

請問，年金危機是誰先喊出來的？ 馬英九與關中在任內已經不只一次發出年金即將破產的訊息， 尤其是軍保可能最快完蛋，結果馬、關只敢說不敢做， 甚至還給予法制化。小英只是完成他們敢說而不敢做的事， 以免國家破產、全民完蛋，而且事前也溝通過好幾次， 請求大家共體時艱，怎麼說是視軍公教為敵人？

他還說，大陸學生來台學習台灣的民主、自由、人權與開放， 是最好的對陸「統戰」，但綠營卻將之視為「敵人」。 他每次詢問國內的大學生，大陸學生該不該納入健保， 十之八九都認為不該，他認為這是民進黨「洗腦成功」。

他說，台灣自2000年以來，不婚、不育世界第一，虐老、 虐兒無日無之，年輕人沒有前景，而對岸越來越強大， 台灣不更強大，如何獨立？

請問，是誰搞不起經濟又實施不公不義的社會福利制度，以致年輕人 不婚、不育世界第一？如馬英九在八年總統任內，特別聘用有「 計量經濟學」「專家」的管中閔擔任經建會與國發會主委， 兩岸又全面三通，國會又是最大黨，然而有完成其「六三三」 支票嗎？他又有實現其薪水減半的承諾嗎？

他又說，習大大以康熙帝為師，欲「收復台灣」 以成其一生最重大政績，台灣無法更落實民主、自由、人權、開放、 多元的價值，只以騙選票的民粹「團結台灣意識」，對抗「 偉大民族復興」的中國民族主義，恐將是失敗收場。

試問，現在台灣的民主、自由、人權、開放與多元的價值等， 與兩蔣時代相比如何？楊志良身在自由與民主的台灣， 為何那麼崇拜獨裁者，甚至站在對方的立場說話， 忘了自己是拿誰的退休俸與薪水？ 此與國民黨高官與退將的心態有何不同？

眾所周知，楊志良一向以「幽默」感著稱，此次似乎也不例外！

（教師）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com