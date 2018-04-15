自由開講》回應楊志良的「哪門子的台獨工作者」？！

前衛生署署長楊志良日前投書本報社，說賴揆算「哪門子的台獨工作者」！（資料照）
◎展昭
前衛生署署長楊志良投書說，賴揆數度公開自稱「台獨工作者」，而他是最高行政首長，某種程度就代表全體綠營的台獨工作者。聽其言，正氣凜然、義無反顧，但觀其行，處處違反實踐台獨需要的準備，根本是玩假的，騙騙衰民的選票而已。他舉例如下：
1、 弱化武備：
他說，台灣根本沒有募兵的條件（以色列、新加坡、南韓，就連永久中立國瑞士都是徵兵制），硬要實行募兵制的結果，不是募不到足夠的員額，就是募到的多是「魯蛇」或相對社經低落的原住民。要台獨，早該宣佈徵兵制，跟著國民黨倡議募兵制，就只是討好年輕人，騙選票而已。也請綠營高官推派幾個子弟進官校或自願役，給大家當表率。
是沒錯，台灣沒有實施募兵制的本錢，但是年輕人為何不願意當兵，尤其是職業軍人？主要原因是學生從小沒有培養他們國家認同與憂患意識，且各級學校還有獨裁者銅像，國歌是國民黨黨歌，校歌充滿黨國意識形態，師生習以為常，麻木不仁，讓人分不清是非與正義。一些退將自私自利又嚴重缺乏軍人武德的言行，能令人尊敬軍人而想從軍嗎？
2、 失敗主義：
他說，以往只有東德怕與西德交流，至今北韓仍懼與南韓往來，自稱是自由民主國家，卻缺乏影響對岸集權國家的信心。
請問，東德與北韓會擔心西德與南韓併吞他們嗎？以前在大陸時期的國共內戰，國民黨的勢力比共產黨大很多，尚且被吃掉，何況今日小小的台灣？
3、 勇於內鬥，分化及弱化台灣：
他說，台灣藍綠惡鬥，政治人物不能不藍不綠，試問分裂的台灣怎能對抗獨裁且國力日盛的中共？台灣要團結（綠營常常在喊），然團結當然要由執政者承擔最大的責任。
試問，藍綠惡鬥是誰先喊的？如果民進黨有分藍綠，小英為何在某些縣市會禮讓藍營或無黨無派者？民進黨何嘗不喜歡團結？問題是國民黨國家認同錯亂，尤其是一些高官與退將，能默認他們「吃裡扒外」的言行嗎？當許多年輕人上班只能低薪，退休軍公教卻能享受高月退，甚至如楊志良退休後可到私大專任領雙薪，又合理嗎？
4、 去中國化，導致民眾無所適從（精神分裂）：
他說，「中國」至少有三個意涵，政治的中國、血緣的中國及文化的中國。去今日「政治的中國」，相信多數的台灣人均贊同，但血緣的中國卻是割捨不了，文化的中國更是如此。發展台灣獨特的文化是努力的方向，也有不少成就，但去中國化就不免問題重重。
請問，民進黨有割捨血緣的中國嗎？老兵探親與祭祖不是來去自由？又有去中國文化嗎？教科書中，中國文史地等不是還占絕大部分嗎？台北故宮不是一年到頭都有中國古物的展覽？又有禁止民眾端午吃粽子、划龍舟，中秋吃月餅、正月十五吃元宵，或拜關公與媽祖等中國的神明嗎？
5、 不是朋友就是敵人：
他說，台灣要獨立，就算不廣結善緣，也不要再製造敵人。然而在內部，綠營把長期「受黨國控制」的軍公教視為敵人，砍軍公教年金。黨主席若出面對軍公教說句「各位辛苦了，但請共體時艱。」並制止綠營朋友將勞苦功高的軍公教污名化為肥貓，今日的陳抗也不致如此激烈。一國的軍公教都不爽，國家能治理得好嗎？
請問，年金危機是誰先喊出來的？馬英九與關中在任內已經不只一次發出年金即將破產的訊息，尤其是軍保可能最快完蛋，結果馬、關只敢說不敢做，甚至還給予法制化。小英只是完成他們敢說而不敢做的事，以免國家破產、全民完蛋，而且事前也溝通過好幾次，請求大家共體時艱，怎麼說是視軍公教為敵人？
他還說，大陸學生來台學習台灣的民主、自由、人權與開放，是最好的對陸「統戰」，但綠營卻將之視為「敵人」。他每次詢問國內的大學生，大陸學生該不該納入健保，十之八九都認為不該，他認為這是民進黨「洗腦成功」。
他說，台灣自2000年以來，不婚、不育世界第一，虐老、虐兒無日無之，年輕人沒有前景，而對岸越來越強大，台灣不更強大，如何獨立？
請問，是誰搞不起經濟又實施不公不義的社會福利制度，以致年輕人不婚、不育世界第一？如馬英九在八年總統任內，特別聘用有「計量經濟學」「專家」的管中閔擔任經建會與國發會主委，兩岸又全面三通，國會又是最大黨，然而有完成其「六三三」支票嗎？他又有實現其薪水減半的承諾嗎？
他又說，習大大以康熙帝為師，欲「收復台灣」以成其一生最重大政績，台灣無法更落實民主、自由、人權、開放、多元的價值，只以騙選票的民粹「團結台灣意識」，對抗「偉大民族復興」的中國民族主義，恐將是失敗收場。
試問，現在台灣的民主、自由、人權、開放與多元的價值等，與兩蔣時代相比如何？楊志良身在自由與民主的台灣，為何那麼崇拜獨裁者，甚至站在對方的立場說話，忘了自己是拿誰的退休俸與薪水？此與國民黨高官與退將的心態有何不同？
眾所周知，楊志良一向以「幽默」感著稱，此次似乎也不例外！
（教師）
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