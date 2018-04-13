自由開講》除了老蘇，舍我其誰？

◎鄧鴻源

民進黨主席蔡英文日前約見前行政院長蘇貞昌，蘇貞昌表達將不計毀 譽接受徵召，扛起新北市長選舉之責參選新北市長。民進黨新北市議 會黨團隨即發表聲明，強調蘇貞昌為新北市民勇於承擔獲得各方肯定 ，並盼蘇能母雞帶小雞衝刺，「領航新北、團結向前」。

除了老蘇，舍我其誰？（資料照）

民進黨新北市議會議員非常感謝蘇貞昌在新北市民有需要的時候願意 站出來，團結一致、不分彼此，帶領所有議員，發揮「衝衝衝」的精 神，在年底艱困的選戰中，不僅要贏回新北市，議會能夠過半，讓新 北真正成為全台灣的領頭羊。沒有錯，除了蘇貞昌，捨我其誰？

筆者每次沿著淡水左右兩岸散步時，總是想到蘇前縣長，因為當年若 沒有他在八年縣長任內的建設，台灣沒有這種世界級的景觀，淡水左 右兩岸也沒有如此繁榮的景象。以前國民黨歷任縣長， 從邵恩新到林豐正，都沒有改善淡水左右兩岸的景觀， 以致經常可見垃圾充斥河面，臭不可聞，也沒有河邊步道，所以淡水 與八里居民晚上都不知何處去。淡水漁人碼頭也沒有甚麼建設， 有如鳥不生蛋的地方。可見以前國民黨政府都沒有用心在地方建設， 納稅人的錢都不知用到哪裡去。

如今，許多淡水與八里人居民，白天與晚上都可以沿著河邊散步或騎 腳踏車溜覽河堤風光，河堤旁也設置許多木椅， 讓遊人走累了可以休息，欣賞觀音山與淡水河相互輝映之山水景色， 彷彿置身於一幅山水畫中，不僅是許多遊客、街頭藝人與畫家喜歡駐 足的景點，也是很多詩人墨客沉思與冥想的好所在。 沿岸商家每天生意興隆，老闆都笑逐開。幾年前的淡水老街拓寬後， 商店生意興隆，假日更是人潮如湧，途為之塞。淡水漁人碼頭的景觀 更是成為全國的亮點，與歐美月曆所見的風景差不多。

蘇貞昌之後，國民黨的兩任縣長，在淡水與八里的建設只是錦上添花 而已，沒有多少可觀之處。在紅毛城下面的舊海關， 在朱立倫任內開放之後，曾經作為木雕藝術中心， 可是平時門可羅雀，沒有發揮其應有功能。唯一可稱道是近幾年的每 年十月，在淡水新生沙洲所舉辦的淡水藝術節，表演五虎崗的傳奇， 讓淡水人演淡水的故事，包括海盜王蔡牽、大道公、馬偕與清法戰爭 的故事，很具有教育與觀光價值。

國民黨候選人侯友宜，不能說不好，但是與蘇貞昌相比，還是差一大 截，何況還有以前鄭南榕事件 ，如何自圓其說？四年前八里八仙樂 園的粉塵爆炸案，又如何善了？都有待考驗。侯友宜有新北市近八年 副市長的經驗，蘇貞昌有以前八年台北縣縣長輝煌的政績， 所以年底此戰，鹿死誰手，難以論斷，對侯友宜與蘇貞昌都是嚴格的 挑戰。

總之，侯友宜是國民黨的明日之星，如果勝選， 將有助於朱立倫問鼎2020總統大選；蘇貞昌則負有「 母雞帶小雞」的重責大任，如果勝選，則是政治生命的重生。

對民進黨而言，除了老蘇，捨我其誰？

（大學教授）



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