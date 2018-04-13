自由開講》哪門子的台獨工作者

前衛生署署長楊志良投書。（資料照）

◎楊志良

賴揆數度公開自稱「台獨工作者」，而他是最高行政首長，某種程度就代表全體綠營的台獨工作者。聽其言，正氣凜然、義無反顧，但觀其行，處處違反實踐台獨需要的準備，根本是玩假的，騙騙衰民的選票而已。不信請看：

1、 弱化武備：

就算只求「維持現狀」，也要有相當的軍事力量以嚇阻「武統」。台灣根本沒有募兵的條件（以色列、新加坡、南韓，就連永久中立國瑞士都是徵兵制），硬要實行募兵制的結果，不是募不到足夠的員額，就是募到的多是「魯蛇」或相對社經低落的原住民。

自己的國家自己保衛，要台獨，請綠營高官推派幾個子弟進官校或自願役，給大家當表率。台獨工作者早該宣佈徵兵制，跟著國民黨倡議募兵制，就只是討好年輕人，騙選票而已。

2、 失敗主義：

台商投資大陸，就是資匪，大陸資金來台就是經濟侵略；台灣子弟赴大陸求學，就是接受洗腦，大陸學生來台就是搞顛覆、搞統戰，對自己一點信心都沒有。以往只有東德怕與西德交流，至今北韓仍懼與南韓往來，自稱是自由民主國家，卻缺乏影響對岸集權國家的信心。

3、 勇於內鬥，分化及弱化台灣：

台灣不但藍綠惡鬥，且藍要更藍、綠要更綠。近日黃煌雄被認為不夠綠，侯友宜被認為不夠藍。人類性別已有第三性，政治人物卻不能不藍不綠。就連藍綠黨內，也內鬥得死去活來，試問分裂的台灣怎能對抗獨裁且國力日盛的中共？台灣要團結（綠營常常在喊），然團結當然要由執政者承擔最大的責任。

4、 去中國化，導致民眾無所適從（精神分裂）：

「中國」至少有三個意涵，政治的中國、血緣的中國及文化的中國。去今日「政治的中國」，相信多數的台灣人均贊同，但血緣的中國卻是割捨不了，文化的中國更是如此。發展台灣獨特的文化是努力的方向，也有不少成就，但去中國化就不免問題重重。

賴揆不論用台語、國語或客語說「我是台獨工作者」，均是「基於中國的文化」。綠營人士在台上出口成章，不知用了多少中國的成語。端午吃粽子、划龍舟，中秋吃月餅（只有烤肉是台灣原創），正月十五吃元宵，哪一項跟中國無關？書法、扯鈴或可廢止，但關公、媽祖等等中國的神，可禁止不拜嗎？日本佔領台灣五十年，嚴刑峻罰也改不了台灣民眾的「中國文化」，綠營的「去中國化」可免了。小心有一天原住民造反，來個正統的「去中國化」，那才有趣。

5、 不是朋友就是敵人：

台灣要獨立，就算不廣結善緣，也不要再製造敵人。然而在內部，綠營把長期「受黨國控制」的軍公教視為敵人，砍軍公教年金。黨主席若出面對軍公教說句「各位辛苦了，但請共體時艱。」並制止綠營朋友將勞苦功高的軍公教污名化為肥貓，今日的陳抗也不致如此激烈。一國的軍公教都不爽，國家能治理得好嗎？

針對中國，綠媒名嘴對「人」完全不尊重，甚至以「中國豬」稱之。台灣要獨立，不一定要與對岸人民「一家親」，但至少不要激怒對方，引起網民公憤，支持武統台灣。不過十數年前，不少陸方學者、大學生曾羨慕台灣的民主制度。但台灣連番的民主鬧劇及網民以不當言詞侮辱對方，製造敵人，讓對方知識界越來越支持習大大的維穩及不惜武統。

更可悲的是綠營洗腦成功，大陸學生來台學習台灣的民主、自由、人權與開放，是最好的對陸「統戰」，但綠營卻將之視為「敵人」。我每次詢問國內的大學生，甚至訪問我的記者，大陸學生該不該納入健保，十之八九都認為不該，說是占台灣人的便宜。但只要說明，我們不是主張一邊一國嗎？既然外國留學生都納入健保，中國是外國，不也應該納入？又外國留學生自付的健保費都用不完（因為年輕又需經健檢才能入台），政府補助的四成保費不過是右手轉左手，又馬上幾乎百分之百都支持陸生納保。但可見綠營以民粹洗腦多麼成功，各項「卡陸生」的結果，製造陸生對台所宣稱的民主、自由、人權的認知大打折扣，是十分愚蠢的民粹。

我們固然可以舉出一百個台灣應該「獨立」的理由，但老共也可以舉出一百個台灣就是中國一部分的理由，例如1662年鄭成功收復台灣，以明朝為正朔，再至滿清，均為中國的一部分。台灣的胳膊越來越細弱，就算公投百分之百贊成獨立，又有什麼用？

台灣自2000年以來，不婚、不育世界第一，虐老、虐兒無日無之，年輕人沒有前景，而對岸越來越強大，習大大顯然在以講求實力的國際社會中壓制台灣，台灣不更強大，如何獨立？

習大大以康熙帝為師，欲「收復台灣」以成其一生最重大政績，台灣無法更落實民主、自由、人權、開放、多元的價值，只以騙選票的民粹「團結台灣意識」，對抗「偉大民族復興」的中國民族主義，恐將是失敗收場。

坊間已有不少人戲稱綠營不斷分化及弱化台灣，是在促統，而馬英九的不獨、不統，以拖待變才是正牌台獨，一下子豬羊變色，甚為諷刺。綠營不妨請教一下台獨理論大師林濁水先生，目前「台獨運動」是否得當。

（前衛生署署長／亞洲大學教授）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com