自由開講》在選擇誰可以讓生活更好的議題上，新北市民是相當務實的

周立軒

民進黨在新北市長這一場關鍵選戰，究竟要由誰代表出戰，實在是千呼萬喚始出來，終於在一系列的鋪陳之下，由前行政院長，同時也是台北縣的老縣長蘇貞昌，接下這個棒子，這也同時讓本來沉悶的新北市長選戰，頓時間活潑了起來。

然而，對於蘇貞昌代表民進黨出征，不管是自家人還是對手，其實意見也頗為紛雜，最常被提起的，莫過於國民黨的候選人侯友宜先生在民調上的高支持度，以及在現任新北市長朱立倫的背後操盤之下，蘇前院長這一場選戰可說是步步驚心，而年紀太大，參選不能讓中生代能有順利接班的機會，破壞世代傳承，則也是經常被拿出來勸阻蘇前院長參選的論點。

民進黨在新北市長這一場關鍵選戰，由前行政院長，同時也是台北縣的老縣長蘇貞昌，接下這個棒子。（記者方賓照攝）

其實關於上述的疑慮，最後的解答，還是要以民意為依歸。依照今天台灣世代智庫公布的民調結果，我們或許可以來對上述的問題來一一檢驗，看看這場市長選舉，民進黨最後的決定是不是正確的。

首先最根本的問題，當然是要看看新北市民對於蘇貞昌與侯友宜，誰的支持度較高，而民調的結果顯示，在兩者的支持度比較上，蘇貞昌獲得42.6%的支持度，而侯友宜支持度則為41.7%，兩人差距僅0.9個百分點，可說是五五波，這樣證實一直以來，蘇侯兩人不相上下的傳聞。另外，在新北市民對於民進黨選擇蘇貞昌代表民進黨參選的看法是什麼的議題上，民調中顯示，針對民進黨徵召蘇貞昌，有56.1%民眾認為蘇貞昌是適當人選，32.5%民眾認為不適當。到這邊為止，從民調中新北市民的反應，其實就已經讓民進黨心頭定了，畢竟兩人的支持度相差無幾，卻有過半的選民認為，民進黨這樣的舉動，是正確的。

而雖然有過半的選民認同民進黨這樣的舉措，然後對於蘇貞昌參選的這件事，選民可就不一定支持了！

不過看看民調的結果，有53.2%民眾認為蘇貞昌的行政歷練豐富，參選市長會對新北市未來的建設有幫助，36.4%民眾認為蘇貞昌年紀太大，而且已經做過台北縣長，不應該再參選新北市長。而這個結果，其實可以理解成，在年齡與施政經驗上，新北市民選擇了後者，這也讓蘇貞昌前院長太老，不適合參選的論調，不攻自破。 轉個角度，我們來看看蘇貞昌前院長與現任朱立倫市長的比較，由於侯友宜相當程度上可視為朱立倫在新北市勢力的延續，因此將蘇與朱兩者做比較，應可以反映出新北市民對於「朱侯體制」的施政路線是否滿意。首先，有高達63.1%的民眾，滿意蘇貞昌過去擔任台北縣長的表現，不滿意者佔16.0%，比較現任市長朱立倫滿意度部分，滿意者有48.3%，不滿意的民眾則有39.2%，另外，在比較兩人在台北縣長與新北市長任內表現，有47.0%民眾認為蘇貞昌表現較好，30.4%民眾認為朱立倫表現較佳。

這其實是朱立倫市長，也是給侯友宜先生的一個警訊，傳統上現任首長在民調上其實有著先天「主場優勢」，然而在與蘇貞昌這個老縣長比較之下，「朱侯體制」竟然討不到任何便宜，實屬罕見，這也足以讓國民黨好好想想，讓這樣的體系繼續選下去，對於國民黨究竟是好是壞？

年底的這一場選舉，對於執政兩年的民進黨政府而言，有著輸不得的壓力，但對於國民黨而言，卻是能否振衰起敝的關鍵，而新北市的這一仗，更是牽動著未來台灣政壇的走向，然而最重要的，事關四百萬新北市民的未來，到底要走向何方。從這個民調結果，其實已經顯示，新北市民對於要把自己的未來交給什麼樣的人選，已經有了初步的看法，畢竟，把年紀大或是當過縣長與否這些理由，與過往政績與經驗放在天秤上一比，孰輕孰重，新北市民其實已經給出了解答。

（作者為國會助理）

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