自由開講》這一次的新北市長選舉 其實是另類的「紐倫堡大審」

周立軒

二十九年前的四月七號，鄭南榕先生用自己的生命，給了台灣人民追尋自由民主的勇氣，因而衝破了專制獨裁的枷鎖，才有了現在具有蓬勃生命力的台灣社會。

但歷史的荒謬之處，便在於它的不可測。

誰能想到當時帶頭攻堅的霹靂小組隊長，侯友宜先生，如今卻成為了國民黨在2018年選戰的中興希望。撇除過去的歷史不談，侯友宜作為一個警察，他的功績的確少有人能出其右，除了逮捕鄭南榕的行動外，當白曉燕命案的主嫌陳進興挾持南非武官一家人時，他身先士卒進入現場與陳進興談判，最後讓陳棄械投降，以及逮捕十大槍擊要犯張錫銘等事蹟，都足以讓他在台灣社會獲得一定的地位。而這也讓侯友宜先生踏入政壇之後，得以享有別人無法比擬的先天優勢，再加上朱立倫市長有意無意的培植，終於讓侯友宜先生獲得機會，站上新北市長的選戰擂台。

侯友宜踏入政壇後，享有別人無法比擬的先天優勢，再加上朱立倫的培植，終於讓侯友宜獲得機會，站上新北市長的選戰擂台。（記者王藝菘攝）

只不過，政治人物與警察最不同的地方，在於作為一個警察，代表的是公權力，服從是美德也是義務，在人命與上級命令的權衡上，並沒有太大的空間，也因此並不會有人去質疑一個警察過去殺了多少人，因為大家都能同理那種迫不得已。但是，一個政治人物過去的一言一行，可就不是那麼簡單的可以被帶過了。

紐倫堡大審時，有著「納粹劊子手」之稱的艾希曼，面對法庭將他以謀殺罪起訴，辯稱自己「從來沒殺過猶太人，也沒殺過非猶太人，我從來沒有殺死過任何人，我從來沒有下令殺人。」，而在著名政治學者，漢娜鄂蘭「平庸的邪惡」一書中，對於艾希曼的本人的描述，清楚的寫著：「他認為自己只是個守法的人，他的一切行為都只是在履行職務，而他在希特勒屠殺猶太人的「最終解決方案」中所扮演的角色只是偶然的，因為任何人都可以取而代之：因此幾乎每一個德國人都有罪。」。最後，艾希曼對於自己罪刑的陳述，是自己「從來沒有憎恨過猶太人，也從來沒有殺人的意願，所有的罪行都是來自對上級的服從，而服從應該被譽為一種美德。他的美德被納粹領導人濫用，但他不屬於統治階層，只是個受害者，受罰的應該是領導階層。我不是那個被打造出來的禽獸，我是謬誤的犧牲品。」

上述這段話，對比侯友宜先生對於自己親身帶領圍捕鄭南榕的說法，認為那是一次「不完美的救援行動」，並稱自己「擔任最基層的刑事組長，奉各級長官命令辦事，接到高檢署簽發的限期拘票，若抗命就是瀆職，警察不能抗命。且沒有想到鄭南榕自焚的信念如此強烈。」等種種言論與邏輯，沒想到竟是如此的相似？

事實上，我們認為侯友宜先生打從內心的相信他所說的是真的，畢竟那是他服膺了多年的思想體系，然而一個民選市長，如果心中的價值思想，依舊是把自己所做所言，歸結到一個「不得不為」的理由上，這其實是自由民主的墮落，如果鄭南榕先生天上有知，想必也會十分感嘆，自己的犧牲所換來的成果，竟是被這樣使用的？

漢娜鄂蘭在他的書中，要闡述的主題，其實不外乎就是：「只要你參與了執行，你就要負起責任，就是有罪」，而當時紐倫堡大審的法官應該有勇氣說：「我們假設，你之所以成為這個大屠殺組織中的一個工具完全是出自壞運氣，但這不影響你執行，從而積極支持大屠殺政策的事實。在政治中，服從就等於支持。」

是的，在政治中，服從就等於支持。

（作者為國會助理）

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