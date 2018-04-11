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故事》漂流到中國：一個朝鮮文人在浙江的歷險與驚魂

朝鮮人崔溥（1454-1504）上岸後越走越覺得不對，沿路的村民對他們很不友善，有的甚至拿棍棒追打，搞得崔先生摸不著頭緒，不知發生什麼事。他形容當地百姓對他們的威嚇方式，例如以手劃頸，祝他們好死？！
2018-04-11 12:06

◎吳政緯

如果上天可以給我個機會再來一次的話，我會說「不要出發」、「不要上船」，如果非要在這趟旅程加上一個期限的話——我希望明天就能回家。

我總覺得有一天，朝鮮人崔溥（1454-1504）在中國的意外之旅能拍成電影，第一幕就該讓他站在船上，反省自己為什麼要出航，差點讓全船人員一體陪葬。

開端：意外中的意外

故事的開頭是如此平凡：認分給朝鮮國打工的官員崔溥，奉命前往濟州島清查戶口。那時許多罪犯、百姓跑到濟州島，一方面是躲避官府追緝，一方面就是想要「逃稅」；沒有戶口，不就等於找不到人納稅嗎？

正當崔溥在濟州島努力工作，某日卻傳來父親去世的消息。

崔溥心急如焚，恨不得趕緊回家奔喪，但他孤絕於海外。（他得從濟州島回到全羅道的羅州）為了盡速返航，崔溥僅僅花了兩天交代公務，不顧朋友的勸阻，在弘治元年（1488）的閏正月初三日，搭上了直達朝鮮半島的私船。

船發不久，悲劇很快地發生了。

先是天漸漸地黑起來，風漸漸地強起來，海波浪也益發激烈，完全就是颱風要來的態勢 。接著在莫非定律的發威之下，這艘本來就有點兩光的船「帆席盡破」，船底開始破損。眾人一邊設法止住進水，一邊拿出鍋碗瓢盆，努力地撈水，以免船隻沉沒。正當大家努力拯救撈水之際，船錨也因為劇烈的海流而斷裂，這艘小船開始隨風漂流。

漂流第二日，崔先生一行人「完全不知道現在的位置」，他回憶當時情況是「昏霧四塞，咫尺不辨」。與此同時，連日的暴風雨卻絲毫沒有減弱的跡象，海像極其惡劣，「怒濤如山，高若出青天」，這根本就是海嘯嘛！即使我們沒有辦法親歷其境，也能夠想像一艘小船在險惡海象中漂流的恐怖。（他們沒有錨也沒有帆）

更可怕的來了，古人對海的恐懼，自然不單是因為海象千變萬化，重點是有怪物啊！

例如朝鮮人李德炯（1566-1645）的《朝天圖》（現藏韓國國立中央博物館，국립중앙박물관），就從朝鮮人的角度，詮釋了他們的海洋認知。

韓國國立中央博物館藏《航海朝天圖》

大海有飛龍翱翔於上，有未可狀名的海怪潛游於下，航海根本就是能避則免的事情。因此，當漂海途中，船上一行看到「鯨魚」時，緊張地要大家安靜下來，畢竟鯨魚這東西可是「大則吞船，小則覆舟」，很是凶猛！當風雨大到快翻船時，船員也只能將各種行李丟到海裡，他們相信海中的龍神接受這些禮物後，能夠快點放他們回家。崔溥自小修習儒學經典，壓根不信此類怪力亂神的說法，儘管極力阻止，卻無法管束船員扔東西的「獻祭」。

（船員表示）嘗聞海有龍神甚貪，請投行李有物，以禳謝之。

倘若船隻意外翻覆，今日我們就看不到崔溥事後寫成的回憶錄、報告書《漂海錄》。

崔溥最終活了下來，即使他在船上面臨過好幾天沒有東西吃，全船逼到喝尿、內鬥、互相指責的景況，他們一船還是度過難關。

他們在寧波附近擱淺，繼續另一個悲慘的故事。

《漂海錄》書影

擱淺：嘿嘿嘿

不得不先提一下崔先生的好運氣，只花了九天就在沒有帆、錨的情況下，高速免費直達寧波外海旅行，不論是速度跟過程都是超緊湊的行程。如果你以為他即將安全上岸，快樂回家，那就完全錯了。

擱淺不久，遠遠地有兩艘船靠近過來，眾人大喜，簡直如獲重生。崔先生連忙使出絕學：「修書一封」，畢竟「中國語會話」又不是朝鮮讀書人的必修，總不能荒郊野地的找個翻譯吧。

中國船人一看到要「筆談」，似乎並不驚訝，雙方就這麼「聊」起來了。

根據這位自稱「林大」的中國船員表示，他們擱淺處是「大唐國浙江寧波府地方」，而林大一夥最在意的，莫過於崔先生身上有沒有「金銀寶貨」，擺明沒好心眼。果不其然，林大簡單安撫朝鮮眾人後，晚上就趁機打劫！

林大帶著壞壞的笑容說：「我可是觀音佛，你有很多金銀財寶，快快交出來！」（我是觀音佛，洞見你心。你有金銀，便覓看。）

崔先生估計當下比較希望死在海上，沒想到在海上漂已經夠慘了，擱淺當晚就遇到海盜搶劫。

較幸運地是，他們真的是只搶錢的海賊，於是在洗劫一空這艘破船後（東西早就丟海里了，根本沒啥好搶的），把他們一船拉到海中，讓他們「繼續漂」，然後揚長而去。

上岸：你是朝鮮人？

之前在海上漂，感覺是痛苦想死，搶劫後被放去漂，那是生不如死。

為什麼？因為崔溥與其他人的衣服、儲糧「盡為賊奪」，套一句崔先生的話：「餓死之期逼矣」。船上的人幾乎放棄求生，一行人都枯坐在船上，「莫能出聲，坐待死期」。

但天無絕人之路，沒想到這次漂個兩三天，他們又擱淺了。

幸運地是，發現他們的不是兩艘大船，而是一艘小船，只有八九人，估計是當地的漁民。來人寫了一句簡單的問候：「看你異類，來從哪裡？」想必船上諸人有的只穿內衣內褲，加上十幾天沒洗澡，看來有點恐怖吧。

不論如何，他們被老實的漁民發現，真算是天幸了。

浙江台州沿海的這幾位漁民，準備了簡單的水以及糧食，讓他們在船上安頓。隔日（閏正月十七日），崔先生與船上眾人作了一個決定性的選擇，從後來的資料判斷，這拯救了全船的人。崔溥決定帶領船員一起捨舟登陸，當然這有許多考量，最重要的是他們缺乏糧食與水源，而上岸的機會總比在船上枯坐多。

另一個誘因很簡單，他們害怕又遇到海盜。

崔溥與老實漁民作了簡單的交易，船上的東西歸你，你帶我去官府就好。雖然崔先生沒有說的是「船上其實也沒東西了」，但老實漁民還是作足國民外交，領著一行人離開岸邊，前往附近的官府衙門。此時此刻的崔先生想必心慌慌，前途未卜，只想趕快回家，卻沒想到自己可能是第一位有文獻記載，漂流至浙江，順利（活著）上岸的朝鮮人。

官府：一個吃案的概念

崔溥上岸後越走越覺得不對，沿路的村民對他們很不友善，有的甚至拿棍棒追打，搞得崔先生摸不著頭緒，不知發生什麼事。他形容當地百姓對他們的威嚇方式，例如以手劃頸，祝他們好死（道傍觀者，皆揮臂指頸，作斬頭之狀以示），看來這種通俗的 body language 也是自古皆然。

俗話說得好，否極泰來。崔溥決定上岸堪稱極其幸運的決定，不久他就在路上遇到了明朝官員許清，當時許清擔任的是武職「千戶」，崔先生想必都是稱呼他「許千戶」。許千戶向他解釋，近有倭寇犯境，當地鄉民覺得你是賊，所以才會如此厭惡你，因此一行人還是盡速到官府去，查明身分吧。（潛台詞就是：誰知道你是不是倭寇）

當天晚上，崔先生一行借宿城中的寺廟，等待明日繼續趕路。透過僧人了解情況後，崔先生知道事情不妙，原來他們一夥被認定是「倭寇」，許千戶以及其他明朝將領本來是要帶兵去「驅賊」，他們選擇盡速上岸完全是正確的，這既避免被認定是倭寇，同時又主動跟官員聯繫，都算是洗清嫌疑的好說詞。

明朝是嚴格管制外人來中國的，即便你是朝貢冊封體制的成員，也必須按照官方程序辦事。例如幾年內來一次，並攜帶朝廷頒發的勘合（一種驗證文書）。換句話說，如果你沒有遵循這些程序，又私自出現在中國沿海，尤其又是十五、十六世紀的東南沿海，那麼官府很容易聯想到你是「倭寇」。從事後的記載看來，崔溥漂到沿海時，居民可能通報官府，而官府很快地認定崔溥等人是倭寇。

《倭寇圖卷》中的倭寇

我們都知道崔溥是朝鮮人，肯定是沒事。不過如果讀者覺得這種擔心是多餘的，那你還不了解官員解決問題的心態：越省事越好。

隔天崔先生急著蒐集資訊，他很幸運地經由當地士人王碧等人（估計是一位生員）了解自己的處境。原來明朝長期以來苦於「北虜南倭」的侵擾，在南方沿海設置「備倭都指揮」、「備倭把總官」，如果他們遇到倭寇，出於軍情緊急，可以「先斬後奏」。他們第二次擱淺時，附近的官員已經先上奏「倭船十四隻，犯境劫人。」早早派兵準備「剿滅倭寇」。官員誇大數字，以為將來請功記獎的藉口，至於這些人是不是倭寇，還是外國漂流難民，Who cares？

崔溥聽到這些噩耗後，當下的反應是「毛髮豎立」，這不擺明要整死他們嗎？明明被海盜搶劫，現在又被說是倭寇，先是被天鬥，後來被人整，其樂也融融阿。

訊問：生死擂台

機會是留給有準備的人，尤其是性命交關的時候，例如論文答辯的前一天，或者是在明朝你被認為是倭寇的時候。

幸好崔溥已經意識到，一行漂流難民被視為倭寇，因此知道在審訊的那一天該怎麼辦。

審訊當日，由幾位千戶負責訊問，判他生死，估計當下他比考科舉時還緊張。

千戶：「你總共有十四隻船，對不對？」

崔溥：「我只有一隻而已。」

千戶：「我手下看到倭船十四隻，我已經往上報告了。」

千戶用力一拍桌子！你說！你那其他十三隻船放在哪裡？（此處純粹是劇情效果，沒有這條史料）

崔溥知道現在認了就死定了，他說：「我到海岸邊的時候，有幾個漁民的船，頂多就是六艘船，如果你要問這六艘，那我知道。」

沒想到千戶使出大絕，開始無限迴圈：「你就是倭寇！你快說為什麼要打劫這裡？」

幸好崔溥有讀書啊，他說：「我是朝鮮人，跟日本人說話不一樣，衣服穿得也不同，我不是日本人！」

千戶：「倭寇都很厲害，他們可以變換服裝，看起來就跟朝鮮人一樣。」

人要死前還被誤認國籍，真是申訴無門。

崔溥繼續抗議：「我身上有朝鮮官方賜與的冠帶、印信，這些都可以證明我的身分。」（所以在古代，穿著真的很重要）

千戶：「你搞不好就是日本倭寇，搶劫朝鮮人，所以才有這些東西的。」

就這樣，在崔溥努力的抗議之下，他似乎平安度過第一關，尤其是他向明朝官員拋出了重要的「證據」：如果你們不相信，可以請在北京的朝鮮使節來訊問我，就知道我是真是假。話都說到這份上，明朝官員開始相信眼前這群流浪漢，搞不好真的是朝鮮國民，因風漂流至轄區。他們同時也擔心那封向上奏報的公文，聲稱有倭寇侵襲邊境，劫殺百姓。

永遠不要低估官員的智慧。幾位千戶在協商後，相信崔溥等人應該是朝鮮國民，不然也不敢說要請北京的朝鮮使節驗明正身。問題是要怎麼解決倭寇呢？報都報上去了，現在如果又說沒有倭寇，不擺明之前都亂殺人嗎？

再者，如果要遣返他們，那崔先生如果到處亂說怎麼辦？明朝的千戶還是深諳為官之道，把總官劉澤要求崔溥把擱淺後的經歷寫下來，重點是要求他刪除「在沿海遇到海賊，上岸又被村民用棍棒打，而且被誤認為是倭寇」的部分。畢竟，如果證明崔溥遇到海賊，不就代表官員辦事不力，平常沒有維護治安，而上岸被打則是有損國威，有傷邦誼，至於倭寇，根本就沒有啊！

崔先生當然知道這是吃案，於是拒絕修改供詞。千戶說了一句意味深遠的話，原文是：

今皇帝（弘治）新即位，法令嚴肅，若見你前所供詞，帝意必謂「盜賊盛行」，歸罪邊將，非細事也。為你計，當以生返本國為心，不宜好為生事也。

劉把總的意思很簡單，今天我剛換新老闆（弘治皇帝），他跟之前的成化皇帝（1447-1487）不一樣，挺認真治理國家。如果他看到你這份供詞，就會覺得地方上壞人很多，然後我就死定了。我跟你說，為了你好，你也想好好回國吧，最好不要亂來喔。

崔先生不愧也是當官的，一聽就知道這裡是浙江，不是漢陽，還是乖乖配合。

於是，他安分地寫下符合官方標準的供詞，得到把總、千戶的允諾：速速護送一行抵北京，後轉朝鮮漢陽方向前進。至此，崔溥總算苦盡甘來，回家不再是夢想！而他沿著江南大運河的旅程，將成為他畢生難忘的經歷。

明代中葉以後的江南是當時全世界最富庶的都會，崔溥沿著大運河的歸途，是多少朝鮮人永遠無法達成的夢想，而他最終成為歷史上第一位遊歷南方，完成大運河全程的朝鮮人。

延伸閱讀

1.朴元熇，《崔溥漂海錄校注》，上海：上海書店出版社，2013.12。

2.朴元熇，《崔溥漂海錄分析研究》，上海：上海書店出版社，2014.07。

3.葛振家主編，《崔溥漂海錄研究》，北京：社會科學文獻出版社，1995。

本文經授權轉載自故事：漂流到中國：一個朝鮮文人在浙江的歷險與驚魂

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