故事》中國末代皇帝——溥儀，也迷碟仙？

1940 年，滿洲國奉天市的「章福記書局」收到了一封信函，內容是這麼說的：「逕啟者：頃閱貴書局售有碟仙，本處欲訂購二分，務祈用棉花包好，裝於木匣內，速寄至新京宮內府內廷司房。其價款若干，務開請求書一紙，隨所購碟仙一併寄來。俟收到後，即將款寄去。」

陳韋聿 EMERY

1934 年的一則新聞報導提到，天津市有位 16 歲少女受了「科學靈乩」的指引，竟默默地離家出走，要到南方去找知名的電影明星胡蝶拜師習藝──只因為碟仙給他指了「做明星」三個大字，一個北方女孩就能千里迢迢地遠赴江南，碟仙操縱人心的可怕力量，於此可見一斑。

若從天津繼續往北走，在 1940 年，神通廣大的碟仙曾跨越國界線，來到了亞洲東北方的一座大城。那裡也有一個著名的歷史人物，曾經把希望寄託在碟仙遊戲裡面，試圖為自己的心靈傷痛尋求寬慰。

1940 年，約莫是四月底吧，滿洲國奉天市的「章福記書局」收到了一封信函，內容是這麼說的：

逕啟者：頃閱貴書局售有碟仙，本處欲訂購二分，務祈用棉花包好，裝於木匣內，速寄至新京宮內府內廷司房。其價款若干，務開請求書一紙，隨所購碟仙一併寄來。俟收到後，即將款寄去。

「章福記書局」是光緒末年就有的老字號，創辦於上海，後來生意越做越大，也發展到東北的奉天來了。章福記在民初中國刊印了為數不少的古籍，今天若在圖書館找民國時候出版的書，常會見到這個名字。

與其他同時代的出版業者一樣，章福記基本上也是個商業書局，從經書到小說無所不印，在 1930 年代中葉的「科學靈乩」熱潮裡頭，他們會跟著跳進去做碟仙的生意，並不令人意外。

畢竟這種桌上遊戲的製作門檻不高，碟子可以用買的，圖紙可以用印的，再找幾個心理素質強壯的工讀生來做包裝（畢竟還是個牽扯靈異的道具嘛），輕輕鬆鬆便能弄一條生產線出來，書局自然也樂意賺幾毛錢。

不過，這回上門買碟仙的客人很不得了。

我們看信件內文，這封信顯然來自於滿洲國的宮內府。更有趣的是，這封信還指定書局要把兩份碟仙道具，寄到「內廷司房」，也就是滿洲國皇帝的私人辦事機構──換句話說，想要向章福記書局購買碟仙的不是別人，正是中國的末代君王，人稱康德皇帝的愛新覺羅．溥儀。

──皇帝想買碟仙！

而且不問價錢，就先寄過來吧，多少錢咱們回頭再算，果真是皇家氣派。

章福記書局收了信，旋即準備了兩份碟仙，就往滿洲國的皇宮寄了過去。但這家書局的人做事大概不怎麼仔細，一個月後，他們再度收到了宮內府的來信：

今接到寄來碟仙二分，內中瓷碟壓碎一件。見信再寄二分。此次千萬用木匣盛好，勿使壓碎！

……你看吧，都說溥儀是個落魄天子，眼前不就是個活生生的例子。這種怠慢皇帝的事情，要是發生在秦始皇或明太祖的時代，管你章福記書局有幾顆腦袋都不夠砍。滿洲國的皇帝大概沒這本領，他只能請人再修書一封，請書局包裝得完整一點，再給咱們寄一次吧！

愛新覺羅．溥儀（維基共享）

透過碟仙一解深切的思念

溥儀幹什麼要召請碟仙呢？

最開始的時候，他很可能只是為了好玩而已，沒有什麼特別的理由。根據隨侍溥儀身邊的皇族宗室，愛新覺羅．毓嶦的回憶：

碟仙怎麼介紹到溥儀這裡來的呢？這是頭兩年我們和溥儀一起學太極拳時，教拳的老師講的。

太極拳老師姓陳，是我們漢文老師陳曾壽的弟弟，名字叫陳曾則，他字微明，以字行不用名。教拳之餘好講些「子不語」的神怪故事，講的是有頭有尾，繪聲繪色的，大家也都喜歡聽他講。碟仙就是其一，他講在上海有個人堂號叫「吹萬樓主」，姓名不記得了，也是讀書人，有個女兒死了，就是通過碟仙，父女二人唱和詩歌，詩歌還印成單行本。陳老師說碟仙本應該是三個人扶，但是扶熟了，兩個人也可以。吹萬樓主和他的女兒的唱和詩集，是他和他的太太兩個人扶的。這本詩集陳老師帶來了一本，它的內容都沒有印象了。

「吹萬樓主」與他的女兒，是不是覺得很眼熟哪？原來上海高家父女的碟仙故事，竟跟著一個太極拳師傅，傳到了遙遠的滿洲國，甚至傳進了末代皇帝的耳朵裡去！

如果你對溥儀在滿洲國的生活有些大致的了解，你應該很能夠體會他為什麼會對碟仙產生興趣──真的太無聊了。

這位傀儡皇帝在現實政治上頭幹不了任何一件事情，日常生活裡面能自由活動的範圍也極小，只要走出帝宮，他就會被一大堆侍衛跟憲兵嚴加「保護」。生活在這種環境，任誰都會想要從其他地方找點排遣吧。

大致因為這樣的緣故，滿州國時代的溥儀，興趣非常廣泛，舉凡網球、攝影、閱讀、騎馬、集郵、打拳、坐禪、養寵物、聽唱片、講究美食、賞玩人形娃娃……幾乎一切能想到的娛樂活動都嘗試過了。有一次，溥儀甚至命人到長春的大街上去，給他找兩個說書先生來講故事。反正滿洲國政府每年給他八十萬元內帑，算是頗為寬裕，溥儀會想撥幾個閒錢去找點樂子，也算是人之常情了。

回到 1940 年「內廷司房」從章福記書局買來的那兩套碟仙。溥儀究竟找了哪些人一起來玩呢？這一干人等又曾否請來什麼厲害的神靈鬼怪呢？我們通通不得而知。

不過，溥儀對碟仙的興趣大概沒有持續很久。否則，今天有那麼多種關於滿洲國宮廷生活的回憶錄，總該有一兩個人會想起這種古怪遊戲的經驗才對。我們可以猜想，那兩套碟仙道具，或許就這麼被遺忘在帝宮的角落裡。

不過，數年後的一樁傷心事，倒是讓溥儀重新想起了碟仙。

1942 年 8 月 13 日的清晨，陪伴溥儀身邊已五個多年頭的「祥貴人」譚玉齡，在病榻上嚥了最後一口氣。如眾所皆知，在滿洲國時代，溥儀與皇后婉容之間的關係，已經惡化到無可挽救的地步。此前不久，他與另一個妃子文繡的離婚官司也鬧成了舉國皆知的新聞。更慘的是，溥儀對於感情生活的安排，還得受到日本方面的種種箝制。幸好，他自己選立的新妃通過了關東軍司令的審查，還算是順了自己的心意。

這位出身於滿族他他拉氏的妃子，就是譚玉齡。

1937 年入宮的譚玉齡，對於溥儀可說是全心全意的奉獻。據說她在臨終以前一度陷入昏迷，好不容易醒來以後，第一句話就是關心皇上吃飯了沒有。反過來，溥儀給她的待遇也相當不錯，兩人在帝宮裡時常一同散步遊戲，頗為愜意。在溥儀的孤獨生活裡面，譚玉齡的陪伴，應曾給他帶來不少溫暖吧。

也是因為這樣的緣故，譚玉齡的早死其實令溥儀頗為傷心，甚至數度為此在人前慟哭。溥儀不僅為她辦了一場備極哀榮的喪禮，還一直保存著她生前留下的頭髮與指甲。這些遺物與譚玉齡的一幀照片，都放在溥儀的一只皮夾子裡。而照片的背面寫著這麼一行字：「我的最親愛的玉齡」。

譚玉齡（維基共享）

如此這般深切的感情與思念，若有任何機會能與譚玉齡再見上一面，溥儀自然是不會錯過的。大致因為這樣的緣故，數年前玩過的碟仙通靈遊戲，又浮現在他的腦海裡。於是，溥儀找了一些親近的人，要他們晚上一起來幫忙「扶碟仙」，試圖召喚譚玉齡的魂魄。前面提過的毓嶦，也是其中一員。

根據毓嶦的回憶，溥儀自己並沒有加入儀式過程，他只是站在桌子旁邊，默默禱告。而儀式進行了一會，桌上的小碟子果真動起來了，大家趕忙記住碟子所指的每一個字，但所有這些單字，卻都未能連成一個有意義的句子。

這之後，這幫人又連續嘗試了幾個晚上的碟仙遊戲，溥儀還親自用朱砂筆給攤在桌上的那張「靈乩圖」添了幾個字，試圖協助碟仙與人界的溝通。可惜，溥儀心中念著盼著的譚玉齡，總沒能像高吹萬的故事那樣，現身於那只碟子所指示的字字句句之中。

末代皇帝的許多盼望最終都空餘遺憾。而那沒有成功的碟仙儀式，以及不能再見的譚玉齡，想必也是他心底的憾恨之一吧。

本文經授權轉載自故事 中國末代皇帝——溥儀，也迷碟仙？