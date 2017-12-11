故事》一場中蘇的論戰，竟讓毛澤東被歐洲學生讚喻為「世界革命的蒙娜麗莎」？

會場一片死寂，空氣彷彿凝固了，有些人臉上立刻露出了詫異和緊張的神色。這一場舉辦於羅馬尼亞的共黨大會上，中蘇兩國連最表象的和平都無法掩飾，整個共產主義陣營最大兩個國家的衝突，至今徹底的公之於眾了。

◎神奇海獅

1950 年 2 月 14 日，就在這個值得紀念的情人節，中蘇兩國簽訂了《中蘇友好同盟互助條約》，開始了兩國交往的蜜月時期。但是好景不常，兩國的蜜月期才撐了六年的時間。根據中國的說法，1956 年的情人節就是蘇聯移情別戀的開始。

怎麼說呢？因為蘇聯跟美國開始眉來眼去惹～～

蘇共總書記赫魯雪夫

移情別戀，改變世界

自從 1949 年蘇聯成功引爆原子彈後，冷戰的規模正式上升到了毀滅世界的級別。兩邊的外交政策基本上就是所謂的「共同毀滅原則」（Mutual Assured Destruction，簡稱 M.A.D.），但是在這種互相對峙的情況下，美蘇兩國的最高領導人都無法承受再次爆發戰爭的結果。

首次拋出橄欖枝的，是蘇聯的總書記赫魯雪夫。

1956 年的 2 月 14 日這一天是蘇共 20 大的日子，是共產主義世界的一場盛會，來自 1349 名與會者，代表全世界 55 個國家和地區的共產黨與工人黨出席。也就在這天，美蘇開始走向和解，中蘇卻走向分裂。

在這場大會中，赫魯雪夫一改先前史達林與美國為敵的既定政策，開始選擇與美國和解尋找和平共存的可能性。他提出，共產主義陣營不再想要赤化全球，而是與資本主義陣營和平共存。核子彈改變了一切，人類再也承受不起兩個最強大國家的戰爭：「在目前的形式下只有兩條路：要麼和平共處，要麼，就是發動歷史上最具毁滅性的戰爭。」

赫魯雪夫在大會中提到，共產主義的武器可以從槍砲轉變成火藥。在西方資本主義國家，無產階級完全可以通過取得議會中穩定的多數、並且將議會從資產階級民主的工具，轉變成真正代表人民意志的工具。他宣稱要用選票、而不是用武力獲得政權。

赫魯雪夫大聲疾呼著：「讓我們用實踐來證明哪一種制度更好吧，讓我們進行不打仗的競賽吧。我們建議的是，為提高所有國家人民的生活水平而進行的和平競賽。」

之後他更在聯合國大會上發表講話，呼籲各國實行「全面徹底的裁軍。」他聲稱，唯有全面徹底的裁軍，才是人類擺脫戰爭災難的途徑。

「我們必須建立一個沒有武器、沒有軍隊、沒有戰爭的世界。」

蘇共二十大在盛大的掌聲下閉幕，但是其實事情並沒有那麼簡單。原來「與美帝決戰」的既定政策，是由已故的前任總書記史達林確立的。為了實現美蘇之間的和平路線，赫魯雪夫勢必要挑戰當時在蘇聯如神一般的史達林。

閉幕之後的那個晚上，事情發生了——

年輕的史達林，真是帥炸了

大家一起壞掉吧：赫魯雪夫的「秘密報告」

就在大會結束的當天夜裡 12 點，蘇聯把各國與會代表全都挖到會議大廳。大家還不了到底發生什麼事，就看見赫魯雪夫走上台、開始了他一生中最著名的演講：〈個人崇拜及其後果〉。這份被後世稱為「秘密報告」的演說針對的對象，就是前蘇共總書記史達林。

這份報告整整長達 4 個小時。赫魯雪夫在演講裡全盤推翻史達林的貢獻，揭露了 1930 年代種族大清洗的罪刑和與列寧的爭執，指責他在偉大愛國戰爭（就第二次世界大戰）的方針錯誤，直接導致史達林格勒戰役初期的重大人員傷亡。而最重要的指責就是指稱他個人獨裁、塑造個人崇拜。

這場演說完全毀了史達林、並立即引起了所有共產黨人巨大的認同混亂。由於內容太過爆炸性，所有與會人員不敢相信自己聽到了什麼。根據當時見證者的回憶錄，大家搖頭、叫罵，甚至還有直接暈倒的。

連與會的中國代表聽到也都傻了：怎麼辦？要怎麼回應？其中一名中國代表朱德說：「這講的是他們自己的事，我們到這裡來是作客的。」但鄧小平反駁：史達林不只是蘇共領袖、更是共產主義世界的國際人物！這絕對會對共產世界造成非常重大的衝擊。這樣對待革命領袖簡直是胡來！

毛澤東與史達林

毛澤東為什麼愛上死去的史達林？

《秘密報告》的影響非常巨大，喬治亞、波蘭、匈牙利，整個共產世界革命遍地開花。西方各國裡的共產黨也跟著雪崩，美國共產黨就很尷尬地宣稱：「這些問題不管多麼令人痛心和可惡，完全是蘇聯共產黨內部的事。把所有的錯誤和違反社會主義原則的行為都歸於一個人，就跟把社會主義進展中的一切成就和偉大成績歸於一個人一樣是錯誤的。」

〈祕密報告〉也在中國引起兩派爭論。在蘇共 20 大結束後一個月，毛澤東主持中央政治局擴大會議，討論蘇共 20 大問題。他不滿蘇共在批判像史達林這樣重要的國際人物前，竟然沒有與其他各國商量，突然殺得大家措手不及；最重要的是赫魯雪夫反對史達林的理由，竟然是因為史達林的「個人崇拜」！

其實，毛澤東本來也不爽史達林，1949 年中共執政後毛澤東首次訪問莫斯科，史達林長達 30 天時間不見不理。《毛澤東—真實的故事》作者潘佐夫說：「史達林故意要這麼幹。他要汙辱毛澤東，給他一個教訓，別再趾高氣昂。他實際上在告訴毛澤東，在這裡我講話才算數。我是世界共產主義運動的偉大領袖，你算哪跟蔥？你是我底下的小學生，你得照我的話去做事才行。」

但就因為赫魯雪夫反對史達林的原因是「個人崇拜」，搞得現在毛澤東不得不變成史達林最好的麻吉。

為什麼？

對毛澤東的個人崇拜始於 1940 年代的延安，一直到文化大革命時達到高潮

因為這就是毛澤東在中國的現在進行式啊！

中共建國之初，毛澤東其實曾經反對過對塑造自己的個人崇拜。但隨著百花齊放、三反五反，一直到現在的大躍進，反對他的中共高層越來越多。他因此得出來的結論是：就是因為反對個人崇拜、減損了他的權威。

於是他開始改變作法， 1957 年起，他不再反對那些讚頌他的言辭。在中國境內，對毛澤東本人的個人崇拜如火如荼進行，他也不諱言自己需要這樣的個人崇拜。當這場政治局會議討論到個人崇拜問題時，毛澤東說：

「有些人對反對個人崇拜很感興趣。個人崇拜有兩種，一種是不正確的崇拜、一種是正確的崇拜，如對馬克思、恩格斯、列寧、史達林正確的東西，我們必須崇拜，永遠崇拜，不崇拜不行。真理在他們手裡，為什麼不崇拜？」

上面的人都這樣表態了，該怎麼做下面的人還不懂嗎？整場會議突然間出現各種對毛澤東的歌功頌德。狗腿一點的甚至開始說：「我们相信主席要相信到迷信的程度，服從主席要服從到盲目的程度。（柯慶施）」

赫魯雪夫為了反對史達林的對美方針，開始打破對史達林的個人崇拜；毛澤東為了捍衛個人崇拜，開始反對赫魯雪夫的整個和平方針。中蘇兩國的大論戰在 1960 年代大爆發。

1959年赫魯雪夫最後一次訪問北京。這時兩人手插口袋、氣氛已經顯得有點尷尬



隨論戰的展開，中蘇兩國的關係越來越糟。赫魯雪夫最後一次訪問中國時，中蘇兩國的最高領導人差點打了起來。

外交部長陳毅一開口就指責：蘇聯是大國沙文主義、蘇聯共產黨是「老子黨」。蘇聯所謂的「要與社會制度不同的國家和平共處」，事實上根本就是一個與敵人和解的證明！

蘇聯也被惹毛了。1960 年的布加勒斯特會議明明就在羅馬尼亞的場子裡，卻整個演變成中蘇互搏的場景。赫魯雪夫抨擊：「中共提議蘇聯為首是不真誠的」、「在工作會議上進行反蘇活動真是聞所未聞」、「中方對時代的看法是教條主義」、「企圖抗拒和平共處」、「製造國際緊張局勢希望戰爭」、「純粹民族主義」

「你們搞大躍進，可是人民沒褲子穿、窮的要命」、

「你們搞百花齊放，現在怎麼樣，還搞不搞？」、

「你們那麼愛史達林，你們把史達林的棺材搬到北京去好了，我們可以送給你們。」、

「如果你們緊緊踩著我們腳跟，我們也將採取同樣的辦法來對付你們」、

「如果你們認為我們脫離了馬列主義，那就各走各的路吧！」

中國也毫不留情的反擊。說現在中共跟赫魯雪夫的分歧，根本的問題是全世界處社會主義國家以外的三分之二人民要不要革命的問題、社會主義國家三分之一的人民要不要繼續革命的問題。

「這是兩條路線分歧的根本問題。」、

「赫魯雪夫是代表老闆階級、資產階級，不要革命、也不要繼續革命跟不要共產主義。」

會場一片死寂，空氣彷彿凝固了，有些人臉上立刻露出了詫異和緊張的神色。這一場舉辦於羅馬尼亞的共黨大會上，中蘇兩國連最表象的和平都無法掩飾，整個共產主義陣營最大兩個國家的衝突，至今徹底的公之於眾了。

謝爾斯基：「戰後出生的世代有如溫室長大的花朵，絕不會有偏激的行為，他們不會有興趣去結合他人從事政治活動以實現他們的理想。」

與蘇聯論戰後，中國開始意識到自己必須突破自身的困境，所以從 1963 年開始，中國在歐洲開始密集地宣傳，突然間大量的宣傳材料湧向西歐，解釋了蘇聯與中國的紛爭、還有中國的論點。北京向全世界每一個支持他們的組織都寄發了攻擊蘇聯的郵件和傳單，說「他們唯一感興趣的，只有他們自己的經濟利益和統治地位。」還用英文與德文刊印了各式各樣的雜誌與書籍。

照道理來說，歐洲的青年不應該像是對共產革命應該不會有興趣，但是毛澤東主義進入了歐洲，卻打破了所有的預測、在整個歐洲掀起一陣巨大風暴。

西歐的毛派組織紛紛成立，在漢堡的一個毛派政黨支持毛澤東、支持 1966 年爆發的文化大革命，他們無條件的相信了中共的宣傳，宣稱文革是「有如園丁般去除雜草」般的活動；支持中國發展氫彈、甚至支持第三次世界大戰。

當然，這只是其中少數極端的例子。但我們的確可以看到毛澤東運動在西歐引起了廣大的同情，學生歌頌毛澤東，毛澤東與切格瓦拉的頭像，成為那個學運時代最常見的圖像。其中學生甚至給毛澤東冠上一個稱號：Mona Lisa der Weltrevolution「世界革命的蒙娜麗莎」。

本文經授權轉載自故事 一場中蘇的論戰，竟讓毛澤東被歐洲學生讚喻為「世界革命的蒙娜麗莎」？