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故事》兒女情長不只存在人間，傳統中國的殭屍與殭屍也可能相戀！

其實一、兩百年前的中國殭屍，就已經開始談情說愛了。這類跨越生死界線的愛情故事，或也可以看作一種願望的投射：鬼故事裡的愛情儘管禁忌，卻比古時候的一般人都要不受禮教拘束。或許那些不敢想望自由戀愛的小老百姓，也曾暗暗羨慕故事裡頭，成雙成對在月下幽會的人與殭屍呢。
作者： 故事
2017-08-23 10:22
 | 2017-08-23 10:22

陳韋聿 EMERY

人對於塵世的眷念，不一定要是怨恨或冤仇，也可能是無盡悠長的愛戀。

前面提過兩樁人屍之戀，下場似乎都頗慘，說起來那樣的故事意在突顯男性對女色的沉迷，以及隨之而來的懲罰，大概有點道德勸誡的意思。

其實故事不一定都要如此悲涼，古典文獻裡面，我們也能找到一些結局還算不錯的人屍愛情故事。

同樣出自於袁枚的《續子不語》，有個短篇故事，說的是杭州某魚販每天總見到一個美麗女鬼，在林中小屋裡獨坐紡紗。魚販對女鬼一見傾心，卻苦無接近對方的機會。

某日，忽有一名白鬚老翁跑到魚販跟前，向他說道：「君慕此女，欲以為妻乎？」──你想娶女鬼當老婆嗎？我有法兒可以教你！

魚販於是按著老翁傳授的辦法，闖進了小屋裡頭，把一塊飯糰塞進了那女鬼的嘴巴裡，再趁著天還未亮的時候，把她給揹回家中──故事聽來雖然像是一樁綁架案，但魚販與女鬼就這麼結成了夫妻。兩人感情甚篤，甚至還生了個兒子，真是可喜可賀。

壞就壞在女鬼見不得天光，得一直待在屋子裡，等到日暮時分或者天氣轉陰才能出外活動，其他時間則必須躲在曬不到太陽的地方。但是，一個偶然的大熱天，女鬼不小心照到日光，竟忽爾斷了氣，當場變成了一具殭屍。

故事可還沒完。

女鬼倒地以後，漁夫從容地收殮屍首，把棺材擺在家裡，每晚還爬進棺材裡伴屍而眠。

據說在那之後，女鬼的屍體仍會在夜半時候爬起來亂晃，甚至把來訪的偷兒給趕走。這段人鬼之戀，大概也就能夠這麼一直纏綿下去了。保不定等到魚販老了，女鬼也有法兒把他變成殭屍，小倆口終於能從人鬼殊途走到同一路去，誰知道呢？

兒女情長不只存在人屍之間，殭屍與殭屍也可能發展出不尋常的羅曼史。

同樣出自《子不語》的一則故事，說有某男子在夜裡跟蹤著一具跑出棺材的殭屍，來到一幢樓房前頭。樓頂則有一婦人拋下長絹，讓那殭屍攀緣而上。男子不好追進屋裡，便回到殭屍棲身的古墓，偷走了他的棺材板蓋。

凌晨時分，返回墓穴的殭屍驚覺棺蓋不翼而飛，四處遍尋不得，急忙又往樓房的方向去了，男子亦尾隨在他身後。只見殭屍在那房子底下不斷跳躍，並且發出奇怪的聲響，樓上的婦人則連連搖手，像是拒絕他再爬上樓來。待到雞鳴時分，殭屍忽然撲倒在地，樓上的婦人也旋即不見了蹤影。

等到清晨時候，倒臥在屋外的殭屍引來一陣騷動，男子才跟著圍觀的鄉民走進樓房裡，意圖一窺究竟。原來那宅子是一座祠堂，樓上停了一具棺材，外頭也倒臥著一具女屍。男子頓時明白：殭屍趁夜出棺至此，竟是為了與另一具殭屍幽會！故事最末，一眾鄉民倒是頗有成人之美，把那兩具男女殭屍安排在同一處，雙雙火化了。

人屍戀或者屍屍戀，在今天的殭屍電影裡面，也是挺常見的編劇創意。

其實一、兩百年前的中國殭屍，就已經開始談情說愛了。這類跨越生死界線的愛情故事，或也可以看作一種願望的投射：鬼故事裡的愛情儘管禁忌，卻比古時候的一般人都要不受禮教拘束──或許那些不敢想望自由戀愛的小老百姓，也曾暗暗羨慕故事裡頭，成雙成對在月下幽會的人與殭屍呢。

21歲因演「鬼嫁」開始被稱為鬼后至今的王釧如

本文摘自聯合文學出版之《鬼的歷史：不管是什麼鬼，都給我來一點

本文經授權轉載自故事 兒女情長不只存在人間，傳統中國的殭屍與殭屍也可能相戀！

故事：寫給所有人的歷史

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