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故事》《台灣旅行法》前的臺美交流往事：華府湖畔的櫻花與日治澎湖、霧峰、新高山

1912 年春，美國第一夫人塔夫托（Helen Taft）和日本駐美大使夫人珍田（Viscountess Iwa Chinda），出席華府櫻花首植典禮，兩人親手種下象徵邦誼的吉野櫻，手植地點現有一紀念牌。在此之前，珍田夫人之子殉職於台灣澎湖馬公！
作者： 故事
2018-04-04 14:13
 | 2018-04-04 14:13

前文：《台灣旅行法》前的臺美交流往事：百年前美國眾議院議長曾經到訪過基隆港？

◎洪德青

《台灣旅行法》第二個前世記憶，是華府的櫻花。當台灣改唱《君之代》進入日治時期時，華府人在潮汐湖（Tidal Basin）種下日本的吉野櫻。

史上第一位在華府種植櫻花的植物學家叫「大衛．菲爾柴德（David Fairchild）」，當年他常常到雙橡園（Twin Oaks）——如今產權屬於台灣政府之地作客，還娶了前雙橡園主人、也就是電話發明家貝爾的女兒（Marian Bell），他們的婚禮就辦在雙橡園內。1906 年，婚後的菲爾柴德從日本橫濱進口了吉野櫻，試種在華府，結果非常成功，從此華府吹起一股日本櫻熱潮。

櫻花該種在哪？該種多少株呢？早年的華府是一片沼澤地，建有一座人工潮汐湖，用來調節波多馬克河的水量。當時的人可能這麼想：何不在單調枯燥的潮汐湖邊，遍植三千株日本櫻，以收春華、夏蔭、秋葉、冬雪之效呢？

1912 年春，美國第一夫人塔夫托（Helen Taft）和日本駐美大使夫人珍田（Viscountess Iwa Chinda），出席華府櫻花首植典禮，兩人親手種下象徵邦誼的吉野櫻，手植地點現有一紀念牌。在此之前，珍田夫人之子殉職於澎湖馬公，1908 年松島號軍艦行經澎湖進行例行操演時，不幸全艦爆炸，現在馬公蛇頭山有一塊「軍艦松島殉難將兵慰靈碑」，就刻著她的兒子名字。走過喪子之痛，珍田夫人才隨夫婿珍田捨巳（Sutemi Chinda）出使華府。

原始砲管形狀的「軍艦松島殉難將兵慰靈碑」就是位於左側的那根，有別於現在的樣子。（維基共享）

如今，我們在華府的潮汐湖看到的吉野櫻，已非 1912 年那批原種了，現在這些吉野櫻都是後來植栽的，因為櫻花樹壽命平均只有 4、50 年左右。

每年四月，多嬌的花簇配上拱形的枝枒，岸邊擺好畫架的，盛裝自拍的，扛著腳架的，推嬰兒車的，露天茶會的，慢跑健身的，遊覽巴士的，眾人合力妝點湖岸繽紛，為平日過於嚴肅理性的華府帶來少有的熱鬧感性。

有時風大，花瓣似雨點飄落，拾起如片片細雪，置身其中爛漫英燦，素潔典雅，百年前的這番勝景吸引了 1928 年遠從霧峰而來的台灣遊客——林獻堂父子，當時 48 歲的林桑杵著紳士杖在潮汐湖賞櫻時，直呼「在花下閒行，恍如東京之上野公園」呢！

就在華府櫻花開了第 29 次後，珍珠港事變爆發了。

1941 年日軍以「登上新高山 1208」（ニイタカヤマノボレ一二〇八）為行動代號，在 12 月 8 日突襲夏威夷美軍，代號中的「新高山」指的就是當時還是日本領土的臺灣最高峰——玉山。珍珠港事變當晚，日本政府隨即動員台灣人提燈籠上街，慶祝突襲成功。

美日兩國正式開戰，華府櫻花彷彿人質受到株連，當時被砍倒好幾棵，成為洩憤對象。（待續）

就在華府櫻花開了第 29 次後，珍珠港事變爆發了。圖為燃燒的西維吉尼亞號。（維基共享）

本文經授權轉載自故事 《台灣旅行法》前的臺美交流往事：華府湖畔的櫻花與日治澎湖、霧峰、新高山

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