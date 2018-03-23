故事》《台灣旅行法》前的臺美交流往事：百年前美國眾議院議長曾經到訪過基隆港？

萬眾矚目的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）正式生效了。不過你知道嗎？早在 170 年前這個法案就在華府醞釀了！這個法案鑲嵌了台灣各時代清領、日治、國府、黨外等印記，如今正式生效，無疑為台美上空那道迷濛已久的星河，注入新的可能。

◎洪德青

萬眾矚目的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）正式生效了。這是台美自 1979 年斷交後的新里程，此後台美雙方高層，終於可互訪並進行正式活動。不過你知道嗎？

早在 170 年前這個法案就在華府醞釀了！這個法案鑲嵌了台灣各時代清領、日治、國府、黨外等印記，如今正式生效，無疑為台美上空那道迷濛已久的星河，注入新的可能。

台美的前世今生，台美的交流往事，我試著點描一二，近日只要是《台灣旅行法》的新聞一律都配上國會大廈的照片，那就從國會大廈說起吧。

國會大廈與大清國基隆港

國會大廈是美國神聖圖騰。初到華府的人，對於高坡上散發奶油色澤的蛋糕圓頂，都會留下深刻的記憶。曾聽人戲稱，國會大廈象徵乳房，華盛頓紀念碑象徵陰莖，兩兩相對也遙遙相望，似乎隱含美國建都時的玄秘考量。我每次從國會大廈往倒映池（Reflection Pool）走去，晴日常見記者持麥直播，雨天則切換成禽鳥傘朵，感覺有種莫名的氣場襲來，原來，此地跟台灣結緣甚早。

國會大廈建築仿自古羅馬神殿，1800 年正式啟用，樓高五層，是美國立國精神象徵，採新古典主義建築風格，當年奠基儀式選在處女座時辰。建築勞力來自黑奴，圓頂上方的自由女神（The Statue of Freedom）漆成黑美人或許是感念他們的貢獻，華府至今仍是非裔大本營。1814 年國會大廈遭英軍放火焚毀，之後重建才有今日樣貌。

整個華府道路規劃、四大方位（NE 、 NW 、 SE 、 SW），都以國會大廈地下室的那片四角星羅盤為起點。國會大廈地底其實是座迷宮，地穴有複雜的通道，裡面有許多神秘小房間，是華府最尊榮的不動產，也是美國國會最原始的核心。

房間門牌都以 S（參議院）或 H（眾議院）開頭，共 541 個房間，供 100 位參議員（任期六年，每州兩位，須年滿 30 歲）以及 435 名眾議員（任期兩年，依人口比例決定席次多寡，須年滿 25 歲）使用。其中，最神秘的一間，莫過於參議院地下室的 SBB13，作家丹布朗在《失落的符號》說裡頭有硫磺、鹽盤、長頸燒瓶、人頭骷髏等共濟會道具。據說，林肯的兒子曾在這迷路，好在現有地底接駁車可搭，連接周遭聯邦政府的辦公大樓。

事實上，國會大廈也是個科學實驗場。當年跑到國會大廈畫油畫、後因喪妻立志研發更快速通信方式的山繆摩斯（Samuel Morse），繼發明摩斯電碼後，在 1844 年，從國會大廈地下室成功發出史上第一則電報，內容簡短寫著《聖經》的一句話：「上帝創造何等神蹟」（What hath God wrought），順利傳到馬里蘭州的巴爾的摩。

山繆摩斯（Samuel Morse）。（維基共享）

就在摩斯發明電報後沒幾年，美國進入西部擴張時期，探索太平洋成為顯學。1848 年美國眾議員荊妥瑪（Thomas Butler King）在國會報告中提出，美國應在台灣設置一供媒站，以利美國船艦橫越太平洋航行。荊妥瑪依據美國人從 1808 年起航行於台灣附近海域的經驗，參考之前海商、傳教士、海軍甚至船醫發表的台灣文章，提出這項呼籲。

也許是聽到荊妥瑪的建議，1849 年初，剛從美國眾議院議長退下來的約翰．戴維斯（John Wesley Davis）親自來到台灣，50 歲有點垂眼的他特地跑到基隆採煤，寄回華府檢測，看看台灣是否能成為美國海船補給站。

我推測他是史上第一個訪台的美國高層，稱他為《台灣旅行法》前世祖師爺，不為過吧！要知道眾議院議長位階崇隆，僅次於副總統，是美國第二備位元首，也是坐擁整個國會大廈最氣派的陽台主人（Speaker’s Balcony）。議長陽台用了十根古希臘柱式挑高空間，視野之遼闊，整個國家廣場與華盛頓紀念碑盡收眼底，勝過白宮。

約翰．戴維斯（John Wesley Davis）。



就在約翰．戴維斯離台後，美國商行如羅賓內（Robinet），奈伊（Nye），威廉士（Williams）等開始定期發船到台灣從事貿易，台灣海峽出現許多駛出駛入的美國汽船，於此同時，國會大廈也出現不少繪聲繪影的靈異故事。

像是華府城市規劃師朗方（Pierre L’Enfant），有人看到他的鬼魂拿著羊皮草圖走來走去，似乎想追討積欠他兩百多年的設計費；加菲爾總統遭受槍擊身亡，有人說他不甘心只做了短短 200 天的總統，所以常常徘徊現身；害死威爾遜副總統的殺人浴缸，至今旅客經過時還聞得到一縷香皂味；有眾議員在階梯上被記者槍殺，從此經過這裡的記者後輩常常被莫名力量絆倒；而深夜眾議院傳出詭異的木槌聲，某屆百年身的議長還在挑燈主持會議；還有圓頂大廳內，會看到手裡托著木工工具的鬼魂漂浮在半空中；另外在國家雕像廳（National Statuary Hall）裡，有人看見南北戰爭兩大對頭，李將軍（Robert Lee）與格蘭特將軍（Ulysses Grant）在這握手和解……。

除了人類靈異，還有動物奇談，這可就厲害了。

早年國會大廈老鼠猖獗，因此養貓制衡。南北戰爭期間有隻黑貓被守衛射殺，從此有人宣稱每次國家有重大災難之前，像是林肯被暗殺、甘迺迪被暗殺之前，貓靈就會現身。所以穿著紅外套的導遊不斷囑咐我們要跟緊他，不要私自亂闖或逗留，既是防恐也是防鬼哪。

近年來國會大廈也成為著名的「桃花」源。曾有國會議員助理化名「華府妖姬」（Washingtonienne），在網路上抱怨年薪只有 2.5 萬哪能過活啊，總得想辦法賺外快，因此國會大廈成為她展示新裝、開發客戶的現成舞台。 （待續）

本文經授權轉載自故事《台灣旅行法》前的臺美交流往事：百年前美國眾議院議長曾經到訪過基隆港？