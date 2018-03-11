故事》散落在台灣各地的「汪星神」！

在這些故事中，我們可以看到人與狗間親密的關係。雖然民間傳說有些超乎常理的情節，但在其中確實可以看到古代移墾社會的的經濟活動、漢原衝突、以及清代的民間起事等歷史元素，廟中壁畫在裊裊香煙之中也述說著臺灣歷史的發展脈絡。

◎每日一冷

從古至今，狗狗一直是人們的忠實夥伴，但你知道嗎？除了作為寵物，臺灣從北到南都有許多地方將狗狗視為神明喔！

今天的冷知識就作為提供愛狗的讀者們來場汪汪巡禮囉！

〔北部〕會趕飛機的狗：十八王公廟

「天上天公，地下母舅公，北海岸十八王爺公喔！嗷嗚～嗷嗚～」……臺語老歌〈倒退嚕〉

北海岸十八王公廟的義犬雕像。（圖片來源：https://goo.gl/FqS9og）

以祭祀義犬聞名的十八王公廟，幾乎可說是本類型中最知名的廟宇。

傳說清代中葉，有一艘帆船載著 17 人一犬出海，因不幸遭遇海難而漂流到石門的乾華，唯一生還的狗兒守屍悲鳴，引來當地民眾注意；當眾人為殉難的 17 人收埋時，這隻狗兒竟也投身殉主。

這樣的景象令在場眾人為之動容，便以「十八王公」之名予以祭拜；因墓址於位乾華，也有「乾華十八王公祠」之稱。今日在石門更有一尊好幾層樓高的「黑龍義犬」銅像，頗為知名。

那這尊「黑龍義犬」保佑的項目是什麼呢？

許多六合彩玩家、特種行業人士都喜歡在夜晚來此祈求財源滾滾，也有賭徒在此以香灰預測開獎號碼。其實十八王公的傳說不僅於此，信徒們還相信：二戰時期石門幸運地未遭戰火波及，就是因為黑龍義犬在此驅趕盟軍戰機之故（神犬吠飛機？）；另外傳說在核一工程進行時，一度要拆遷十八王公廟，但工程人員和機具屢遭不順（例如工人生病或機械故障），王公們更顯靈表示不願搬家。這樣的故事讓此地香火更加興旺，「有求必應」的傳聞也讓許多不同行業的人來此祈求亨通發達。

〔中部〕戰犬無雙：七將軍廟

傳說在二戰期間，一些被日本徵調到南洋打仗的臺籍青年，在叢林間進行激烈戰事時，有時身邊會出現一隻神奇的狗陪伴、協助他們作戰。戰後平安返臺的這些士兵們，都相信這是因為家人有向七將軍廟的忠犬公祈求平安的緣故，「七將軍廟」也隨著這些戰士們謝神還願而更加香火鼎盛。

七將軍廟中的犬將軍像。Mr.Namaste 攝

七將軍廟位於臺中大里，供奉著七位軍人及一隻軍犬。地方人士相信，這是源於一起原漢衝突事件：在清代，有七名軍士（也有說法是六位）被大里杙（大里）總兵派往霧峰（阿罩霧）巡察，不意在當地被原住民包圍而陷入死戰。當時隨行的軍犬負傷逃回大里求援，帶領清軍奔赴霧峰戰場；但大隊兵馬到達時，這七位軍士已經戰死，而軍犬也因傷重疲憊而倒地身亡。1

廟中交趾燒講述的七將軍故事。Mr.Namaste攝

就在眾人將陣亡軍士和軍犬埋葬之後，當地就神蹟不斷：在地方動亂時，不時會有狗叫聲提醒巡邏的官兵何處有敵人埋伏；甚至被稱為「七將軍」的他們會顯靈協助漢人對抗原住民。香火日趨興旺的七將軍廟，直到日治時代也會有出征的臺灣人來此祭拜。

七將軍墳前壁畫，描繪著原漢衝突的故事情節。

而在原漢衝突、南洋戰爭都成為歷史的今天，仍有許多人來此祈求尋得失物，據說非常靈驗。也因此在每年農曆七月的祭典日，七將軍廟前的祭祀和演戲酬神都盛大非常，甚至需要警方進行交通管制。

〔南部〕汪汪神探：忠義十九公廟

前面說到臺中的七將軍擅長尋找遺失物，無獨有偶，嘉義也有一尊被視為「失物回歸大師」的「義犬公」；信徒們相信牠/祂嗅覺靈敏，尤其擅長尋找失犬和失車，每年也都有許多人以金牌或演戲來作為酬謝。

義犬神像。Mr.Namaste攝

據說在乾隆年間的林爽文事件中，諸羅（嘉義舊稱）縣民李甲等十八人組成民兵協助官兵防守，後來卻在追擊敵人時不幸遇到埋伏，當時同行的黑狗奔回城中向官府求救，因為不通人語只能奮力撞擊衙門來吸引官兵注意。當官兵隨著黑狗趕到現場時，李甲等人已經壯烈戰死（這跟隔壁棚的七將軍故事告訴我們：人手不夠時至少要有隻狗）。本來官兵要就地草草收埋李甲眾人，但黑狗伏屍哀鳴、不肯離去，官兵只得將他們運回城中，就在埋葬時黑狗突然倒地猝死，眾人遂將這隻與主人同生共死的忠犬一起埋葬，並稱為「忠義十九公」。

今天我們到忠義十九公廟前，還可以看到這隻傳奇忠犬的雕像。除了以協尋失物廣為人知以外，廟方也表示「摸狗頭，厚你（讓你）起大樓、摸狗嘴，厚你大富貴、摸狗耳、讓你呷百二…..」，鼓勵信徒向義犬公祈求吉利。

民眾撫摸義犬神像求取好彩頭，或許狗狗成神以後仍喜歡被摸摸也不一定。Mr.Namaste攝

在這些故事中，我們可以看到人與狗間親密的關係。雖然民間傳說有些超乎常理的情節，但在其中確實可以看到古代移墾社會的的經濟活動、漢原衝突、以及清代的民間起事等歷史元素，廟中壁畫在裊裊香煙之中也述說著臺灣歷史的發展脈絡。

臺灣祭祀狗神的廟宇還有很多，例如北港的義犬將軍和嘉義的圓山宮也都有著不同的狗兒傳奇故事。你的家鄉中也有祭拜汪星人的廟宇嗎？也來跟我們分享一下吧！

1.關於「七將軍」的人數和年代，歷來眾說紛紜，這裡是以各版本的共通處，擷取概要做介紹。

參考資料：

簡榮聰，〈臺灣的狗崇拜〉

大里七將軍廟官網

北海岸及觀音山國家風景區官網

忠義十九公廟臉書粉專

本文經授權轉載自故事: 散落在台灣各地的「汪星神」！