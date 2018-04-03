故事》臺灣疑案事件簿VI：繡閣香唇毒殺命案

1905 年 7 月 2 日《臺灣日日新報》報導了一則〈窮乏自殺〉的案件，死者以吸食鴉片的方式自殺。以吸食鴉片來自殺是日治時期臺灣很是常見的手段，但失敗的案例居多，本案死者卻是少數成功的例子，這點不禁起人疑竇。

張哲翰

男愛樗蒲女好游，失身蕩產幾曾羞；

共貪鴉片朝昏吸，不到傷生未肯休。

—玉麟（素邨先生），〈臺灣雜詩二十首之十三〉，《臺灣日日新報》，1916.07.05，第五版。

清乾隆、嘉慶年間，臺灣官員吳玉麟描寫自己眼中的臺灣，說是男人愛賭博（樗蒲）、女人相隨出遊，朝夕以鴉片煙取樂的情況。雖說不能以偏蓋全，但呈現一片「男女狎遊吸食阿芙蓉，鶯鶯笑語煙霧繚繞中」的景象，仍然可說是當時臺灣社會角落一幕。

日本剛接手統治臺灣時，總督府就視鴉片（阿片）為心頭大患。然而，雖然總督府將鴉片視為違禁品，但因為鴉片專賣制度讓總督府得以賺飽營業稅、及《臺灣鴉片令》導至的相關罰金，總督府也就願意對人民吸食鴉片的情況睜一隻眼閉一隻眼。直到臺灣有識之士如蔣渭水等人投訴到國際聯盟，國際聯盟派員來臺調查《國際鴉片公約》施行情況後，總督府才開始在治療鴉片癮患者上逐漸有積極的作為。

1905 年 7 月 2 日《臺灣日日新報》報導了一則〈窮乏自殺〉的案件，死者以吸食鴉片的方式自殺。以吸食鴉片來自殺是日治時期臺灣很是常見的手段，但失敗的案例居多，本案死者卻是少數成功的例子，這點不禁起人疑竇。

案起

〈窮乏自殺〉，《臺灣日日新報》，1905.07.02，第五版。

死者葉圳臺北新庄街人，6 月 27 日晚間，因至和尚洲辦事，歸途到新庄街情婦王乖家夜宿香閣。然而，隔日一早，王乖向警官報案，葉圳臉色難看，宛若阿片中毒。當警察到達時，葉圳已不幸過世。根據警方調查，死者事業不順遂，多賴王乖接濟。如今又再加上王乖即將改嫁，可能因此厭世，過度吸食鴉片自殺而死。

本案看似就此結束，但卻仍然留下了重重疑點：

1.為何葉圳非得選在王乖家吸鴉片自殺？

2.為什麼王乖第一時間不是找醫生，而是找警察？

3.葉圳吸食鴉片時，王乖不知道？葉圳真的是自殺？

報導中未曾提起的隻字片語，背後勢必藏著不為人知的秘密，需要逐一破解……

推案一：兇器主人

雖說，死者葉圳與王乖有著不可告人的深厚感情，而王乖的改嫁讓葉圳長期以來的依靠就此幻滅，可能導至葉圳選擇在王乖家結束他坎坷的一生。這麼痛徹心扉的愛情確實有可能上演，問題在於王乖會對葉圳的到訪不聞不問？葉圳走入王家時表現得視死如歸，王乖會任他自生自滅？可以說，王乖對葉圳吸食鴉片是知情的，甚至不排除她也涉入其中。若能瞭解實情，將提供本案更多的線索。

首先，我們要釐清「鴉片」──這兇器的主人究竟是誰？

日治時期的鴉片價格不菲，也並非人人都有能力購買吸食。臺灣的官製鴉片煙膏可以分成三個等級，不同等級的煙膏會收取不同等級的鑑札費用。依據 1897 年總督府的定價，煙膏一罐皆為 20 匁入（日制單位 1 匁=3.75 克），一等一罐定價 12 圓、二等一罐定價 9 圓、三等一罐 7 圓。至於吸食鑑札的費用，1897 年調查：一等每月 3 圓、二等每月 1 圓 50 錢、三等每月 20 錢。

1909 年「煙膏購買特許鑑札」改版。（圖片來源：《臺灣日日新報》，1909.12.03，第二版。）

以當時一個製糖工人的月薪來說，平均約為 31 圓，光是要購買一罐三等的鴉片煙膏，就要花費製糖工人兩成的月薪，何況每月還需額外支付鑑札費，若一個月不只吸食一罐則費用更高，一般人如何支付得起？那麼，為什麼總督府的調查總說臺灣人吸食鴉片的現象非常普遍？這與吸食的方式頗有關係。

臺灣人吸食鴉片的情況，通常是在妓院受到娼妓的慫恿、或在家隨父兄、朋友一同吸食、甚至是為減緩病痛而吸食、社交禮儀而吸食等。但是鴉片煙膏龐大的費用讓一般人難以負擔，因此在中下階層的人們仍維持著「舊習」的吸食方式：將煙灰和著煙膏吸食、或將煙灰混入水中成塊服用、甚至是以煙灰與煙膏溶進紹興酒煮沸吸食。而上層社會的有錢人也大多將煙灰做為賞賜賜給僕人。以煙灰做為替代品的方法，讓吸食鴉片不再只是上層社會的專屬「娛樂」、「靈藥」，中下層社會也有足夠的能力享受。

在本案中，葉圳從新庄街（今新北新莊一帶）前往和尚洲（今新北蘆洲一帶）辦事，可見他有一定事業，而葉圳雖有事業卻仍需要受「扶養」，可見葉圳的事業並不順遂；而寡婦王乖時與葉圳暗通款曲，生有一子卻不被發現，可見家中應無奴僕服侍，只是簡單的家戶，生活經濟還算過得去，但仍需改嫁養活自己。

葉圳、王乖都不是有錢人家，然而相較於葉圳有待接濟，王乖的餘錢似乎較多，當然她持有鴉片的可能性也相對較大。

和尚洲，如今的蘆洲，位於淡水河邊，河上千帆曾是臺北八景之一。（圖片來源：《臺灣日日新報》，1911.01.01，第四十一版。）

推案二：行為動機

既然鴉片為王乖所有的可能性較大，便不能排除王乖平時也有吸食鴉片的可能，更增加她為犯人的嫌疑。再者，王乖一早見葉圳面色不佳，「即刻」判斷「似為中阿片毒者」向警方報案，而不是尋求醫生相救，如此悖於常理的行為，是否與當時臺灣人對警察的看法有所關聯？

日治時期，臺灣人對「警察大人」的恐懼，反映在許多生活細節上。不論是日治時期或是戰後，「警察來了！」這句話都是制止小孩吵鬧的常用喝斥語，可見警察在人民的日常生活中無所不在、無所不包。



《臺灣民報》曾經將警察為民眾帶來的恐懼製作一系列報導。（圖片來源：《臺灣民報》，1927.08.07，第八版。）

事實上，日治臺灣警察的身影也確實無所不在，業務無所不包。自從 1901 年後藤新平推動臺灣舊慣調查後，全臺總共設置二十個廳，廳下又設支廳，支廳長直接由廳的警務課課長擔任，並由其下警察官任職支廳職員，結合地方上的保甲制度，形成由警察控制地方行政體系的「警察政治」。

直到 1919 年，田健治郎以首任文官就任臺灣總督，才開始減少警察對於地方行政的干預，由文官執行業務。然而，此時的警察與過去相同，依然需要負責戶口、勞工、海港、樟腦與食鹽專賣、山林資源、演藝遊樂場等的管理，以及醫藥、衛生、鴉片、交通運輸的維持與管控，還有醫學校的業務等，甚至還設有高等警察負責監察集會結社、報刊雜誌等事項。可以說，警察統治的觸角依然伸入臺灣的農林漁牧各項行業、食衣住行育樂各種生活。



1926年的臺北州警察衛生展覽會海報「南無警察大菩薩」，希望建立警察無所不服務的救助形像，其實背後卻是無所不控制的警察模樣。（圖片來源：臺北州警務部，《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》，臺北：臺北州警務部，1927。）

即便如此，警察的形象也應該不會就此變成可怕的「警察大人」才對呀？確實，並非所有警察都是素行不良，只是帶著統治觀念來到臺灣的警察們，結合保甲的監控以及直接取締的權力，許多人希望藉此使人民因恐懼而聽從命令。在臺灣人的心中，因為受統治、受壓迫、受到不平等的待遇，也就此劃下一道深刻的傷痕。

相較於此，在日治臺灣社會中，醫師則是因為幫助人民對抗疾病，而成為臺灣人事事求助的對象。

日本統治臺灣之初，面對臺灣可怕的傳染病，便推動了公派醫師的「公醫制度」。這個制度不僅用以控制疫情，也藉此做為衛生環境、鴉片發放監控的基層機關，往往與警察制度、保甲制度結合。隨著臺灣本土醫療人才的增加、臺灣的衛生環境得到改善，醫師也被臺灣人視為重要的前途方向，許多本土醫師逐漸成為臺灣社會裡的「新士紳」，往往領導參與社會事務。

起初，在總督府公醫制度下，醫師們必須配合「鴉片漸禁政策」被分配到地方執行鴉片發放的控管，當時吸食鴉片被視為一種壞習慣，而非病症，無須積極治療；直到 1928 年臺灣第一位醫學博士杜聰明從歐美考察回臺後，受總督府之邀進入「鴉片癮矯正所」，才將鴉片煙癮視為病症，開始推行鹽酸嗎啡的漸斷醫療矯正。之後，因為醫療矯正頗具成效，矯正所改制為「臺北更生院」，並擴展至全臺。



杜聰明醫師（右）在臺北更生醫院為鴉片癮患者注射鹽酸嗎啡進行矯正。（圖片來源：《臺灣日日新報》，1930.01.23，第二版。）

言而總之，即便警察對臺灣民眾的影響很深，也並不會因此成為救人命的浮木；反而是醫師始終被推崇為救命的角色。由此重新審視案情，王乖的行為有兩點值得懷疑：

其一，王乖見到死者臉色有異，為何第一時間就分辨的出是鴉片中毒？可見她並非首次見到鴉片中毒的模樣，王乖本身也可能接觸過鴉片。

其二，王乖第一時間向警察、而非醫生報案，這並不符合當時常理。

推斷至此，王乖的嫌疑就更為大增。

推案三：兇手推斷

只是，一位改嫁在即、不愁吃穿、與死者有過感情的婦人又有什麼理由去毒殺舊愛後，又親自向警察報案呢？難道殺死死者並非她的本意？死者吸鴉片的本意又是什麼？

事實上，日治時期，鴉片被臺人視為一種藥品，目的在於止痛、止咳，在民間甚至流傳鴉片可以抵擋瘴氣的說法。過去只知道這種藥品藥性猛烈，易有成癮性，但可提振精神，增加「樂趣」。在《臺海史槎錄》中有這樣的記載：「可竟夜不眠，土人服此為導淫具」，只是他們沒有料到吸食鴉片的副作用是「肢體萎縮，臟腑潰出。」

由於鴉片被運用在增進樂趣中，吸食鴉片也成為一種炫耀性消費。對有錢人而言，鴉片是自己財富地位的象徵，也只有有錢人才能整天躺著只吸鴉片，受到眾人服侍。而對中下階層的人民來說，吸食鴉片可以提振精神、可以暫時脫離受到奴役的狀態，排解了無趣味的人生，因此吸食鴉片就也在中下階層的人民中流行起來。

吸食鴉片的模樣，往往是臥倒享受，需要多人服侍，所以起初被視為一種炫耀性消費。（圖片來源：《臺灣日日新報》，1898.07.15，第三版。）

我們或許無從得知葉圳因為何種理由開始吸食鴉片，但是由王乖能夠即刻判斷葉圳鴉片中毒的情況，推斷王乖早已知道葉圳在吸食鴉片。而王乖沒有即刻發現，還待到隔日才注意到葉圳的吸食狀況有異，推斷兩人前一天晚上應是共同吸食。只是王乖先行昏睡過去，才在隔日發現葉圳情況不對，甚至葉圳可能早已離開人世，在慌亂中下意識地向警察報案。

那麼，兩人吸食鴉片的理由又是什麼？難道是相邀殉情？

不，王乖是位改嫁在即的婦人，或許婚事是家人安排，王乖並不滿意；或許王乖仍苦戀葉圳，不捨離開，因而決定共赴黃泉，那麼留下兩人的孩子獨活又該如何解釋？可見兩人並非因為殉情的理由而一同吸食鴉片。

如此說來，兩人吸鴉片「助興」的可能性最大。在王乖的閨閣中，離別的苦澀與不捨，以及天雷勾動地火的激情，讓兩人決定一同吸食鴉片來助興，在昏昏沉沉中，葉圳因吸食鴉片過量而與世長辭。

本案中，葉圳自殺的可能性很低，王乖也較不可能為兇手。葉圳之死，或許可以說是一起意外，一件因臺灣大眾將鴉片視為「靈丹」、「小藥丸」、「百憂解」所間接促成的「意外死亡案件」；並且在王乖的恐懼、社會的結構渲染下，被誤解成一件「阿片自殺案件」。

現場還原

明治三十八年（1905）6 月 27 日，一個夏日的夜晚，整條街只剩下蟲鳴，還有那個東倒西歪的人影——喝醉了的葉圳。這條路再黑他也認得那扇門，那是他終日魂牽夢縈、進出千百回的溫柔鄉——雖然他明白，這股溫存不久後就要為他人所有。

王乖應門後，她扶著葉圳慢慢走進房間，從五斗櫃裡拿出一組用具：一罐煙膏、一盞油燈、兩支煙斗，還有裝著煙灰的精緻小盤。王乖點起煙斗，她迷濛的雙眼在煙霧繚繞中更顯迷濛，絲絹般的吳儂軟語滑過葉圳的額頭、臉頰、耳垂，透進他的耳裡，那聲音讓他忘卻了煩惱、忘卻了失敗、忘卻了明天，只消記得今晚就只屬於兩人的快樂。因此，葉圳拿起一支煙斗，用力吸了一大口，再緊緊將王乖摟在懷中，似乎這是他最後的力氣了。

長夜將盡，日漸東升，飄渺的鴉片煙縈繞在王乖的香閣中。王乖迷迷濛濛地起身，卻沒感覺到躺在身旁的葉圳的溫度——為什麼葉圳沒了體溫？驚醒的王乖看著臉色鐵青的葉圳，沒有鼻息，沒了身體的起伏——葉圳就這麼死去了，留下她們母子兩人獨自面對接下來的人生了。

王乖想要哭出聲，淚水卻早已乾涸。她慢慢走出房門，往大街上的警察派出所去。人死報案並不是她的第一次，她會的，如今不過是再次的溫習而已，溫習如何將心裡那道傷痕挖得更深，讓她可以看得仔細，仔細地知道裡頭還有多少能耐，讓她能夠繼續活下去。

「繡閣香唇毒殺命案」結案

參考書目

1、栗原純著，徐國章譯，《日本帝國主義與鴉片──臺灣總督府的鴉片政策》，臺北：國立臺灣大學出版中心，2017。

2、臺灣總督府警務局著，徐國章譯注，《臺灣總督府警察沿革誌》第一篇，南投：國史館臺灣文獻館，2011。

3、葉袵榤，〈從臺灣日治時期的漢詩再探日治警察、保正與保甲之形象〉，《文史臺灣學報》第2期（2012.12），頁198-248。

4、江玉林，〈「南無警察大菩薩」──日治時期臺北州警察衛生展覽會中的警察形象〉，《政大法學評論》第 112 期（2009.12），頁 1-44。

5、朱惠足，〈殖民地的規訓與教化──日治時期台灣小說中的警民關係〉，《台灣文學研究學報》第 10 期（2010.04），頁 117-148。

6、邱德亮，〈從局限經濟到普遍經濟：鴉片消費的東方語藝？〉，《臺灣社會研究季刊》第 69 期（2008.03），頁 1-55。

7、許宏彬，《臺灣的阿片想像：從舊慣的阿片君子，到更生院的矯正樣本》，國立清華大學歷史研究所碩士論文，2002。

8、陳雅芩，《日治時期臺灣公醫制度的在地化》，國立暨南國際大學歷史學系碩士論文，2009。

9、陳君愷，《日治時期臺灣醫生社會地位之研究》，國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文，1992。

10、《臺灣總督府府報》，國史館臺灣文獻館。

11、《臺灣民報》

12、《臺灣日日新報》

本文經授權轉載自故事 臺灣疑案事件簿VI：繡閣香唇毒殺命案