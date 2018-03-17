自由開講》最沒有資格反空汙的是國民黨

周立軒

拜近半年來，台灣空氣品質始終好不起來所賜，國民黨終於找到一個打起來感覺很實在的議題，又逢年底縣市長大選，各路有志參選人馬，如台中市長黨內初選的兩位國民黨籍立委，無不卯足全力拼命打，用力打。

前幾日，攸關未來核一及核二廠除役後電力供應的深澳火力發電廠環評，在爭議聲中通過，只是看著環評大會直播，出現了幾位國民黨委員與環團站在一起的畫面，令人不禁有一種時空錯亂的感覺，什麼時候向來勢同水火的兩方，竟然攜手站在同一陣線了？

不過我們可以確信的是，這些環保團體的理念一直都沒有變過，他們為了台灣可以永續發展，不知道耗費了多少青春與資源，也不曉得流了多少血與汗，坦白說，這樣的情操，著實是令人欽佩的。

那國民黨呢？他們真的關心空汙，反對核電，愛護台灣這塊土地嗎？

對國民黨而言，空汙是一個打起來感覺很實在的議題，又逢年底縣市長大選，無不卯足全力拼命打，用力打。（記者簡榮豐攝）

這個問題，答案見仁見智，但我們不妨好好思考下面幾個問題：

一、從國民黨撤退到台灣之後，直到現在，企業總部與政府機關都在北部，工廠都在中南部，這樣的國土使用分配，是誰造成的？我們相信當初規畫的人，不會不知道台灣因為冬季與夏季的季風風向不同，還有地形的原因，中南部的大氣擴散條件本來就會比較差，更不會不知道，當產業群聚在同一區塊時，無可避免的，發電廠就要設在附近，而這些原因，就是造成先天上中南部的空氣比北部差的主因，難道國民黨不知道嗎？

二、雖然國民黨政府把工業都放在中南部，但是對於基礎設施，尤其是交通建設與服務，卻完全忽視南部！

根據2017年交通部所做的大眾運輸各縣市使用率調查，台北市高達百分之37，而台中市呢？只有百分之10；高雄市呢？更是連百分之十都不到！這意味著中南部大多數的居民，在交通工具的選擇上，還是只能選擇私人運具，而這些滿街跑的汽機車，不也是空氣汙染的另一個主要原因？國民黨難道都忘記了自己所做過的事嗎？

三、最後，近十年來，中國大陸華北工業帶乃至於華南沿海，空氣品質是越來越差，加上內陸不重視水土保持，沙塵暴的頻率是一年比一年高，冬季經由東北季風帶來的汙染物，是一年比一年毒，然而這些事情，因為國民黨不敢得罪中國大陸，所以絕口不提，這是一個負責任的政黨，該有的態度嗎？

說到底，國民黨現在莫名的對空汙議題開始關心，實際上只是「拿香跟著拜」而已，收割這些環保團體長期以來的努力，並以此攻擊民進黨政府，完全就是政治操作，可是，人民的健康，可以這樣子被用來政治操作嗎？我們整個國家的能源政策，可以這樣子被用來政治操作嗎？

最後，當國民黨的這些委員們，在今年夏天，萬一不幸碰上停電時，他們還會想到今天他們曾經拿著空汙議題來政治操作嗎？ 我想，他們只會開始飆罵台電怎麼搞，讓我在這麼熱的天氣中汗如雨下而已吧！

（作者為國會助理）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com