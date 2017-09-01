自由廣場》〈李筱峰專欄〉紙錢煙灰中的思辯

中元普度又要來了！台灣有多少人又要奉鬼神之名大燒紙錢了！可以想見的，PM2.5（細懸浮微粒）又要在台灣各地急速暴增，隨處飄盪！一場普度下來，濟度了多少孤魂野鬼，不得而知；倒是空氣被污染了！資源遭浪費了！國民健康受危害了！苦口婆心奉勸這些信眾，你要如何信鬼神，悉聽尊便，但請停止（或改良）這種破壞環境、危害健康的缺德風俗吧！然而信眾屢勸不聽，依然故我，真是難以濟度！甚至還有「學者」，以「民俗無高低優劣之分」為由，替這種陋俗辯護美化，還反過來辱罵呼籲改革陋俗的人「無良知」！

有一種人，專注於某個單一議題，埋首其中，就完全不顧社會國家的其他多面發展，這種人叫做one issue man。這種one issue man的價值觀，只有他所專注的議題才是最重要。那些將民俗無限上綱、神聖化，卻置環保與國民健康於不顧的「學者」，也許就是這種one issue man。至於他們那麼堅持one issue，是否因為是靠宮廟營生？若是，那就非單純的one issue man了！

既然他們完全置環保與國民健康的議題於不顧，那麼我們就回到「燒紙錢」的單一issue來思辯。

神鬼和去世的祖先真的需要用錢嗎？這種燒紙錢給鬼神和祖先的觀念，當然是陽間使用貨幣紙鈔的觀念的投射。問題來了，陽間的貨幣是在經濟體系內流通，但陰間或靈界有這樣一套經濟體系嗎？燒紙錢給鬼神或祖先，等於是對陰間或靈界發行紙幣，紙幣發行必須有等值的貴金屬做為「發行準備」，陰間和靈界有嗎？

在陽間，各國政府的通貨發行權皆由政府部門的中央銀行主管。即令歐盟國家改用統一的歐元，也由各歐元國家的中央銀行組成的歐洲中央銀行系統負責管理。即使如香港紙幣的發行，也是授權香港上海匯豐銀行、渣打銀行與中國銀行等三家商業銀行負責，並以美元提供十足準備。我們台灣這些燒紙錢（不論金紙、銀紙）的，竟然家家戶戶都擁有貨幣發行權，要燒多少就多少，不怕陰間通貨膨脹？這是哪門子的貨幣制度？

再者，既然以貨幣紙鈔的概念投射到陰間和靈界，而且要透過焚燒才能將錢送達，這樣一來就沒完沒了了，因為既然陰間和靈界需要用錢，那麼進一步的食衣住行育樂各種生活所需，是否也都需要呢？怪不得喪禮中也出現燒紙厝、冰箱、電視、賓士汽車等紙糊的模型。但那些只是空殼外型，沒有內容，能用嗎？再說，這些電器需要電呀！那是不是還要再燒電線，還有整套發電設備及電力輸送系統，這樣推論下去，真的會沒完沒了。

所以，回到源頭，燒紙錢的概念只是人們嗜錢的心理投射，是人自己想的，與祖先和鬼神無關，還是積德做環保吧！

（作者為國立台北教育大學名譽教授）