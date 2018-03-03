醫療新知與日常保健》空汙來襲，肌膚如何保養？

空氣汙染已是日常生活的一部份，無論在室內還是室外活動，都免不了各種汙染源的侵害。皮膚做為接觸汙染的第一線，更需要適當的防護來對抗無所不在的汙染，減少暴露、加強防護是維持健康肌膚的不二法門。

張佳穎／皮膚科醫師

台灣的秋冬是空污的季節，其中中南部空污情況又比北部嚴重。空氣不好的時候，不少人原本的皮膚疾病會惡化，因為過敏就診的患者也會增加。

空汙的來源

其實，不論在室內室外都有污染源。室外的污染源，來自石化燃燒、工業排放、燃燒物、塵土、以及運輸工具排放，其中1／3來自境外傳輸，2／3來自境內污染。室內的人類活動，包括抽菸、燃燒、建材油漆、清潔產品、生物性污染物，也會造成污染。

主要污染物及指標

常用的AQI（air quality index，空氣質量指數），主要做為測量室外硫氧化物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、PM物質（particulate matter，懸浮微粒）之用， 並依據其分別對人體健康的影響程度，分別換算出不同污染物之副指標值，再以當日各副指標之最大值為該測站當日之AQI。AQI50以下為良好，超過100就有可能引發過敏症狀。除了上述這些物質，揮發性有機物質、有毒金屬、微生物等，也屬於空氣中的污染物。

空氣不好的時候，不少人原本的皮膚疾病會惡化，因為過敏就診的患者也會增加。（Quora）

空汙對健康的影響

空汙對身體的危害，包括增加癌症，呼吸道疾病如氣喘、支氣管炎，心血管疾病如心臟病、中風等風險，較為大眾熟知，也有較多參考資料。皮膚因為暴露在身體最外層，會接觸甚至吸收空汙物質，而受到侵害，近年來也開始有許多學者探討空汙與皮膚老化、皮膚疾病之關聯。

空汙對皮膚的影響

已有多篇國際研究文獻顯示，空汙會加速皮膚的外因性老化，增加皺紋及曬斑產生，提高皮膚癌的風險；也會誘發或惡化皮膚疾病，如濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、青春痘。而且，這些影響的嚴重程度，也跟空汙嚴重程度相關。

空汙對皮膚的影響機轉

空汙對皮膚的影響可能來自汙染物直接對皮膚的傷害，與汙染物被系統性吸收後對皮膚的間接傷害。詳細機轉十分複雜，目前也還有許多未知，已被證實的可以簡單分成幾類：

1. 增加氧化壓力：

臭氧和細懸浮微粒，會產生自由基（free radicles）及活性氧（reactive oxygen species），也減少表皮的抗氧化物包括維他命C,E及穀胱甘肽（glutathione），進而造成DNA破壞及膠原蛋白分解。另外，皮脂的過氧化產物，會增加粉刺和痘痘。

2. 誘發發炎反應：

細懸浮微粒和重金屬，會增加發炎物質如IL-6、IL-8、 IL-1 beta產生。發炎反應除了誘發或惡化皮膚疾病，也可能造成DNA破壞。

3. 活化芳香烴受體（aryl hydrocarbon receptor，AhR）：

臭氧、戴奧辛、多環芳香烴皆會活化皮膚細胞內芳香烴受體，啟動的下游反應，會增加黑色素與發炎反應物質生成。

4. 皮膚屏障受損：

上述幾個機轉，皆會造成皮膚屏障受損，保護力下降，過敏和刺激的機率都會增加。

面對空汙，怎麼防護呢？主要分成兩個部分，日常生活與皮膚照顧。

日常生活

1. 室外：看AQI決定日常活動，空氣品質好時可戶外活動；空氣差則減少戶外活動，如果必須出門，戴口罩及長袖衣物以減少身上沾附及吸收有害物質，也盡量搭乘大眾運輸減少暴露在外時間。

2. 室內：平常煮飯少油煙且使用抽油煙機，禁菸戒菸，減少室內空汙來源。室外空氣品質好時可開窗通風、晾曬衣服；空氣差時關小窗戶，使用空氣清淨機。

空汙對皮膚的影響可能來自汙染物直接對皮膚的傷害，與汙染物被系統性吸收後對皮膚的間接傷害。（圖：網路）

皮膚照顧

1. 防曬：研究證實，空汙和紫外線對皮膚的壞處是加乘的，兩者同時存在會更增加皮膚的氧化壓力和癌變風險，所以在空汙期間防曬更是不能輕忽。同時，防曬產品也能減少皮膚直接沾附汙染物質。

防曬分為兩部分：理性遮蔽（能躲就躲、能遮就遮），防曬產品（平常使用的即可）。

2. 清潔：空汙期間，回家除了將身上衣物全數脫下來洗，也建議趕快從頭到腳清潔，以去除沾附在身上的汙染物質。如果沒有化妝或是使用防水／高潤色防曬，不需要特別卸妝，使用洗臉產品即可。

清潔的要點是「適度不過度」，不要過度清潔而破壞皮膚屏障。

3. 保濕：保濕做好，可以維持角質代謝正常與強化皮膚屏障，減少汙染物對皮膚的侵害。產品選擇可以根據個人膚質和天氣挑選適合的質地，也可以選擇添加抗氧化或抗發炎活性成分。抗氧化成分如維他命C衍生物、維他命E、阿魏酸（ferulic acid）等，可幫助減少肌膚氧化壓力。抗發炎成分如甘草萃取、維他命B3、燕麥萃取等，可減少肌膚受刺激的發炎。

空氣汙染已是日常生活的一部份，無論在室內還是室外活動，都免不了各種汙染源的侵害。皮膚做為接觸汙染的第一線，更需要適當的防護來對抗無所不在的汙染，減少暴露、加強防護是維持健康肌膚的不二法門。