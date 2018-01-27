醫療新知與日常保健》冬天小腿乾癢凍未條？ 小心乾燥性皮膚炎找上門

乾燥性皮膚炎簡單來說就是皮膚因為乾燥而引起的發炎。在過度乾燥的情況下，角質層水分流失，皮膚正常的屏障保護功能會受損，平常皮膚可以抵禦的外來刺激物，此時都可能會侵門踏戶而導致皮膚發炎的情況。皮膚會因此出現發癢的網狀紅疹，伴隨角質層乾裂脫屑甚至是抓痕，既像碎裂的瓷器，也像乾旱時期的河床，特別好發在小腿前側，但也可以發作在其他部位的皮膚，甚至擴及全身。

黃幼鳴／皮膚科醫師

47歲的陳先生甫踏進診間就開始抱怨，一到冬天小腿就開始起紅疹癢不停，甚至癢到工作沒辦法專心，晚上睡眠也受影響。掀起褲管一看，陳先生的小腿前側佈滿脫屑的紅疹及抓痕，有如乾涸的河床，原來陳先生也是「乾燥性皮膚炎」的受害者！

什麼是乾燥性皮膚炎？

乾燥性皮膚炎（Xerotic dermatitis）又稱缺脂性皮膚炎（Asteatotic dermatitis），簡單來說就是皮膚因為乾燥而引起的發炎。在過度乾燥的情況下，角質層水分流失，皮膚正常的屏障保護功能會受損，平常皮膚可以抵禦的外來刺激物，此時都可能會侵門踏戶而導致皮膚發炎的情況。皮膚會因此出現發癢的網狀紅疹，伴隨角質層乾裂脫屑甚至是抓痕，既像碎裂的瓷器，也像乾旱時期的河床，特別好發在小腿前側，但也可以發作在其他部位的皮膚，甚至擴及全身。

乾燥性皮膚炎特別好發在小腿前側，但也可以發作在其他部位的皮膚，甚至擴及全身。（圖：作者提供）

為什麼乾燥性皮膚炎會找上門？

環境濕度太低

冬季、沙漠地區、高海拔、使用除濕機或電暖器等情境，都可能導致空氣中的溼度降低。其中尤其以季節的影響最明顯，隨著寒流來襲，因為乾燥性皮膚炎到門診報到的患者人數也明顯增加。冬天除了濕度較低的問題，低溫也會讓皮膚分泌的油脂量明顯下降，惡化皮膚乾燥的情形。

過度清潔

一天洗太多次澡，或是過度使用沐浴乳、肥皂等清潔用品，會洗去皮膚正常分泌的皮脂膜，破壞角質層的鎖水功能。

哪些人是乾燥性皮膚炎的高危險群？

中老年人（Elderly）

皮膚皮脂腺的分泌量會受到老化的影響而逐漸下降，缺乏適當的油脂就會導致水分經表皮散失增加而引起皮膚的乾燥發炎，65歲以上的老年人中約有七成以上都有皮膚乾燥的困擾。 雖然整體來說乾燥性皮膚炎的患者多為中老年人，但也有不少年輕人身受其害，任何人只要有皮膚乾燥的情況，都有可能發展成乾燥性皮膚炎。

先天或後天型魚鱗癬（Ichthyosis）患者

所謂魚鱗癬是指病人的皮膚角質層因為先天基因缺陷或是後天疾病而有分化上的異常，因此缺乏保濕鎖水的能力而容易發炎。

甲狀腺功能低下（Hypothyroidism）患者

甲狀腺功能低下可能會導致皮膚乾燥、髮質乾燥變細、體重增加、缺乏活力等症狀，若在乾燥性皮膚炎的患者身上同時合併出現上述情形，應該檢驗甲狀腺功能是否正常。

營養不良（Malnutrition）－脂肪酸缺乏

角質層中的脂質是皮膚保水的關鍵，脂肪酸缺乏的病人會導致皮膚角質層中的游離脂肪酸含量不足，導致水分散失增加。

服用特定藥物－口服A酸、利尿劑等

比較常見會引起皮膚乾燥的口服藥物包括治療青春痘的A酸及高血壓治療會用到的利尿劑。如果在使用某些藥物之後，發現有皮膚乾燥的副作用，應告知開方醫師，讓醫師能根據情況調整藥物劑量或更換藥物。

乾燥性皮膚炎該怎麼治療？

減少會讓皮膚乾燥的惡化因素

首先要避免過度清潔，洗澡時若非皮膚油脂分泌旺盛或髒汙的部位，盡量以清水清潔或使用非皂性的沐浴乳。其次要注意環境濕度的調控，冬天使用電暖器時應該同時注意室內溼度的變化，也應避免皮膚直接暴露於熱源之下。 這些惡化因素若沒有改善，則會延長治療所需要的時間，也會增加復發的機會。

雖然整體來說乾燥性皮膚炎的患者多為中老年人，但也有不少年輕人身受其害，任何人只要有皮膚乾燥的情況，都有可能發展成乾燥性皮膚炎。（圖：本報資料照）

多使用適當的潤膚劑或保濕乳液

在病況較嚴重的時候，應該選擇較油質的潤膚保濕劑，例如油膏狀的凡士林（Petrolatum），待乾燥情形舒緩後，可以改換成較清爽的乳液來維持。

臨床上常常遇到病患宣稱自己有在擦乳液，卻仍然發生皮膚乾燥發炎的情形，追根究柢多是因為使用的產品不夠滋潤或是使用的頻率太低造成，因此乳液絕對不是有擦就好，挑選適當滋潤度的產品配合上適當的使用頻率，才能有效讓皮膚乾燥問題獲得改善。

依醫師指示使用外用類固醇藥膏

通常皮膚炎的症狀在使用中弱度的外用類固醇藥膏一天兩次的治療下，大約一週的時間就會得到緩解改善。部分發炎程度比較嚴重的患者則可能需要用到中強度的外用類固醇藥膏來治療才有效，然而類固醇在減緩發炎的同時，可能會讓皮膚角質層的鎖水功能更差，因此搭配潤膚保濕劑的合併治療，是改善症狀並避免下次復發的重點。

如果有疑似乾燥性皮膚炎的狀況發生，最重要的就是趕快尋求專業的皮膚科醫師確立診斷，通常乾燥性皮膚炎對於治療的反應都很好，盡早診斷盡早治療並搭配潤膚劑的使用才能避免皮膚炎進一步惡化。