醫療新知與日常保健》毛孔粗大能靠療程改善？

毛孔粗大是居住在亞熱帶跟熱帶地區的人們相當常見的皮膚問題。紫外線曝曬、毛孔出油、老化、角質堆積等等因素，都可能進一步造成毛孔明顯擴張。但毛孔粗大是可以改善的，問題是如何改善？可以改善到什麼程度？

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

來門診詢問毛孔粗大的患者相當多，可見毛孔粗大真的是居住在亞熱帶跟熱帶地區的人們相當常見的皮膚問題。其實，紫外線曝曬、毛孔出油、老化、角質堆積等等因素，都可能進一步造成毛孔明顯擴張。但毛孔粗大靠醫美療程的確是可以改善的，問題是如何改善？可以改善到什麼程度？

在我的診療室，經常聽到很多患者告訴我，「某某診所說淨膚雷射收縮毛孔效果很好！」、「某某醫師說，做完一個療程的飛梭雷射，臉可以變成蛋殼肌！」

不過，說蛋殼肌的確是誇大了，就現今的光電雷射、美療技術，毛孔粗大可以有效改善，但是有極限！

意思就是，一個天生毛孔很粗大的人要變成零毛孔，是不可能的事情。

毛孔粗大是居住在亞熱帶跟熱帶地區的人們相當常見的皮膚問題。其實，紫外線曝曬、毛孔出油、老化、角質堆積等等因素，都可能進一步造成毛孔明顯擴張。（圖：網路）

在深入探討如何解決毛孔問題前，首先我們來瞭解一下毛孔粗大的原因跟分類：

1. 出油型毛孔粗大

油性膚質患者，過快的皮脂腺分泌，導致毛孔溢滿油脂，而過多的油脂也容易造成毛囊內的皮屑不易順利掉落代謝，因此常合併明顯的黑頭粉刺。男性或是女性患有多囊性卵巢的人，因體內雄性素旺盛，出油速度通常較快，較容易有此類的毛孔粗大。

2. 角質型毛孔粗大

過乾、過油、日曬、菸酒、作息不正常等等，都可能造成肌膚表面的老廢角質代謝不良，形成老廢角質堆積，堆積的角質卡在毛囊中或毛囊出口週遭，都會造成毛孔視覺性增大或是粉刺堆積讓毛孔變大。

3. 老化性毛孔粗大

肌膚老化的過程中，真皮裡的膠原蛋白跟彈性纖維含量都會下降，不再飽滿、緊實度下降，毛囊壁周圍失去支撐，便會悄悄擴大。

4. 疤痕性毛孔粗大

常見於粉刺痘痘肌患者，反覆性冒痘或是擠壓粉刺等造成毛囊壁周圍組織傷害，形成的微疤痕組織導致毛孔擴張。

要靠療程把毛孔改善到極限，必須仰賴醫師一開始就能準確判斷毛孔粗大的原因，不同的類型對應不同的治療方式，此外，患者膚質敏感與否、工作型態是否能接受修復期、有無潛在皮膚疾病，都會左右最適合的療程的選擇。

此外，在醫美上能改善毛孔問題的儀器也相當多，包括：可清除毛囊髒污、減少粉刺、讓角質代謝順暢的水飛梭 ；不同深度、強度、波長的雙皮秒，可全面增加毛囊周圍膠原蛋白及彈性纖維含量，對於老化性毛孔跟疤痕性毛孔效果極佳；而飛梭雷射同樣也可增加毛囊周圍膠原蛋白含量，但膚質敏感或是酒糟患者要謹慎評估。

只要配合治療，從淨化、角質代謝、刺激新生、控油，四方面著手，毛孔粗大的改善就能輕而易舉。但治療前還是要注意，必須由皮膚專科醫師親自診療操作，因為不論在劑量拿捏的火候、精準掌握療程與療程的間隔，以及術後肌膚照顧的完善，只有精熟皮膚生理的皮膚專科醫師，才能免除傷害達到最好療效。