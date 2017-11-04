醫療新知與日常保健》老是甩不掉的香港腳？皮膚科醫師叫你如何徹底完勝

香港腳的存在，不僅僅是影響外觀、或是發癢不舒服的問題，在某些免疫力低下的老年人、孕婦、癌症患者，很可能會因黴菌侵襲導致的微小傷口，進而誘發後續的細菌感染，造成蜂窩性組織炎，不可不慎。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

每到炎熱夏季或是濕氣濃重的梅雨季節，門診就會湧入許多足底發癢、脫屑、發紅、起紅疹、起水泡的患者，當中有很大部分都是足底的黴菌感染，因為濕熱而明顯惡化了。

足底的黴菌感染，又稱『香港腳』或『足癬』，常見為皮癬菌或其他真菌寄生附著在足底皮膚角質層，繁殖增生的過程，就可能造成上述那些症狀。

香港腳臨床上分成以下幾個型態：

1. 脫皮型： 臨床表現為足底或腳趾、腳縫脫皮，不見得有癢的感覺。

2. 水泡型： 群發的小水泡，非常的癢，常和汗皰疹混淆。

3. 糜爛型： 腳趾縫糜爛、發白、滲組織液，糜爛處可能伴隨疼痛感，更甚者常容易誘發蜂窩性組織炎。

4. 厚皮型： 腳掌的厚皮為主要表現，通常沒有癢感。

足底的黴菌感染，又稱『香港腳』或『足癬』，常見為皮癬菌或其他真菌寄生附著在足底皮膚角質層，繁殖增生的過程。（uarp.org）

治療上，多數以外用抗黴菌藥膏、外用去角質藥膏，有耐心、恆心、毅力的早晚使用，多數可以痊癒，但因台灣潮濕悶熱的氣候，治療期往往可能長達2－3個月，是場耐力賽。除了乖乖遵從醫囑使用藥膏以外，居家照護在加快治癒率跟預防復發佔很重要角色。

居家照護原則如下：

1.不與他人共用鞋襪、修指甲及修腳皮的工具。

2.保持足部通風透氣，避免穿膠鞋、過度不透氣的鞋子，襪子以五指棉襪最佳。

3.洗完澡要徹底擦乾腳底、足縫。

4.治療期間，拖鞋、襪子都應定期曝曬或熱水煮過，鞋墊要定期換新。

5.耐心遵從醫囑，早晚使用藥物，在病灶肉眼觀察完全清除後，最好再多用一個月藥物，並將鞋墊、襪子、拖鞋都換新。

香港腳的存在，不僅僅是影響外觀、或是發癢不舒服的問題，在某些免疫力低下的老年人、孕婦、癌症患者，很可能會因黴菌侵襲導致的微小傷口，進而誘發後續的細菌感染，造成蜂窩性組織炎，不可不慎。