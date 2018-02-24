醫療新知與日常保健》簡單三原則：教你如何與異位性皮膚炎和平共存！

異位性皮膚炎是需要長時間控制及治療的疾病，病人或家屬應該對疾病的成因有正確的認識，多花一點時間了解正確的治療和保養的原則，並持續接受醫師追蹤治療，有疑惑時更要與皮膚科醫師討論，避免聽信謠傳或偏方，才能揮別搔癢皮疹，恢復美麗健康的肌膚。

黃幼鳴

五歲的李小弟和朋友在公園裡玩得滿身大汗，不久後脖子、四肢的紅疹就開始劇烈搔癢，媽媽注意到的時侯，全身多處已被抓到破皮還流湯流水，夜裡翻來覆去根本睡不著。來就診時醫師才發現李小弟的皮疹早已反覆多年，父母一直不以為意，這次經皮膚科醫師評估才確定李小弟是「異位性皮膚炎」的患者。

什麼是異位性皮膚炎（atopic dermatitis）？

在臨床定義上，異位性皮膚炎是種慢性（chronic）、病程反覆（relapsing）、好發於特定部位且伴隨劇烈癢感的皮膚發炎性疾病。

這群病人具有一種特殊體質稱為「異位性體質（atopy）」，異位性體質的患者會對於一般人不會過敏的空氣中過敏原（aeroallergens），例如塵螨、貓狗毛、黴菌等，產生過度敏感的現象，反映在三個器官系統上產生不同的疾病：在鼻子引起過敏性鼻炎（allergic rhinitis），在肺部氣管引起氣喘（asthma），在皮膚則是以異位性皮膚炎來表現。

這種體質與遺傳基因有關，因此常常可以問到相關的家族病史，也因為基因的影響佔了重要的因素，近八成的異位性皮膚炎患者都是五歲以前就發病，成年後才發作的異位性皮膚炎相對比例較低。

異位性皮膚炎與體質和遺傳基因有關，也因為基因的影響佔了重要的因素，近八成的異位性皮膚炎患者都是五歲以前就發病，成年後才發作的異位性皮膚炎相對比例較低。（Medical Xpress）

異位性皮膚炎的特色與致病機轉

一、皮膚缺乏屏蔽保水功能

患者皮膚的保濕能力自出生就低於一般人，外界過敏原也容易穿過皮膚表面乾燥受損的角質層，引發免疫反應，造成皮膚發炎症狀。

二、免疫反應失衡與過敏性免疫球蛋白升高

人體免疫系統核心的輔助型T淋巴球可以分成第一型及第二型兩大類，這兩者間有如太極陰陽，此消彼長，平時應維持在動態平衡的狀態。然而在異位性皮膚炎的患者身上，外界過敏原穿透皮膚進入體內後，會驅使免疫系統偏向會引發過敏的第二型T細胞反應，使得免疫系統的天秤失衡。

三、慢性搔癢

慢性搔癢是異位性皮膚炎的核心症狀。失衡的免疫系統偏向過敏反應的一端，會讓體內產生許多過敏相關的細胞激素和發炎物質，進而刺激小神經產生慢性搔癢。

異位性皮膚炎該怎麼治療及保養？

（作者製圖）

一、避免乾燥、加強保濕

1.洗澡時應以清水為主避免過度清潔 除了重點部位如會陰、腋下或有明顯髒污部位外盡量避免使用皂性清潔劑，以免洗去皮膚好的皮脂膜，惡化皮膚乾燥的情況。

2.至少早晚使用潤膚劑來加強保濕。尤其在洗澡後盡快塗抹乳液可以加強其保濕鎖水的效果。潤膚劑的選擇上則以溫和不刺激為最高指導原則。夏天可選擇清爽一點的質地，冬天則應該選擇較滋潤的產品。

很多患者或父母會有的疑問是：都已經早晚擦乳液了，為什麼紅疹都還是好不了？

打個比方，異位性皮膚炎的疹子就好比皮膚發生火災，保濕乳液就好比是替皮膚裝上防火建材，有了防火建材可以降低火災發生的頻率和傷害，但並不表示不會發生火災，萬一起火了，還是得找消防隊來滅火，也就是說當皮膚發炎起紅疹的時候，還是得找醫師對症下藥給予治療。

二、正確使用外用類固醇減緩發炎

外用類固醇經皮膚進入體內的比率很低，正確使用下不太會影響內分泌及代謝，但外用類固醇如果誤用，的確可能在局部皮膚造成副作用，導致皮膚萎縮、微血管擴張、長毛、色素脫失等問題。 因此使用上最重要的原則就是：依患者年紀、部位、嚴重度選用適當強度的類固醇藥膏，依適當的頻率準確塗抹在患部。

1.先摸病灶再上藥

生病的皮膚會因為發炎而變得粗糙，因此擦藥前務必要先仔細感受皮膚是否有粗糙的變化，來確認患部的位置，再小範圍一區一區地上藥。

2.一天兩次的使用頻率即有足夠的治療效果

許多病人或家長將外用類固醇當作外擦的止癢藥劑一天塗抹多次，既無法增加消炎效果，反而容易在皮膚產生上述的副作用。

3.依照醫師指示選用不同類固醇治療不同病灶

不同種類的外用類固醇具有不同治療強度，通常臉部、腋下、鼠蹊部的皮膚較薄，應依照醫師指示選用較弱效溫和的藥物，千萬不要自行到藥房買藥從頭擦到腳。

三、避免癢感惡化、搭配口服抗組織胺

1.減少「熱」和「流汗」來避免癢感惡化

患者應盡量避免處於悶熱高溫環境，流汗後也應盡快以毛巾將汗擦乾，避免流汗對於皮膚病灶產生更進一步的刺激。

2.口服抗組織胺減緩病灶搔癢

很多病人或家長常有口服藥物會傷肝傷腎的誤解而拒絕使用口服抗組織胺，但其實適當使用口服抗組織胺不但不會傷害內臟，還可以協助打破「癢－抓－皮疹惡化－癢感加劇」的惡性循環，尤其是針對皮膚搔癢症狀已經影響到睡眠品質的病人，短期使用第一代具有鎮靜效果的抗組織胺（sedating antihistamines）具有改善病症及生活品質的效果。

異位性皮膚炎是需要長時間控制及治療的疾病，病人或家屬應該對疾病的成因有正確的認識，多花一點時間了解正確的治療和保養的原則，並持續接受醫師追蹤治療，有疑惑時更要與皮膚科醫師討論，避免聽信謠傳或偏方，才能揮別搔癢皮疹，恢復美麗健康的肌膚。