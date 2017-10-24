醫療新知與日常保健》爆癢的汗皰疹，蔡佳芬醫師教你如何找病因！

「汗皰疹是因為手太濕嗎？太容易出汗嗎？」多數不是的。至於是甚麼樣的原因，大家一起來找答案吧。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

我想很多人都有這樣的經驗，在手指或腳趾側邊，在足掌側邊或足底上，手掌心上或手掌側邊，爆發一群或一排的極度癢的小水泡，每到換季天候不穩，或是天氣炎熱時，這樣的情況就會反覆發生，找不出明確的原因，讓人相當困擾。

這些小水泡在2－3週發炎逐漸減緩後，漸漸乾涸，會形成圓圈狀脫屑，有些人會形成厚皮。這樣的圖像跟過程，就是很典型的汗皰疹。

汗皰疹好發在手指或腳趾側邊，在足掌側邊或足底上。（記者蔡淑媛翻攝）

汗皰疹是急性水泡性的濕疹，通常會有劇癢的症狀，好發部位手部最常見，而足部次之，發生在掌緣、指緣、或掌面上皆可。汗皰疹的治療，最重要的是尋找病因，一般民眾常會問：「汗皰疹是因為手太濕嗎？太容易出汗嗎？」多數不是的。

汗皰疹常發作在20－40歲的成人，也可發生在有異位性皮膚炎體質的孩子。用個表格歸納可能的病因，大家來當當柯南找原因吧！

汗皰疹成因一覽表。（作者製表）

然而，有近2成的汗皰疹患者找不到病因，這往往令人沮喪，但透過良好的藥物控制，汗皰疹還是可以乖乖就範的，汗皰疹常見的治療如下：

1. 外用或口服類固醇：急性汗皰疹時期，視病灶範圍跟出水狀態，來選擇口服與否以及外用類固醇的強度跟使用頻率。 2. 去角質劑：反覆水泡合併厚皮堆積，或水泡乾涸後進入脫皮期患者，可使用水楊酸或尿素等去角質劑，移除老廢角質，以利其他藥物滲透。 3. 局部光照療法：紫外光線療法，可合併藥物在頑固型的汗皰疹患者，某些患者可在10次以上光療後，可緩解達半年以上。 4. 外用或口服A酸 5. 合併多汗者，可考慮離子導入或肉毒桿菌素注射 6. 要進行黴菌檢查，疑似有黴菌病灶者，可合併抗黴菌藥物。

汗皰疹的居家照顧跟多數的濕疹一樣，少碰水、少碰清潔劑，是最基本的照顧原則，做家事要穿戴防水手套，避免過度接觸水跟清潔劑，是加速復原或減少復發的基本功。