醫療新知與日常保健》天氣轉熱，小心濕疹找上門

濕疹就是皮膚炎，是個很大的家族，又可以因為濕疹發生的年齡族群、部位、病因、季節、型態外觀而有不同的命名，但他們的共同特徵就『癢』！

蔡佳芬／台大皮膚科醫師

每當天氣開始回暖轉熱，越來越靠近夏季時，就是皮膚科門診的大旺季。在門診常見到抓得到處一塊一塊紅癢的患者，其中最大宗的診斷就是『濕疹』，臨床表現以紅腫、粗糙、脫屑、搔癢為主，急性期患者甚至有微小的水泡出現，導致組織液滲出，而進入慢性期的患者皮膚會增厚及色素沈澱。

濕疹到底是什麼？

每當診斷是濕疹時，患者的第一個反應就是，天氣太濕嗎？我最近沒有常碰水呀？也沒有觸碰到太潮濕的東西呀？

其實，濕疹就是皮膚炎，是個很大的家族，裡頭的命名又可以因為濕疹發生的年齡族群（嬰兒濕疹、老人濕疹）、部位（乳頭濕疹、頭皮濕疹、手部濕疹、陰囊濕疹、臉部濕疹、肛門濕疹）、病因（接觸性皮膚炎、過敏性皮膚炎、日光性皮膚炎、化妝品性皮膚炎、異位性皮膚炎）、季節（冬季濕疹）、型態外觀（錢幣狀濕疹）而有不同的命名，雖然這些皮膚病的表現因為急性、慢性的不同在外觀上會有一些些差異，發病部位也不盡相同，但他們的共同特徵就『癢』！

嬰兒濕疹常常讓父母傷透腦筋。（圖：網路）

濕疹的病因又可以分為內因性（體質性），這類的濕疹很難找出特定的外在誘發因子，因此常常容易反覆發作、難以根治，常見的有異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、錢幣狀濕疹、汗皰疹等等；而外因性的濕疹，例如接觸性皮膚炎、日光性皮膚炎、溫泉性皮膚炎等，在找出外在致病因素，並加以去除後，常常就得以根治。

而我們的皮膚是身體對外的第一道防線，暴露在外，經常得接受風吹、日曬、雨淋，因此氣候變化、氣溫、濕度、陽光照射、空氣中的塵蟎、黴菌、細菌、污染、水質等等都有可能影響到濕疹的嚴重程度、好壞循環跟發作頻率，此外，我們的睡眠品質、營養狀況、心理狀態，例如壓力、焦慮、憂鬱等某種程度也會影響濕疹的表現跟皮膚自癒的能力。

濕疹的治療

外因性的濕疹，在明確找到誘發的外在來源，加以去除並且搭配藥物治療後，往往就可以痊癒，但是內因性、體質性的濕疹，就相當難纏了，常常容易慢性化、反復發作。因此日常的保健照顧觀念就相當重要。以下提供重要的照顧原則：

一、避免刺激

減少皮膚刺激傷害是預防或增快濕疹修復速度的第一要素。少碰水、少碰清潔劑、避免過熱或過冷的水、透氣棉質衣著為主、避免悶熱、環境整潔、減少塵蟎、黴菌、灰塵、動物毛髮暴露、盡量少搔抓皮膚。

手部的濕疹。（By James Heilman,MD wikimedia.org）

二、溫和有效的皮膚保養

皮膚要適當使用溫和無色無香的保濕劑保養，來修復皮脂膜，幫助濕疹肌膚重建屏障。

三、飲食建議

少吃辛辣刺激食物，例如咖啡、茶、酒、辛香料、加工食品、核果類、麩質。多攝取天然多色蔬果，增加體內抗氧化能力，及多攝取含有多元不飽和脂肪酸的食物。

四、遵從醫囑

當濕疹嚴重時，還是要尋求專業皮膚科醫師的診治，適當使用外用類固醇治療，別誤信偏方、或放任不管，造成日後的修復路更漫長。