自由開講》反年改者可知羞恥？

◎郭靖

反年改者近日大鬧立法院，有些人還受重傷，除了怪自己，又能怪誰呢？

如果年金改革方案讓這些退休且多半是國民黨籍的職業軍人無法接受，那麼對廣大勞工又怎麼說？畢竟眾多在職勞工與年輕軍公教的「天花板」還不如他們的「樓地板」，這些所謂「八百壯士」自稱對國家貢獻「很大」，可真有「幽默感」，恐怕連豬仔都會偷笑，別要再騙人了，可能恰好相反。

反年改者近日大鬧立法院！（資料照）

這些反年改人士的「國家貢獻說」，好像只有他們對國家有貢獻，別人沒有，且說「信賴承諾」比起「社會公平正義」，哪一個重要？反年改的道理似是而非，但講到底根本是「一毛不能少，國家讓它倒」，他認為這些人「有讓政府倒的陰謀在」。 「信賴承諾」如果可信，以前蔣某人承諾的「反攻大陸、解救同胞」、「戰士授田證」呢？何況國民黨就是詐騙集團的「祖師爺」，否則從黨、一些附隨組織到所謂黨國「大老」，為何都那麼有錢？又怎麼「賺」來的？

要講道理，政府「信賴承諾」可以和「社會公平正義」比重要嗎？而所謂「信賴承諾」，這些退將入伍之時，政府有承諾二、三十年後如此優渥的月退俸嗎？有承諾的話，白紙黑字拿出來看看！陸官與復興崗政戰學校不是有「愛錢莫進來」的標語嗎？何況優渥待遇那是後來國民黨關中等人私心的買票手段之一，會比「反攻大陸」的承諾神整莊嚴偉大嗎？這些將校，怎麼不去追究為何不實踐「反攻大陸」的諾言？

至於說，軍公教人士對「國家貢獻說」比別人多，未免言過其實，而且許多恰恰相反。有些卑劣軍人很亂來，如洩漏國家機密、欺負女兵下屬、凌虐小兵致死等毫無軍人武德的長官一堆，居然都能爽退？公務員更混帳，如黃世銘與郭冠英之流，已被判刑，居然還能爽退？還有陳庚金的名言：「公務員能混就混，能撈就撈」，顯示國民黨的本質就是如此，卻老是厚臉皮指控別人貪汙。

有位高齡九十幾歲的退休公務員說，年改後他的月退只剩三萬二，怎麼雇外勞照顧自己、養老婆與旅遊？那麼幾百萬勞工，退休後年金月入不到兩萬又怎麼生活？有些公務員說，他們平時月繳四，五千元，所以退休後月領五、六萬元以上並「不過份」！為何在職時月繳僅四、五千元，退休後可以月領四、五萬元以上說並「不過份」？何況許多老的國中、小學老師在職時根本免所得稅稅。一些退將更不像話，以前在軍中是「反共」大將，每天早晚點名時，率領弟兄高喊「我愛中華，消滅共匪」，如今卻都變成「投共」急先鋒，一點軍人武德也沒有，還有臉自稱「八百壯士」、「功在國家」、死守「十八趴金庫」？豬八戒也懂得照鏡子吧？

一些退將更不像話，以前在軍中是「反共」大將，每天早晚點名時，率領弟兄高喊「我愛中華，消滅共匪」，如今卻都變成「投共」急先鋒，還有臉自稱「八百壯士」？豬八戒也懂得照鏡子吧？（中央社）

其實真正功在國家的是孫立人將軍與其部屬，以及當年保衛金馬的許多台籍老兵，後者都是當年孫立人在鳳山軍校所訓練的台灣新軍成員，這些新軍當年多次出身入死，驍勇善戰，是保護金馬與台灣的主力部隊，然而這些人退伍後大都沒有半毛退休金可領，有許多人還備受國府的政治迫害，以致晚景淒涼，其中還有不少孫將軍手下的女軍中幹部。真正死守四行倉庫的八百壯士也沒有拿到半毛退休金，反而當年命令他們死守四行倉庫的軍長孫元良，據說打戰總是溜第一，所以有黃埔「飛將軍」之 稱，最後卻能安享晚年，這樣投機的黃埔軍人倒是不少，如何與孫將軍等忠勇軍人相提並論？

國民黨官員的數學程度若不是IQ零蛋，就是二百五，不然就是別有居心，否則在職時月繳僅四，五千元或免繳者，退休後可以月領五、六萬元，甚至月入十幾、二十萬以上者，還有十八趴可領，年收入近百萬者還可以免稅，這麼棒的福利為何只有軍公教可以獨享？不正是國民黨長久以來假公濟私所為嗎？因為國民黨員多半擔任公務員，高階職業軍人更多是國民黨員，效忠的是黨國與獨裁者而非國家與人民，這不是一個正常國家應有的現象。

國民黨官員的數學程度若不是IQ零蛋，就是二百五，不然就是別有居心？！（資料照）

歸根結柢，造成今天這種種不公不義的現象，始作俑者不就是國民黨嗎？國民黨從不懺悔自己在以前戒嚴時期所犯的罪行，還有臉幫以前黨軍爭取特權嗎？這些 「八百壯士」又有國家觀念與同理心嗎？更甭提甚麼「責任與榮譽感」了！至於「主義」與「領袖」，也不知飛到哪裡去了！

（教師）

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