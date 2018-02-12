自由開講》「黨產會」理應加把勁！

◎鄧鴻源

婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，向台北高等行政法院聲請停止執行該行政處分。台北高等行政法院於9日以不符要件為由，裁定駁回，可說是正義之舉，畢竟這些財產可都是民眾的不樂之捐，是國民黨假公濟私所得。如果是「公益」團體，為何成員都是國民黨員？

婦聯會前身是蔣介石之妻宋美齡成立的「中華婦女反共抗俄聯合會」，用於照顧隨著國民政府到台灣的軍眷和許多陣亡軍人的遺屬，後來再改名「中華婦女反共聯合會」，1996年改為婦聯會。如果都用來勞軍，有無歷年來明細？為何剩這麼多錢？是否還有更多錢藏在人家不知道的地方？蔣宋美齡最後坐了一架專機，奔向美國，帶了多少美金或黃金？國民黨總是假公濟私A國家與人民的錢，卻老愛批評別人貪汙，是否更可恥？

婦聯會最早名為中華婦女反共抗俄聯合會，於民國三十九年由當時第一夫人蔣宋美齡成立，熟稔蔣家政權興替的退休官員形容，「婦聯會其實是蔣宋美齡的政治城堡」。圖為民國八十四年已九十七歲高齡、仍任婦聯會主委的蔣宋美齡，在美國華盛頓雙橡園，接受時任副主委的辜嚴倬雲（右）敬獻「中華正氣」匾額。（資料照）

報導稱，婦聯會見證了台灣1949年後的歷史，但能夠執行這麼多工作，主因是當年的資金「黨國不分」，像是1955年國民黨主導的台灣省進出口商業同業公會強徵收勞軍捐，大部分交給婦聯會，連電影票附徴的也是（進出口公會則以手續費之名，抽佣金5％，另延遲撥繳，尚有年息至少5％的利息油水）也因此有了現今外界對婦聯會龐大資金的質疑，其實不用懷疑，婦聯會上千億實收捐款（資產）99.99%來自勞軍捐和其孳息，頂多只有0.01％是後期所收的「會費」。單單婦聯會就如此包山包海，至於救國團與其他黨營事業全部加起來，每年總共獲利更嚇人，難怪兩蔣給人很「清廉」的感覺，不用「歪哥」，更無需人家送紅包，因為他們自認在當「皇帝」，可說率天之下莫非「皇產」？！

德國實施轉型正義後，德共的財產都歸還國家與人民，因為都是掠奪自人民的財產，相較之下，台灣的改革步伐似乎比人家落後許多。如今已有好的一步，期盼後續加緊努力，將所有國民黨與其附屬組織的不意財產要回來，以幫助當年犧牲青春為台灣賺取大量外匯的加工區女工度過貧困晚年。

如今，黨產會始終沒有魄力，拖拖拉拉，績效不彰，令人失望，理應加把勁，否則這是財產可能都會變賣光，民進黨也將被民眾唾棄，不要肖想連任。

（大學教授）

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