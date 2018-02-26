自由開講》魚目混珠的「台灣同鄉聯誼會」？！

◎展昭

日前一位標榜自己為「前全美台灣同鄉聯誼會會長」吳某人，在某媒體投書說：「無論是台大前校長們的聲聲催促，還是台大校友們上街怒吼，『拔管事件』引發各界對於蔡政府鐵了心粗暴介入學術自由的強烈不滿。一如蔡政府讓兩岸關係停滯，把『九二共識』擺到發餿的態度，教育部堅持拒發台大校長聘書，讓政治衝破法律的底線，試煉管中閔被羞辱的忍耐界線，也拉鋸著民眾對政府帶頭違法的理智線。」

台大22日開工，舉行新春團拜，4任前校長孫震（左二）、陳維昭（中）、李嗣涔（右二）、楊泮池等人皆到場，其中前3人罕見高聲痛批教育部，遲不核准準校長管中閔聘書，是帶頭違法、玩法弄權。（中央社）

心想到底有沒有搞錯？台灣同鄉會會長會說這種話，後來上網查了一下，原來有冒牌的。原來真正代表台灣人的是「台灣同鄉會」，不是 「台灣同鄉聯誼會」，後者名稱前面還冠上「全美」，實在很不要臉。雖然有「全美」字樣，但據報導， 「全美台灣同鄉聯誼會」第36屆年會於2013年8月17日在紐約華人聚居的福來興喜來登旅館舉行，但此次年會包括來自全美各地代表，參與者還不到二百人，鄉情座談參與者僅四十餘人，有點冷清之感。

「台灣同鄉聯誼會」與「台灣同鄉會」有幾點根本的不同。前者屬於台灣泛藍僑民團體，把與台灣有淵源有感情的人不論是何省籍來自何處居台久暫，都視為台灣同鄉包容融合，擁護中華民國，贊成兩岸和平交流合作，承認自己是華裔華人，公開集會場合使用國語（普通話）；後者強調必須是居住台灣五代以上的「正港」台灣人，受過日本統治教育者，反抗甚至要打倒消滅中華民國建立台灣國，反對與大陸和平交流合作以免被併吞，否認自己是華裔華人，罵華人是支那豬，使用台語（福佬話），陳唐山與蔡同榮等人是其會員。

前「全美台灣同鄉聯誼會」會長吳程遠（左一）。（照片翻攝自Chicago Chinese News臉書）

可見國民黨很會魚目混珠，明明自認是中國人，在美國卻成立一個所謂 「台灣同鄉聯誼會」，還自稱代表「全美國」的台灣人，實在很不要臉。如同以前台灣的白色恐怖時期，許多原本是國民黨員，居然被指稱是屬於共產黨員的「匪諜」，連許多台灣師生組讀書會，看了一些社會主義的書籍，也被控是「匪諜」而亂殺一通，至今仍有一些白癡還相信國民黨為了保衛阿歐西，「不得不」如此，實在很或瞎掰。甚至有些笨蛋認為二二八事件與白色恐怖，不是共產黨員，就是日本「皇民」，不然就是美國「特務」從中「挑撥離間」所致，而非國民黨貪汙腐敗問題。

國民黨以前視共產黨為不共戴天的敵人，欲除之而後快，如今那些高官與退將卻不計前嫌，與對方把酒言歡，稱兄道弟，可見國民黨不就是共產黨嗎？當初所謂「匪諜」，不就是他們自己人嗎？如今人家認為他們到中國是騙吃遍喝，對「統一」毫無幫助，可說是後知後覺，畢竟國民黨已經沒有黨魂與黨格，是個垃圾政黨，已經遭大部分民眾所唾棄，準備送入焚化爐中。最可憐的是當時許多被羅織「匪諜」或「暴民」罪名的台灣人，無緣看到正義的昭雪，我們絕不能讓這些無辜的台灣人白白犧牲。

總之，民眾不要再被假仁假義的國民黨所蒙騙，要全力拆穿他們偽善的假面具。





（教師）

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