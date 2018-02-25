自由開講》沒有Guts的人配當總統嗎？

◎陳振

談到二二八事件與轉型正義，某些藍營人士總是說，日本曾經屠殺台灣人達六十萬人，也應該要求轉型正義，以及一百年前，台灣的原住民也曾被漢人奪取許多土地，只是年代久遠，被害人子孫已經故去，真相已被淹沒，沒有人再出來要求轉型正義而已。尤其荒謬的是，他們一貫的說法是，倘若沒有蔣介石，台灣早已被共赤化。以上這些，都不無轉移焦點之嫌。

日本人曾經佔領台灣並屠殺台灣人固然是事實，至少人家是經由《馬關條約》合法取得台灣，當年也曾讓台灣人選擇是否留在台灣，如今已經因為戰敗而退出台灣，五十年耕耘成果全部送給台灣，也沒有任何日本的政治人物銅像留在台灣，我們又如何要求轉型正義？

日本人繪製《馬關條約》簽字時的情景。（維基共享，資料照）

反觀國民黨，當年只是接受麥帥委託暫時管理台灣，並將日本人送回日本，並沒有經由合法程序取得台灣，所派的官員來台之後，貪污腐化，假公濟私，早已累積許多民怨，緝私菸事件只是導火線而已，這正是導致二二八事件的主因，藍營人士常倒果為因，說是暴民亂殺人，蔣介石「不得已」派兵來鎮壓。

如今，國民黨當年利用佔領權力取得大筆日本留下的財產，並搶奪眾多於二二八事件或白色恐怖中被殺的受害人財產，以致成為今日國民黨龐大黨產，然後還到處豎立獨裁者銅像，並建造世所罕見的雄偉紀念堂，逼迫人民尊敬他與效忠他，是否太過霸道了？不落實轉型正義，可以讓人忍下一口氣嗎？

至於說蔣介石若沒有來台，台灣將被赤化，實在很可笑！當年蔣介石都保不住大陸，如何保衛台灣？金馬守住的原因是日本白團與美國軍援的協助，以及眾多孫立人所訓練的台灣兵犧牲奮鬥的成果。縱使失去金馬，中共既不敢也沒有能力進犯台灣，畢竟台灣當年是美國的勢力範圍，中共有何膽量？就算有膽量，又有能力嗎？當年中共進攻金馬所用的船隻，許多還是租用漁民的破爛漁船。何況蔣介石來台灣初期，就想逃到日本尋求政治庇護，哪有能力衛台灣？

至於說蔣介石（左）若沒有來台，台灣將被赤化，實在很可笑！當年蔣介石都保不住大陸，如何保衛台灣？！（維基共享，資料照）

據作家高靖觀點，國共內戰，國府雖然擁有美國援助的精良武器與裝備，但是大部分的部隊士兵，連雙鞋都沒得穿，士兵生活困苦，部隊作戰艱險，從而造成部隊士兵軍紀敗壞。國府士兵如土匪一般，進入農村任意宰殺農民蓄養牲畜，拆民家門板當柴燒，或當床板，在民家翻箱倒櫃，掠奪人民財物，幾乎從未間斷。士兵如土匪，也是上行下效之故，將官吃空缺，買土地，營商，是很普遍的現象。部隊車輛不用來運輸軍用物資與人員，而是拿來營商，無人敢管，因為上級就帶頭違法吃空缺。則二二八的責任在誰？原因為何？蔣介石有無能力保台？可思過半矣！



如今，二二八家屬屢次陳情小英政府趕快落實轉型正義，釐清加害者是那些人？為何屠殺那麼多無辜者的獨裁者還能被當「偉人」對待？為何慈湖與中正廟還派那麼多國家衛兵幫加害者守衛？為何獨裁者銅像與肖像還到處都是？為何許多幫兇還能被加官晉爵？為何還將國民黨黨歌當國歌唱！反而對國家有重大貢獻的扁，至今仍然被當囚犯對待？遺憾的是，小英政府似乎都無動於衷，到底在顧慮甚麼？沒有Guts的人配當總統嗎？

昨日（24日）獨派團體進行二二八事件71週年紀念行動，「台獨歐吉桑」史明坐輪椅領頭。（資料照）

總之，日本當年迫害台灣人已經是過去式，國民黨霸凌台灣人則是現在進行式，除了無所不在的銅像與肖像外，許多原本屬於國家與人民的財產，至今還在他們的黨庫與眾多私人家庫中，這就是為何要進行轉型正義的最大理由。北韓著名脫北者补研美說，不正義是對所有正義的威脅，可謂一針見血。

（教師）

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