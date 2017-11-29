自由開講》文化部長鄭麗君說的沒錯

◎郭靖

立法院昨日三讀通過《國家人權博物館組織法》， 文化部長鄭麗君今日赴國會備詢時提到，轉型正義的工作， 包括歷史真相還原、平反賠償以及威權象徵的處理， 屬於全面性任務，望立院能盡速通過「促進轉型正義條例草案」， 建立推動轉型正義工作的基礎。 小英總統也表示沒有將促進轉型正義與其他法案做利益交換。



鄭麗君表示，推動設立國家人權博物館是轉型正義工作之一， 若中正紀念堂繼續追思威權統治者，是人格分裂。沒有錯， 畢竟世上除了北韓外，有哪一國家用如此龐大公帑在造神的？ 人都已經死了四十二年， 每年還動用如此龐大預算維護其紀念館與慈湖行館，像話嗎？ 這些經費不知可以提供給多少弱勢家庭學童的營養午餐。 國民黨人說它們可以促進觀光事業，那何妨委託民間企業去辦， 為何要動用國家資源？

鄭麗君表示，推動設立國家人權博物館是轉型正義工作之一，若中正紀念堂繼續追思威權統治者，是人格分裂。（報社資料照）



國民黨眼中所謂的「偉大領袖」蔣介石，對當年日軍進逼中國， 一籌莫展，始終不斷「轉進」，然而欺負老百姓最在行， 如對在中國抗戰時的南京大屠殺、黃河花園口潰堤、 長沙大火與長春包圍戰等所造成的無數軍民傷亡，難辭其咎， 對發生在台灣的二二八與白色恐怖所造成的世紀悲劇， 也有不可推諉的責任，不是嗎？在白色恐怖中， 蔣介石還擁有司法最終生殺大權， 隨意剝奪被他所看不順眼的民眾生命，實在有夠亂來， 這樣的獨裁者有何資格讓人紀念他？



國民黨人說，如果當初沒有蔣介石保衛台灣，台灣早已被中共赤化， 所以我們該「感恩戴德」、「飲水思源」，真是這樣嗎？試問， 當年蔣介石都沒有能力保衛中國，哪有能力保衛台灣？ 保衛台灣的是海峽天險與美國的第7艦隊， 更何況當年中共也沒有一艘像樣的戰艦、運輸艦，也沒有傘兵、 運輸機或戰鬥機，如何有渡海攻擊台灣的能力？ 當年中共部隊攻擊金馬所搭的船只是破爛漁船， 又如何有能力渡海攻台？中共之所以攻擊金馬， 是因為金馬與中國近在咫尺，是屬於他們的領土，豈容「叛亂團體」 據地為王並當作偷襲中國的基地？當年美國也曾勸蔣介石放棄金馬， 後者就是不聽，硬要將別人拖下水。



守住金馬的也非蔣介石的嫡系軍隊，而是孫立人所訓練的台灣新軍、 美國的後勤支援與日本將領所組成白團的扈後指導。孫立人曾說， 蔣介石的嫡系部隊在中國被中共徹底擊敗，已經潰不成軍， 如何再作戰？守住金馬也不等於保衛台灣， 因為中共如果有意願與能力攻擊台灣， 他們難道不會繞道金馬直接進攻台灣嗎？一旦拿下台灣， 金馬不戰自降。如同當年麥帥，繞道台灣直攻日本，日本投降， 包括台灣在內的其他日本占領區自然不戰而降。



其實當年中共不僅沒有能力攻擊台灣，也沒有意願， 因為他們知道台灣是美國的保護地區之一，他們哪裡敢向天借膽？ 當年國府之所以能來台接收，是因為麥帥指令，若沒有麥帥指令， 蔣介石敢來台灣嗎？ 蔣介石自己也曾向當時陳誠坦承台灣只是麥帥委託管理而已， 為何其他國民黨人敢大言不慚表示台灣是「回歸祖國」嗎？ 國民黨的居心有誰不知？無非想萬年統治台灣並把台灣當他們的「 復興基地」罷了。這樣的政黨值得肯定嗎？ 這樣的獨裁者又值得我們敬仰嗎？試問，對眾多受害者而言， 誰會在乎加害者胸上有多少勳章？何況這些勳章是虛有其表居多？



長久以來，國民黨教育與媒體卻一直誤導視聽， 讓大家以為沒有蔣介石保衛台灣，台灣就會被中共佔領， 實在很可笑。長久以來，國民黨就是說謊大王， 以黨國教育洗腦台灣人民，如蔣介石的戰士授田證、 馬英九的六三三諾言，都不攻自破。 甚至其龐大黨產與家產怎麼來的，都沒有合理解釋。 其實不只蔣介石，孫中山對台灣也沒有甚麼貢獻， 為何紙幣與硬幣上都有他們的肖像？ 為何全國各處蔣介石銅像多到可以填海，還有舉世無雙的紀念堂？ 難道不是如同國旗與國歌一樣，都是國民黨擅自決定的嗎？ 這對所有當年受害者的家屬與其後代又情何以堪？ 為何我們要忍受獨裁者的圖騰每天霸凌我們心靈？



期待台灣效法德國，從日常生活的周遭逐步落實轉型正義， 以提升民眾的正義感、道德勇氣與明辨是非的能力， 讓大家不再生活於威權體制與獨裁者的陰影下， 做一輩子的奴隸或順民，畢竟愛因斯坦曾說：「 對不公不義的事保持冷漠，就是獨裁者的幫兇」。





（教師）

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