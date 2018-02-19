自由開講》代天府國運籤下下籤 藍營不要幸災樂禍

◎鄧鴻源

大年初一，總統蔡英文到高雄市三鳳宮參拜並發放「幸福共好」新年 紅包，對於台南市南鯤鯓代天府今年抽國運籤，抽到「丙子下下籤」 ，媒體記者詢問總統看法，蔡總統在離開前淡然表示，「去年好像也 是這樣」？

台南市南鯤鯓代天府今年抽國運籤，抽到「丙子下下籤」。（資料照）

沒錯，去年藍營看到南鯤鯓代天府國運籤抽到下下籤，無不幸災樂 禍，以為小英來年不順，然而柯文哲一席話，無疑澆藍營一盆冷水， 因為柯表示，「做好事都還可以改」， 何況台北保安宮抽出的國 運籤是中上籤，則又怎麼說？神明與我們一樣，也是各有看法。



此事讓筆者想到有一則故事說，一對戀人屢遭波折，有一天女的寄一 封信給男的，裡面只有一張白紙，中間有個洞，男的收到信後，以為 對方要他看破，求教友人，友人反而說應該是要他突破，他破涕為笑 ，努力爭取，有情人終成眷屬。可見同一事，可能有相反看法， 端看自己的態度如何？



「了凡四訓」說：「一命、二運、三風水，四要積德，五讀書。」可 見命運是可以改變的，畢竟行善可以積德，積德可以改運。無論是一 例一休或年金改革，如果是為全民好，短暫紛擾只是暫時性，最後還 是會成功的，畢竟一例一休或年金改革不是成功了嗎？其實「了凡四 訓」不也適用於任何人嗎？平時只要存好心、說好話、做好事， 自然會有福報。

此次小英政府對花蓮的救災效率，也贏得全國普遍好評，不是嗎？所 以不必在意籤詩的隱喻，凡是盡心盡力即可。目前小英應該再努力的 方向是，設法討回國民黨黨產與婦聯會財產，作為弱勢族群的福利津 貼或年輕人的創業基金，還有就是落實司法改革與轉型正義，台灣社 會才能大步向前邁進。

此次小英政府對花蓮的救災效率，也贏得全國普遍好評，不是嗎？（資料照）

總之，只要凡事是為大多數人謀福利，為國家與社會的長遠發展，不 是為自己政黨與個人，就不必太在意籤詩好壞，畢竟現在是民主社會 ，不再是「君權神授」的皇權愚民時代。

（大學教授）

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