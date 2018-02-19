自由開講》代天府國運籤下下籤 藍營不要幸災樂禍

◎鄧鴻源
大年初一，總統蔡英文到高雄市三鳳宮參拜並發放「幸福共好」新年紅包，對於台南市南鯤鯓代天府今年抽國運籤，抽到「丙子下下籤」，媒體記者詢問總統看法，蔡總統在離開前淡然表示，「去年好像也是這樣」？
台南市南鯤鯓代天府今年抽國運籤，抽到「丙子下下籤」。（資料照）
沒錯，去年藍營看到南鯤鯓代天府國運籤抽到下下籤，無不幸災樂禍，以為小英來年不順，然而柯文哲一席話，無疑澆藍營一盆冷水， 因為柯表示，「做好事都還可以改」， 何況台北保安宮抽出的國運籤是中上籤，則又怎麼說？神明與我們一樣，也是各有看法。
此事讓筆者想到有一則故事說，一對戀人屢遭波折，有一天女的寄一封信給男的，裡面只有一張白紙，中間有個洞，男的收到信後，以為對方要他看破，求教友人，友人反而說應該是要他突破，他破涕為笑，努力爭取，有情人終成眷屬。可見同一事，可能有相反看法，端看自己的態度如何？
「了凡四訓」說：「一命、二運、三風水，四要積德，五讀書。」可見命運是可以改變的，畢竟行善可以積德，積德可以改運。無論是一例一休或年金改革，如果是為全民好，短暫紛擾只是暫時性，最後還是會成功的，畢竟一例一休或年金改革不是成功了嗎？其實「了凡四訓」不也適用於任何人嗎？平時只要存好心、說好話、做好事，自然會有福報。
此次小英政府對花蓮的救災效率，也贏得全國普遍好評，不是嗎？所以不必在意籤詩的隱喻，凡是盡心盡力即可。目前小英應該再努力的方向是，設法討回國民黨黨產與婦聯會財產，作為弱勢族群的福利津貼或年輕人的創業基金，還有就是落實司法改革與轉型正義，台灣社會才能大步向前邁進。
此次小英政府對花蓮的救災效率，也贏得全國普遍好評，不是嗎？（資料照）
總之，只要凡事是為大多數人謀福利，為國家與社會的長遠發展，不是為自己政黨與個人，就不必太在意籤詩好壞，畢竟現在是民主社會，不再是「君權神授」的皇權愚民時代。
（大學教授）
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