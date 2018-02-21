MYGOPEN》歡慶LINE貼圖公司六周年生日？詐騙老招又把米奇米妮推出來

這跟以前一樣完全就是詐騙邀請，目的只是要你一直轉傳分享，趁春節假期不斷換圖和內容，再導到假的 LINE@ 生活圈加入連結，別再上當囉！

MYGOPEN

近期農曆春節 LINE 流傳「歡慶LINE貼圖公司六周年生日 發送免費米奇米妮貼圖免費領取」或者是「超人氣可愛法鬥貼圖」這樣類似邀請訊息，這個完全就是假的囉！這在 2017 年就有一樣的詐騙手法，LINE 當時也澄清過那是非官方的活動，當時也將該帳號停權，沒想到現在又捲土重來了！

LINE 貼圖公司六周年的詐騙

原始謠傳版本：

歡慶LINE貼圖公司六周年生日 發送免費米奇米妮貼圖免費領取

https://lnk.pics/5A6H3



還有這個一樣的手法



歡慶LINE貼圖公司十周年生日 發送免費法鬥貼圖免費領取

http://nus.ee/5A6FY



超Q超可愛法鬥貼圖主題

免費下載開始囉（star）

加入好友分享即可獲得（star）

點選下方頁面

（!）立即確認（!）

分享至3個群組10人以上【不可重覆】

沒有line群的可以分享20位好友

活動時間於2/18-2/28止

謠言破解說明：

這跟以前一樣完全就是詐騙邀請，目的只是要你一直轉傳分享，趁春節假期不斷換圖和內容，再導到假的 LINE@ 生活圈加入連結，別再上當囉！

春節這幾天也出現星巴克的詐騙活動

這些完全都是假的唷！

正確闢謠解釋：

相信已經很多人發現這樣的詐騙手法了，都是假冒官方的 LINE@ 生活圈帳號，有經驗的人早就免疫了，如果大家看到這類帳號發出相關縮網址時也要小心連結，釣魚網站或危險的網址都要小心。



宣導過很多次了，都想利用送貼圖或禮券等手段吸引大量用戶加入，將來這些不肖業者就會發送商業廣告或非法內容，也很有可能等到累積大量好友後再把該帳號轉賣來套利，大家就多多小心，別再傳囉！



不小心加入了也沒關係，封鎖刪除就沒事囉！最簡單的辨識方式就是避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，這招學起來就能應付大部分的詐騙生活圈帳號囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自這是假消息 歡慶LINE貼圖公司六周年生日？詐騙老招又把米奇米妮推出來