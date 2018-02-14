MYGOPEN》「曾姓駕駛行車記錄器」是真的！過平交道時，要記得轉頭看一下！

這是真的影片，在 2015 當時媒體也有報導過這個太魯閣號撞轎車的過程，黑色 Toyota 轎車的車頭被火車擦撞到全毀，還好駕駛沒事！台中興進路平交道疑受颱風影響，所以偵測設備和軌道電路迴路短路，才發生了太魯閣號還沒經過，平交道柵欄就升起的狀況，後續台鐵也和法規單位研議是否賠償車主，過平交道時還是要小心的停、看、聽。

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你 LINE 收到這影片訊息，內容為「爾後，過平交道時，要記得轉頭看一下」、「不要太相信柵欄因為是電子的」，然後傳曾姓駕駛行車記錄器的影片，有的朋友以為這個太魯閣號撞轎車的過程只是假的影片，但實際上這是「真實狀況」，在 2015 時新聞媒體還有報導過，只是最近又在 LINE 瘋傳了！雖然柵欄疑因故障提早升起，台鐵有過失責任，但律師提醒駕駛人通過鐵路平交道時，仍有停、看、聽的義務，大家開車也要多多留意囉！

過平交道被撞的影片



原始影片版本：



爾後，過平交道時，要記得轉頭看一下。

不要太相信柵欄因為是電子的，有可能故障。恐怖喔！要相信自己的眼睛。

狀況說明：

這是真的影片，在 2015 當時媒體也有報導過這個太魯閣號撞轎車的過程，黑色 Toyota 轎車的車頭被火車擦撞到全毀，還好駕駛沒事！台中興進路平交道疑受颱風影響，所以偵測設備和軌道電路迴路短路，才發生了太魯閣號還沒經過，平交道柵欄就升起的狀況，後續台鐵也和法規單位研議是否賠償車主，過平交道時還是要小心的停、看、聽。

實際報導解釋：

根據蘋果日報在 2015 的報導：當時車內乘坐三百多人的太魯閣號二八二次北上列車行經興進路平交道時，擦撞一輛黑色豐田轎車，車頭全毀，駕駛曾百儀（十九歲，大學生）未受傷。台鐵台中站長葉仁和在事故後第一時間說，事故已於下午四時四十二分排除，未達事故逾四十五分鐘退費標準，有六列次列車因而延誤，鐵路警察正調查事故原因，不排除轎車闖平交道造成。而曾男自己和鄰車的行車記錄器畫面都顯示，當時平交道柵欄剛升起，前方一輛休旅車不到一秒驚險加速通過平交道後，太魯閣號隨後疾駛而過，由右擦撞正起步的黑色豐田轎車，車頭被撞毀，零件四散飛落，還好開車的曾男沒事。

被擦撞的黑色豐田轎車！（資料照）

台鐵局回應，台中興進路平交道疑受颱風影響，偵測設備和軌道電路迴路短路，才會發生太魯閣號還沒經過，平交道柵欄就升起，以往未發生過，已請相關單位檢修；也將會同法規單位研議是否賠償車主。

根據律師呂勝賢的說法：駕駛人通過鐵路平交道時，仍有停、看、聽的義務，雖然柵欄疑因故障提早升起，台鐵有過失責任，但現場警示鈴聲仍繼續響音提醒，因此雙方都有過失，未來須依過失責任比例分攤賠償。

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本文經授權轉載自這是假消息 【真影片】過平交道時，要記得轉頭看一下。曾姓駕駛行車記錄器是真的！