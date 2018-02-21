博硯「說」法》教育部應該迅速面對亞太創意技術學院的問題

大學的存在受有國家資源的補助，且基於受教權受憲法保障的緣故，國家反而更不能放任私校狀況惡化而置之不理。將校長任命訴諸大學的學術自由，恐怕根本是搞不清楚什麼是學術自由。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

過年是家家戶戶歡慶團圓的時刻，但亞太創意技術學院的師生卻迎來了該校創立以來最寒冷的冬天。亞太創意技術學院前身為1988年成立的親民工專，至今已有三十年歷史。拜中部地區缺乏大專院校所賜，成立之初榮景空前，只是不過短短幾年時間，隨著大專院校過剩以及少子化的衝擊，逐漸出現招生下降的情況。

之後，2001年遭當時的董事會掏空校產，教育部遂接管成立新董事會，在新董事會及學校教職員努力下，學校勉力維持。到了前年，怡盛保全公司黃平璋董事長出具計畫書向教育部表示將認真經營學校，並請來時任考試院副院長的高永光教授擔任校長。只是這一切都在黃平璋出任該校董事會新任董事長後出現重大的轉變，校況急轉直下，這一年來多數系所停招，董事會除了沒有依據計劃書提出捐款外，甚至大減教師薪水，也出現濫用學校資源等問題，已明顯違反《教師待遇條例》、《私立學校法》等相關法律規範。

亞太創意技術學院這一年來多數系所停招，董事會除了沒有依據計劃書提出捐款外，甚至大減教師薪水，也出現濫用學校資源等問題，已明顯違反《教師待遇條例》、《私立學校法》等相關法律規範。（記者許展溢攝）

例如《私立學校法》第八十一條第一項規定：「學校法人及所設私立學校創辦人、董事、監察人、清算人、校長、職員及兼任行政職務教師執行職務時，有利益衝突者，應自行迴避，並不得假借職務上之權力、機會或方法，圖謀其本人或第三人之不正當利益。」然該校卻傳出免費或低價借用校舍給怡盛保全使用的問題。在媒體披露相關的掏空情節時，校長高永光信誓旦旦的出面否認，只是不久後高永光即離職赴國民黨智庫任職。而薪資問題雖經教育部多次協調，但亞太董事會不是消極面對不然就是給了一張無法兌現的空白承諾。若教育部不積極的處理這樣的問題，除侵害原來亞太師生的權益外，恐怕也可能讓其他私校董事會有樣學樣，未來相同問題也將層出不窮，更難解決。

若教育部不積極的處理亞太創意技術學院的問題，除侵害原來亞太師生的權益外，恐怕也可能讓其他私校董事會有樣學樣，未來相同問題也將層出不窮，更難解決。（記者吳柏軒攝）

教育部近期深受大學校長選任糾紛之苦，不論是高雄醫學大學、文化大學到最後台大都出現諸多紛爭，有論者打著大學自主的口號不希望教育部介入。但事實上，所謂學術自由的主體是個人而非學校，現在的大學自1810年柏林大學成立後樹立新式大學的典範，強調大學是研究與教學為一體的組織，因此必須保障這個組織不被隨意干涉。例如，威權時代強迫各大學都必須有三民主義、軍訓課程就是侵害的一種。但現在的狀況反而演變成許多學校打著學術自由的大旗，卻從未擺脫過去威權的陰影，例如共同必修課程，既然學校裡面培養的人才領域不同，為何會有全校每個學生都要學習的課程？另一方面，在大學自主大旗掩護下，許多學校出現特定師長利用行政職分配資源甚或是壓迫其他師生的情況，這才是學術自由必須面對的問題。

大學的存在受有國家資源的補助，且基於受教權受憲法保障的緣故，國家反而更不能放任私校狀況惡化而置之不理。將校長任命訴諸大學的學術自由，恐怕根本是搞不清楚什麼是學術自由。準此，教育部更應該對於所職掌的職責有所認識，否則未來私校的狀況將更加惡化，問題也將更難收拾。