博硯「說」法》誰該去上研究倫理課程

若要提升研究環境與風氣，叫學者去上研究倫理的課程的作用何在？其次，誰來上這門課？又有多少人可以上所謂的研究倫理課程？要些上什麼？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

去年台大張正琪、郭明良等人爆發論文造假弊案，由於自然科學領域向來是以團隊形式進行研究，因此這個論文造假案牽涉人員非常多，甚至包含當時的校長楊泮池，科技部認定的11篇造假論文，楊泮池竟有4篇列名共同作者，但台大校方卻認為校長沒有問題，儘管之後楊泮池為平息爭議下台，不過最新的消息是他出現在下一屆校長的遴選名單當中。

造假弊案發生後，教育部及科技部為杜絕這類學術醜聞，公布了一連串措施，包含設置所謂的誠信辦公室、要求研究新進或者是基層人員申請計畫必須要參與研究倫理的課程。聞者莫不感到憤怒，何以台大資深教授造假，卻必須由沒犯錯的人去上課？再加上自然科學領域會出現的數據造假狀況，在筆者的研究學門裡難以想像，法律學門較常見的學術倫理問題大抵是抄襲、引用不當或是凹學生吧。

科技部認定的11篇造假論文，楊泮池有4篇列名共同作者，但台大校方不認為楊泮池有問題。（資料照，記者吳柏軒攝）

說真的，目的若要提升研究環境與風氣，叫學者去上研究倫理的課程的作用何在？其次，誰來上這門課？又有多少人可以上所謂的研究倫理課程？要些上什麼？

誰該上研究倫理課

這幾天，中研院公布「台灣經濟競爭與成長策略建議書」，其中，院士王平指出：法律、環評和赤色恐怖，「不盡快解決的話，台灣會被害得不輕。」 而建議書內容中，彭信坤院士認為「像是精準醫療，台灣有將近2300萬的健保資料和生物基因庫資料，利用這些資料，其實我們可以進一步研究哪些特徵的人容易患哪些病，中研院已經進行3年了，但一遇到《個資法》問題，就寸步難行，」，王平院士也認為如此。最後，蔡瑞胸院士針對大數據資料確能取得的問題，下了一個結語：「反觀台灣的法律卻一直被法律人給操控了。」

中研院院士王平（中）、蔡瑞胸（右），針對《臺灣經濟競爭與成長策略政策建議》進行報告。（記者吳柏緯攝）

於是，台灣的環評問題成了發展的最大障礙。如果這則的報導是真的，也正確的引述了三個院士的話。我想三位院士的評論應該是有所本。其實《個資法》的問題，不是沒有討論空間，但《個資法》並沒有明文禁止去取得個人資料，只是在尊重個人資訊自主權下必須要有一定的管理機制，而《個資法》當中的很多嚴格的要求也都會有例外規定，學術上的使用通常就是這種例外狀況。只是，不管是《個資法》或者是研究倫理都要求蒐集資料的過程必須要慎重，能講出上述評論的學者，其實最好的解決之道就是去上這個「研究倫理」課程，好好了解到底什麼事情可以做的、什麼事是不能的。而上《個資法》的老師是法律系所的教授，不過，教育部開辦的研究倫理課程，授課教師通常不是法律學者，所以這三位院士應該可以不用擔心「又被法律人操控」。

另外，在三位院士提到的環評問題，必須承認我國環評機制並非盡善盡美，事實上也沒有一個國家的機制盡善盡美，大家也許只注意到不能開發的個案，而忽略了通過環評的個案。下結論前，不如先到環保署把相關資料調出並念過一遍，這樣的結語才符合治學嚴謹的標準。當然，先掌控資訊才能做科學研究的邏輯，是每個學者都應該具備的，如果缺乏這樣的能力，當然更該先去上研究倫理課程。