社論》積極處理高等教育的危機

紛擾十多年的文化大學董事會內鬥，昨天又傳出董事長以校產遭掏空為由，控告執行董事背信，為私立大專院校紛爭再增添一例。文大董事會一案，發生在各界關注私立高校亂象和問題之際，校產通私產只是其中的一環，行政院上週四通過「私立大專院校轉型及退場條例草案」，尤凸顯高教危機已現，必須嚴肅看待、積極處理。

在我國一百五十七所大專院校中，私立高校不論學校數或學生數都居多數。不過，就辦學品質與績效而言，私校較諸公立或國立院校都瞠乎其後；這與美國的私校為高等教育名校主流，大異其趣。不僅如此，我國私校主要由於興辦者把學校當私產，以致問題叢生，紛爭不斷。

家族化最常見。知名私校連續三代掌握經營權者，所在多有；由此還衍生出校產通私產、董事會不當干預校務、董事不當支薪、採購營繕圖利特定關係人等利害衝突問題。主其事者既把學校當私產，巧立名目違規收費、詐領學雜費補助、資金調度及財務帳目不清等現象經常可見。私立高校雖不無正派經營的辦學者，但淪為「學店」的不當或違法行徑，更常令社會痛心、學子受害。在此不甚理想的現況，不僅較小型的技職院校狀況頻傳，知名的私校也不能免於弊案紛爭。

除了辦學經營的亂象叢生，私立高校還面臨更嚴厲的挑戰，亦即少子化所帶來的衝擊，不但其負面效應明顯，且已釀成危機。少子化絕非短期間形成，但教育政策規劃當年卻輕忽少子化要素，在青少年人口欲增不易的情況，反而大量擴充高等教育。教育是百年大計，短視的教育政策導致如今的困境，大專院校缺額現今已六．三萬，其中私校達五．三萬。

高等教育供過於求的狀況極其明顯，既造成重量勝於重質，技職教育機構大量升格，學用落差卻反而擴大；學歷貶值、大學生滿街走、流浪博士劇增，是其必然結果。另一方面，高校招生搶破頭，出現以「人頭學生」虛飾註冊率、土木系搶招餐旅科學生等怪誕現象。少子化對高教的衝擊有其普遍性，私校因過度擴張而導致的困境及亂象卻更顯著。

在高教供需失衡的情況，有些學校尋求向外招生，這原不失為應變的好辦法，但今春出現世新大學與中國方面私簽「一中承諾書」事件，凸顯了國際化不足的大專院校，為搶學生而把中國化當國際化，不惜屈從中國政治需索的自我作踐。相形之下，教育部近日提出新措施，打算經由技職學校與海外台商合作，鼓勵技職院校招收新南向國家的學位生，或培育新住民第二代半工半讀上大學，寒暑假在台灣實習，學成到新南向國家台商企業當幹部。如能務實推進，不失為緩解技職及高等教育失衡的對策之一。

然而，高教供過於求的問題來得又快又猛，行政院通過的私校轉型及退場機制顯有必要。必須強調，少子化效應衝擊對象不分公私立高校，公立院校即或較無退場的迫切問題，但整併調整的挑戰也不能免，且其間的難度同樣不能輕忽，須有適當的規劃、配套及溝通，方足以成事。私校無疑衝擊更迫切、問題更複雜、困難及阻力也更大，行政院從私校著手，須有改革的意志與決心，才可能達標。

去年六月送進立法院審議的私立學校法修正案，就是前車之鑑。修法旨在透過增設公益董事、補強公益監察人、限制董事長及董事任期、釐清董監之間關係，以避免家族化。但修正案至今尚未進入二讀，通過仍遙遙無期。這一案例顯示，私校牽扯利益甚大，應為全民利益把關的立委，很容易淪為「利委」。

強化監督私校已非易事，要其轉型、退場，牽涉利益更大。然而，私校問題絕難逃避，這是為過去教育政策輕忽少子化及管理失當在收拾爛攤子，失敗的後患無窮，教育部、行政院與執政團隊既為教育、也為台灣整體，都只有把變革做成功這一結果。