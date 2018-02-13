自由開講》「不求有功，但求無過」，該是政治碰上天災時的行動準則

周立軒

二月六日的晚上十一時五十分，台灣人對於災難的那股深層恐懼，又再一次的被挑動了。這一次受傷的地方，居然是三天一小震，五天一大震的花蓮。統帥大飯店與雲門翠堤倒塌的畫面，在這一周不斷的提醒著我們台灣人，對於大自然必須要心存敬畏，因為祂隨時有可能奪走你我所愛，而我們卻無法對祂求償。

事實上，正因為我們無法要大自然賠償什麼，政府的存在，才有了意義，災民也才有了一個依靠，不再求助無門。然而各種社會事件，無論大小，都幾乎是政治事件，這一次的震災也不例外，我們可以分兩方面來看。就中央政府而言，總統蔡英文，與行政院長賴清德，幾乎是在第一時間，就前後到達花蓮勘查災情，總統專機甚至破天荒地搭載國軍弟兄趕赴災區現場，但這一次與之前的震災相比，在救災畫面於媒體露出程度上，佔比較多比例的，卻是現場救災人員與救災現場的畫面，蔡總統與賴院長，這兩位人物刻意的淡化且低調處理，使得中央政府在這一次救災的對外形象上，無形中定調為「政策先行」，人物退居二線，搭配各地縣市首長，尤其是民進黨執政的縣市，在第一時間紛紛宣布緊急投入救災的人力與物力到花蓮，並且號召各地民眾捐款與為災區祈福，讓這一次的震災，默默地又凝聚了台灣人的向心力，這對於蔡賴二人，所定調的「做事的政府」、「實事內閣」政府形象，無疑是加了分。

蔡英文理想的「做實事的政府」似乎能夠實現（資料照）

另一方面，就地方父母官，花蓮縣長傅崑萁的表現來看，則就稍微有點「過猶不及」了，事實上，從震災發生至今，傅縣長的媒體版面也不是太多，然而只要有出現的，主題就兩個，一個「國台辦」，一個「錢不夠」。這一次的震災，因為有大陸旅客受傷甚至死亡，所以有國台辦的角色，其實並不違和，然而讓大多數百姓不解的是，國台辦居然跳過陸委會海基會等正常的對口單位，直接與傅縣長聯繫災後相關事宜，無疑是藉此展示台灣是中國的「地方政府」，故而「中央大員」當然可以直接與「縣令」了解狀況，這等矮化台灣國格的政治小動作，也只有對岸使得出來，但我們的傅縣長，居然還配合演出，不知是意圖展示他的政治實力呢？還是他忘記了自己當的是哪一國的縣長？再談到「錢不夠」，沒錯，地方父母官為自己的縣市爭取經費，天經地義，那怕是用跪用搶的，姿勢再難看，最終的結果都是好的，但這一次震災，傅縣長開口閉口，都是「錢不夠」，還拿二年前0206台南震災的捐款與中央政府的撥款來比，企圖形塑民進黨政府對待花蓮「大小眼」的形象，只可惜這一次，傅縣長碰上的賴院長，正好就是台南震災當時的台南市長，這些陳年舊事，對賴院長而言，大概都是如數家珍，也因此刻意的政治操作，也得以被事實消彌於無形。

其實，台灣社會發展走到現在，對於政府在天災的表現，多半都可以捐棄政治立場，就事論事，而救災雖然是個極佳的政治舞台，卻並非任何表演都能讓民眾買單，特別是在人民因天災受折磨的同時，一切想要藉這個舞台大鳴大放的企圖，最終都只會招致負評如潮的反效果，退萬步言，任何「功勞」，都換不回人民的損失，解決不了人民的苦難，不是嗎？

（國會助理）

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