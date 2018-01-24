胡，怎麼說》請問柯P：「小鞋」在哪？

柯文哲在回應蔡英文「再次確認台灣價值」的問題時，再度丟出「小鞋論」。（資料照）

柯文哲在回應蔡英文要他「再次確認台灣價值」之時，又搬出他的「小鞋論」，稱兩岸「互相給對方小鞋穿」，不是辦法云云。這裡要問柯P一個一點都不打高空的問題：小鞋在哪？

中國打壓台灣的，何只小鞋而己？簡直就是五花大綁還加手銬腳鐐！

國際外交封鎖不讓台灣有呼吸空間、凍結兩岸交流管道、大減中客來台觀光人數、經貿施壓、以商逼政、網軍騷擾、養間諜及親中團體在內部擾亂等等等；去年以來，共軍軍機、軍艦多次繞台灣四週演訓，戰機逼近更掠過我防空識別區，今年初始，又片面啟用緊貼海峽中線的M503及3W航路，威脅台灣的飛航及國防安全。

這些打壓台灣的五花大綁、手銬腳鐐，在柯P眼中，不過是一雙小鞋！？

而台灣近年又給中國什麼小鞋穿了？除了不能接受「九二共識、一中原則」之外，柯P能舉證台灣給穿的小鞋嗎？小鞋在哪？

「九二共識、一中原則」，就是中國強迫台灣穿戴的手銬腳鐐加牢籠，台灣一入一中鐵籠則成千古恨，就很難翻身。

台灣近來唯一做的就是，因M503及3W航路的飛安問題，中國蠻橫片面啟用，完全不理我方的協商要求，才以暫不核准中方廈門、東方兩航空的春節「加班機（正常航班仍正常）」，希望雙方能協商。難道在柯P眼中，這樣微弱的反應也不行？也算是給對方小鞋穿？

再看蔡柯論爭的「台灣價值」，本就沒有標準答案，只要符合民主、自由、人權、台灣優先、台灣主體性等原則，可以各自定義，各自爭取支持及認同。至於柯與民進黨是否合作打首都市長選戰，就由他們各自去盤算吧！