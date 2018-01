MyGoPen》【假LINE】頂好、全聯大量進口日本蘋果、地瓜千萬別買？輻射謠言變種

真的純屬謠言!改造版的假消息,是以前「日本终於承認無能力控制福島每日排放數百萬噸輻射廢水不斷流入太平洋」的中國謠言,光是澳洲對日本簽證停止發放、美國停止日本人的移民就可以知道是謠言了,這個謠言在當時就扭曲了 FDA 對 2011 年的進口警報修訂,這次還牽連了頂好超市和全聯,甚至偽裝成什麼「美國同學發的帖」想要瞞混,實際上完全是謠言,真的是有心人改造散佈的!

LINE 最近又傳「最近頂好,全聯超市大量進口日本蘋果,地瓜,且不貴,千万別買」這樣的謠言核污染訊息,這跟很久以前破解過的「美國的同學發的帖?禁止日本食品進入美國」、「日本终於承認無能力控制福島每日排放數百萬噸輻射廢水不斷流入太平洋」一樣的謠言變形!這次換全聯和頂好超市躺著也中槍,完全就是假的,最早從中國流傳過來,引用看似正確的 FDA 美國食品藥品管理局的資訊,讓假的核污染訊息重新包裝上架,不要被騙了唷!

頂好、全聯進口日本核污染蘋果地瓜的謠言

原始謠傳版本:

最近頂好,「 全聯 」超市大量進口日本蘋果,地瓜,且不貴,千万別買。

這是在美國的同學發的貼:剛開始以為是謠言,查了一下,確實是美國药監局12月29號發佈的通知。 一星期前美國法例己生效:美國食品药品管理局FDA 7月28日2015 (2016年10月17日更新)發佈的第99-33進口警示,禁止下列:

日本食品進入美國:◎鲜奶、◎黄油、◎奶粉、◎嬰兒奶粉、及其它◎乳制品;◎蔬菜、及其它制品。

◎大米、◎全麥、◎魚類:◎肉類和禽類、◎蛤蜊類、◎海胆、橘柚類水果;◎奇異果。

X原因是核污染 (Radionuclide contamination)。 日本终於承認無能力控制福島每日排放數百萬噸輻射廢水不斷流入太平洋,已導致多人患上: ※癌症或※疾病,已嚴重影響全球人類及生態環境了,真不敢想像!

X不要飲食日本的東西:※美國的臨海中被發現到放射性數值越來越高。 盡量能不去日本最好不要去。

※澳大利亞政府已經停止日本人的簽証發放, ※美國也停止了日本人的美國移民。

目前日本的狀况比我們想像的還嚴重,全日本领土的70以上被污染。

日本的放射性物質已經向海洋流入,而且受影響的海洋面積越來越廣。 它的嚴重超過想像,日本政府怕帶來恐慌,他們會放棄或者謊言來告知周邊人。

日本的海鮮,菇類都不要飲食。

上次地震之後,損壞的日本核能發電廠的放射性物質開始流入的海洋或者周邊, 開始發現:X畸形海鮮及植物。

X變異的菇類、X變異的魚類、X變異的海產受到放射性物質的食品飲食之後1--2年内會誘發:●食道癌、●淋巴癌、●白血病等, 特别是對幼兒,●孕婦會有更大的影響。

周邊國家已經停止了與日本的海鮮貿易。

從日本進口的◎青魚,◎貝殼,◎香菇。

日本臨近海域裡抓獲的魚類放射性數值達到380倍。

從現在開始,千萬不要飲食日本的海鮮或生魚片。

自日本海嘯核爆炸以來,去日本旅遊、并多次食用日本食品的我國旅日遊客調查顯示:有不同程度怪異疾病,并在上升中!

而日本受放射核污染的本土產品全部供應國外遊客 !

日本國卻食用從别國進口的食物!

親愛的好朋友們!

為了親人、朋友和我們同胞的健康,請分享到你的空間裡,大家會感謝你的! (轉供参考查明)

政府開放日本食物核污染:進來,不要吃到哦!

謠言破解說明:

真的純屬謠言!改造版的假消息,是以前「日本终於承認無能力控制福島每日排放數百萬噸輻射廢水不斷流入太平洋」的中國謠言,光是澳洲對日本簽證停止發放、美國停止日本人的移民就可以知道是謠言了,這個謠言在當時就扭曲了 FDA 對 2011 年的進口警報修訂,這次還牽連了頂好超市和全聯,甚至偽裝成什麼「美國同學發的帖」想要瞞混,實際上完全是謠言,真的是有心人改造散佈的!

正確闢謠解釋:

先簡單看比較好破解的訊息,內容說澳大利亞政府已經停止日本人的簽證發放,美國停止了日本人的美國移民,完全就是假的!日本人去澳洲短期的話,根本連簽證都不需要,美國也根本沒有拒絕日本人的移民。



有些朋友可能會舉出目前2017/11/20 新的 FDA 訊息,但實際仔細看一下內文,「(Note: This import alert represents the Agency's current guidance to FDA field personnel regarding the manufacturer(s) and/or products(s) at issue. It does not create or confer any rights for or on any person, and does not operate to bind FDA or the public).」以及 FDA 文章下面的描述「FDA and the Japanese government will continue to collaborate to ensure products from the affected prefectures do not pose a health risk to U.S. consumers. FDA will continue monitoring the public health risks due to radionuclide contamination, and when appropriate will deactivate the Import Alert and resume routine coverage of entries.」會發現內容和 2016 的說法幾乎沒什麼變,內容主要還是說明這樣的警示是指導 FDA 現場工作人員和相關製造商的參考,其實不是給我們小老百姓看的。另外 FDA 和日本政府將會繼續合作,確保有受影響地區的產品不會對美國的消費者造成健康方面的風險。FDA 也會持續監控由放射性核素污染引起的公共衛生風險,在適當情況下停用「進口警報」以及恢復進口的常規檢查。



根據「媽媽監督核電廠聯盟」提供的完整中英翻譯,有興趣的朋友也可以逐字參考,美國 FDA 在 99-33 禁令當中也明文解釋:「FDA 會繼續監控輻射污染造成的公眾健康風險,適時撤銷進口警示,並重新啟動進口品項的例行檢查。」,這也表示當美國發現有輻射污染問題,也會一律禁止進口!



謠言一直跳針描述是這些日本食品有毒,當然大家也可以討論 FDA 講到日本特定地區的禁止食品與內容,如果真的不安心的話就不要吃沒關係,但真的不要散播謠言或傷害店家。

未經查證就散布謠言,最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自:【假LINE】頂好、全聯大量進口日本蘋果、地瓜千萬別買?輻射謠言變種