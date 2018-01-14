MyGoPen》LINE傳：台電沒「登入」就沒有節電獎勵？！

這是真的訊息，簡單來說主要是現在如果要拿到節電獎勵，現在要自己主動去登錄資料囉！不像過去沒登錄但還是有節電得回饋金。

◎MyGoPen

最近 LINE 收到「2018台電節電獎勵活動」、「今年開始，沒登入就沒有節電獎勵喔！」這樣的訊息，這是真實訊息，是台電公布的 107 年節電獎勵活動辦法，必須上網登錄、臨櫃或致電客服中心完成電號登錄，主要是拿獎勵金多一道「登錄」的手續，不是謠言唷！

沒登入就沒有節電獎勵的訊息？！

原始訊息內容：



今年開始

沒登入就沒有節電獎勵喔！

http://www.taipower.com.tw/content/announcement/ann01.aspx



2018台電節電獎勵活動今起開放登錄！

4月底前登錄享全年節電獎勵金

https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/



2018台電節電獎勵活動開放登錄！ 4月底前登錄享全年節電獎勵金

http://www.economic-news.tw/2018/01/Save-Power.html?m=1

訊息說明：

這是真的訊息，簡單來說主要是現在如果要拿到節電獎勵，現在要自己主動去登錄資料囉！不像過去沒登錄但還是有節電得回饋金。

正確闢謠解釋：

根據自由時報的報導，台電公司最新節電獎勵出爐，和過去沒有太大差異，但多了一道「登錄」關卡，過去民眾無須登錄，只要有省電，全年至少可拿504元回饋金，未來將改採事前登錄，拿獎勵金多一道手續。所以這就不像過去沒登錄但有節電可享回饋金，台電方面則強調：改以登錄制的節電成效高出一成，希望藉此激發民眾自主節電意識。



台電表示：登錄管道相當多元，除了官網（http://www.taipower.com.tw/）外，不習慣上網的民眾，則可電洽1911台電客服中心或至各地服務據點臨櫃，由台電人員協助登錄。



另外台電也表示這樣的自主登錄者較有「節電意識」，且成效也高出未登錄者10%，加上台電參考國內外節電活動做法，多採事前登錄制，台電因此導入，盼提升節電效益。台電也強調，只要在4月30日前登錄，優惠可回溯至1月起適用，但5月才登錄者，只能從當期開始享受回饋。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自：【這真的】LINE傳：台電沒登入就沒有節電獎勵？這新的活動辦法