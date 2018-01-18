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MyGoPen》【這真的】小朋友會用YOUTUBE看卡通的一定要注意！兒童影片被插入惡意內容

由於有些卡通都是特別針對兒童設計的，卻被二創或穿插惡意內容進去，家長也不一定有辦法全程陪伴，不小心就會讓孩童看到血腥或猥褻的內容而造成傷害。加上 Youtube 的一些使用者設定，當你點下去這類影片、有觀看記錄時，之後就會有一堆相關的惡質影片推薦在你的個人 Youtube 帳號上，甚至持續跳出這類推薦影片。
作者： 這是假消息
2018-01-18 14:11
 | 2018-01-18 14:11

MyGoPen

網路 PTT 和 LINE 上最近流傳「小朋友會用YouTube看卡通的一定要注意」、「真的太喪心病狂了」的訊息，說有一群變態鎖定觀看 YouTube 的孩童，事實上是真的有發生這樣的事情，現在甚至還搜尋得到！

小朋友習慣在 Youtube 上點影片來看，但不小心會點選到被插入惡意內容的影片，加上有的時候家長不一定全程陪伴，有的則是利用一些小朋友喜歡的角色如：蜘蛛人、冰雪奇緣...等，劇情卻安插血腥暴力的內容，這真的很有可能對孩童造成不良的影響，爸媽真的要多注意了！

鎖定觀看YouTube的孩童的惡意影片 原始訊息版本：

有人有看過這個文章了嗎 真的太可怕了⋯⋯

家裡如果有小朋友會用YouTube看卡通的一定要注意 看到裡面文章下的留言更毛 真的太喪心病狂了

鎖定觀看YouTube的孩童的惡意影片 原始訊息版本：

有人有看過這個文章了嗎 真的太可怕了⋯⋯

家裡如果有小朋友會用YouTube看卡通的一定要注意

看到裡面文章下的留言更毛

真的太喪心病狂了

雖然裡面文很長 但很重要！一定要預防

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1516032375.A.758.html

訊息說明：

這是真的有這樣的事情以及這樣的影片存在，根據許多國外媒體報導，YouTube 已經充斥了許多假裝成知名卡通人物的惡意影片，原本正常的卡通畫面甚至變得愈來愈血腥，從拔牙、夾到手流血、斷頭...等，對孩子真的非常不好，在此 YouTube 也有大規模的影片與猥褻留言刪除動作，並關閉大量這樣的帳號頻道，但光靠 Youtube 真的抓不完，大家有發現真的要趕快檢舉了。

實際狀況解釋：

由於有些卡通都是特別針對兒童設計的，卻被二創或穿插惡意內容進去，家長也不一定有辦法全程陪伴，不小心就會讓孩童看到血腥或猥褻的內容而造成傷害。加上 Youtube 的一些使用者設定，當你點下去這類影片、有觀看記錄時，之後就會有一堆相關的惡質影片推薦在你的個人 Youtube 帳號上，甚至持續跳出這類推薦影片。

根據 BBC 的報導，這些看起來像普通的動畫如他們發現的案例 Peppa Pig 佩佩豬，播了不久之後突然出現她被殘忍的拔牙虐待和悲傷的哭泣，而 BBC 在當時也已經發現了數百個像這樣類似的惡意影片，像是迪士尼的冰雪奇緣也在其中。這些都是未經正版動畫授權的影片，有可能目標觀眾是成人，但對於兒童在觀看時容易造成不良的影響。

已經跟小朋友平常看的卡通不一樣了，根據 BBC 報導，甚至會教小朋友一些危及生命的危險舉動，容易看到這類自殺行為和錯誤的數位內容，家長真的要多多留心了。

甚至是被惡搞並帶血腥的冰雪奇緣...

國外也有些頻道影片專門抓這類惡意影片。

後續 YouTube 很快地移除這些內容，但還是有漏網之魚，儘管使用 YouTube 建議的篩選過濾器，還是有可能有些會被逃掉，爸媽光看影片封面可能還是會被騙，有空還是要幫孩子人工過濾一下，若是發現這樣的影片或頻道真的要趕快檢舉囉！

資料來源：PTT - [翻譯] Nosleep－一群變態鎖定觀看YouTube的孩童

資料來源：恐懼鳥 Scary Bird－曾經爪牙遍佈美歐中港的虐兒邪教-尋覓者（The-Finders）

資料來源：Inside－家長注意！教小孩放火的血腥盜版卡通席捲 YouTube

資料來源：BBC －The disturbing YouTube videos that are tricking children

本文經授權轉載自：【這真的】小朋友會用YOUTUBE看卡通的一定要注意！兒童影片被插入惡意內容

這是假消息

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