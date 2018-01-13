MyGoPen》【這樣看】農藥殘留容許量放寬前後的 LINE 圖表訊息傳翻，怎麼看標準精進審查原則？

用農藥的目的在避免病蟲害的侵襲，供植物使用，不是給人吃；就是因為農作物有需要用藥，才需要訂殘留容許量，除非全部是有機作物，否則台灣可能沒有作物可以吃了。

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關於農藥殘留容許量放寬的消息，下面這個表格最近在 LINE 傳到不行，大家紛紛討論怎麼修正前後差這麼多，和歐盟比較怎麼修正後容許量也差好幾倍，這個在 2017 年四月食藥署和農委會都有出來澄清了，也有專家學者持有不同的看法，所以要怎麼樣訂標準才對食安真正有幫助呢？

農藥殘留容許量放寬前後的訊息

原始訊息內容：

最主要是傳遞這張圖表，後來也被加工過

訊息說明：

根據 2017 年 4 月衛福部食藥署、農委會防檢局召開記者會說明，評估機制農藥殘留容許量的作法與國際的程序相同，只是依照國情而定、參數不同，進而倒出不一樣的標準。另外有不同的聲音，有學者表示，這需要有科學論證，若照食藥署標準去訂農藥殘留容許量，將會壓縮藥劑使用空間，恐造成田間藥物的誤用與濫用更嚴重，也無法控制讓殘留更少，農藥殘留容許量的標準還是有修正空間。

實際狀況解釋：

比較明確的舉例，根據《自由時報》的報導，防檢局副局長馮海東表示：例如歐盟對於「普拔克」在羽衣甘藍的殘留容許量訂定20ppm，但在我國不是普遍作物，因此沒有訂標準，採用儀器檢驗的極限值0.01ppm作為基準，如果按照媒體推估，他們就是我們的2000倍；像是日本將農藥克凡派訂定用在草莓上是5ppm，相較於台灣0.01ppm的標準，等於也是台灣的500倍。認為這種幾千倍的比擬不當，雖然農委會並不鼓勵使用農藥，但為了維持必要的生產、減少病蟲害的侵擾而有必要性，現在農委會了解農民在田間使用的需要、方法與作用機制，訂出適當的安全採收期，確定殘留的容許值不會超過衛福部訂定的標準，以確保農業獲利與國人食用安全。

另外，其實也有專家持有不同的看法，根據 UDN 的報導，台灣大學農業化學系教授顔瑞泓表示：使用農藥的目的在避免病蟲害的侵襲，供植物使用，不是給人吃；就是因為農作物有需要用藥，才需要訂殘留容許量，除非全部是有機作物，否則台灣可能沒有作物可以吃了。

日前食藥署向農委會提出3大項「農藥殘留容許量標準精進審查原則」，若不符合 5 條件，農藥就不允許延伸使用，台灣大學農業化學系教授顔瑞泓也表示：某種病蟲害有3種藥劑以上就不准延伸使用，但根據殺菌劑抗藥性的國際組織 FRAC 建議，農藥使用有多種策略，其中就是建議農藥藥劑要混和、輪替使用，才不容易產生抗藥性；但依照食藥署的邏輯，就好比治感冒只能有3種藥，實際上每年流感疫苗流行的病毒都不一樣。

以近期的政策消息來看，2017 年 11 月時，農委會公告 4.95% 芬普尼水懸劑為禁用農藥，刪除可使用於紅豆、包葉菜類、茄子、小黃瓜與芒果，因此會中也提案刪除芬普尼在這5種品項的殘留容許量，最後委員同意通過，後續將進行公告。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：自由時報 農藥放寬超標歐盟千倍？衛福部、農委會說話了

資料來源：農傳媒 農藥殘留容許量停看聽 食藥署：0.01ppm是偵測極限，非殘留容許量

資料來源：UDN - 食藥署提農藥殘留容許量審查原則 學界認為不合理

資料來源：食藥署 - 農藥殘留容許量標準

本文經授權轉載自：【這樣看】農藥殘留容許量放寬前後的 LINE 圖表訊息傳翻，怎麼看標準精進審查原則？