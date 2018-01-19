法操》【關鍵數據】你知道政府一年花多少錢在「刑事補償」嗎？

人民賦予國家權力，使國家得以基於保障公共利益，對特定人民為羈押、收容、留置、刑或保安處分之執行，而人民有忍受這樣強制處分的義務。但這些因公益需要而受特別犧牲的人，應由國家依法律予以補償。所以刑事補償，是絕對有必要存在的。真的有必要花這麼多錢在「刑事補償」上嗎？！

◎法操司想傳媒

你可能基於禮貌，沒有把進入你後院的人趕走，就被人認定是寄藏贓物罪，羈押禁見59天；你可能只是一個司機，撿到乘客的護照和鑰匙就被認為是載外國女子去賣淫的馬伕，羈押63天；你可能搬別人的電腦桌回來抵債，結果被認為是詐欺的共犯，羈押60天；你可能好心幫別人提一下行李，就被認為是跨國販毒的共犯，羈押禁見100多天。

以上這些都是真實案例，透過法操專欄作家的撰寫記錄下來的，這些案件，檢察官的作為都讓人匪夷所思。時常以薄弱的證據，就下令羈押禁見。但值得慶幸的是，這些案子，最終都有獲得刑事補償。

在小編閱讀這些案件時，除了對於檢察官的作為感到傻眼外，還有另一個重點在腦海裡飄過，我們的國家，一年到底花多少錢在刑事補償上呢？

過去10年，刑事補償3億8536萬！

從民國96年至民國105年，地方法院共有764人獲得刑事補償，補償金額為新台幣217,227,800元。高等法院則是有318人獲得刑事補償，補償金額為新台幣168,140,600元。刑事補償理由，占最大宗的是「因行為不罰或犯罪嫌疑不足而經不起訴處分或撤回起訴、受駁回起訴裁定或無罪之判決確定前、曾受羈押、鑑定留置或收容。」

從圖表（一）可以看見，101、102年度，高等法院的賠償金額超越地方法院，而從平均每人賠償金額來看，平均每人賠償金額也相較於其他年，也出現顯著的差異。經過細細的調查101年與97年的每個案件，可以發現，在97年，平均每人被羈押天數為85天，但在101年，平均每人被羈押天數為258天。可見刑事補償金額與羈押天數息息相關。

刑事補償是屬於原處分或判決無罪的機關管轄，高等法院所管轄的案件，通常都會較地方法院複雜。圖（二）是平均每人獲得的賠償金額，民國96年，高等法院平均每人判決金額會如此的高，是因為有兩件案子，一件因貪汙治罪而被羈押1501日，獲判525萬3500元，另一件則是因為殺人未遂被羈押615日，獲判184萬5千。

花這麼多錢在補償，我國補償制度很浮濫嗎？

雖然政府每年花2至6千萬不等的金額，在刑事補償。但從核准率來看，其實有下降的趨勢。至於96年至98年間，有較高的核准率，是因為96年刑事補償法修正擴大了補償範圍，新增少年保護事件、軍事審判事件等補償請求。而在修法的過程中，也有將國庫負擔考量在內，例如擴大高檢署對准許冤獄賠償之違法決定得聲請覆審之範圍。

年別 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年 地院核准率 7.24 5.46 6.56 3.81 3.11 2.19 1.99 1.96 2.16 2.10 高院核准率 2.69 4 3.65 2.64 2.33 1.51 1.51 1.51 1.95 1.35

真的有必要花這麼多錢在刑事補償上嗎？

人民賦予國家權力，使國家得以基於保障公共利益，對特定人民為羈押、收容、留置、刑或保安處分之執行，而人民有忍受這樣強制處分的義務。但這些因公益需要而受特別犧牲的人，應由國家依法律予以補償。所以刑事補償，是絕對有必要存在的。真的有必要花這麼多錢在刑事補償上嗎？

但政府是否一定要花這麼多錢在補償上，則是需要我們去質疑的！在文章一開始舉出的這些例子，有許多是連真正犯罪的人，都說明被告根本不知情的情況下，被告仍被羈押。而當中最誇張的大概就是寄藏電纜線案，該案中實際去偷電纜線的兩位小偷，分別被判處判拘役60天、40天，都可易科罰金。但被指控寄藏贓物的老張，卻被收押禁見59天！

這個檢察官所做的羈押決定，是不是顯然違反比例原則呢？

透過實際蒞庭，監督司法揪出法庭上的錯誤，是《法操》長期努力的目標。而在裡蒞庭的過程中，的確也看到了許多檢察官不足的地方。但這些不足，不只是發生在眾所矚目的大案子內，而可能發生在每個人、每個案子內。

本文經授權轉載自法操:【關鍵數據】你知道政府一年花多少錢在「刑事補償」嗎？

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