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法操》《我只是個計程車司機》：光州事件，當國家變成殺人機器

每當有社會運動發生時，許多人是否跟金萬燮（電影裡的計程車司機）有一樣的想法，這些人就是過得太幸福了、沒吃過苦，不知道現在的生活有多好等等。但事實上真的有這麼好嗎？當我們不去省思，安於現況，我們就不可能有所改變。我們現在的民主，就是靠著先人的自覺、抗爭，爭取得來的。
作者： 法操FOLLAW
2017-10-09 10:49
 | 2017-10-09 10:49

電影《我只是個計程車司機》。

文／法操司想傳媒

《我只是個計程車司機》，以市井小民的角度出發，講述韓國民主化運動的重要里程碑「光州事件」，本劇的主角是一個為了生活汲汲營營的計程車司機，為了得到豐厚的酬勞，帶著德國籍記者，闖入當時的禁區「光州」，讓原本不了解抗爭意義，貪生怕死的男主角，成為讓世界看到「光州事件」的功臣。

本部電影不只在韓國創下極佳的票房，在台灣、香港、中國受到廣大的注目。本片雖然沒有在中國上映，卻在影評網站上吸引大量民眾討論，但因為議題敏感，在此影評網上對於此片的討論，已全數刪除。究竟是怎麼樣的內容，導致中國官方如此「重視」？就讓《法操》細細為您解析。

故事背景：光州民主化運動

「爭取民主，反對戒嚴」是這場民主運動的訴求

事件源於1979年，韓國獨裁總統朴正熙，遭人暗殺。為避免北韓藉機南侵，全國實施戒嚴。在戒嚴期間禁止任何政治活動、示威遊行實行宵禁等。引起各界反彈，各地示威抗議不斷。經過一連串的權力鬥爭後，全斗煥取得實權，並宣布全國擴大戒嚴，拘捕了反對黨的政治人物，大學勒令停課。

1980年5月18日，在韓國光州，1500名學生在校門口與空降部隊發生衝突，400餘名學生被拘捕並有80多人輕重傷。但這只是開始，軍隊與民眾的衝突越演越烈，光州市民掠奪軍工廠及後備軍的軍械庫，武裝對抗軍警，當時掌權的陸軍中將全斗煥下令武力鎮壓。經過8日的抗爭，整場運動在軍隊開坦克進入後，大部分抗爭者才放棄抵抗。

當時掌權的陸軍中將全斗煥。 （維基共享）

有自覺，才能改變

男主角金萬燮是首爾的計程車司機，當時首爾時不時就有學生抗議，導致交通大亂。而金萬燮對於這些抗議的第一個反應是「他們上大學就是為了抗議嗎？」。但對於抗爭的想法，在陪同德國記者拍攝的過程，逐漸改變。從當初的置身事外，安於現狀；至為了自保，想要逃離；最後正視現況，返回光州協助將真相帶出光州。

每當有社會運動發生時，許多人是否跟金萬燮有一樣的想法，這些人就是過得太幸福了、沒吃過苦，不知道現在的生活有多好等等。但事實上真的有這麼好嗎？當我們不去省思，安於現況，我們就不可能有所改變。我們現在的民主，就是靠著先人的自覺、抗爭，爭取得來的。

在動盪時：看見媒體自由的可貴

金萬燮與秘密警察交手後逃離光州，途中停留在光州附近的小鎮稍作休息，這裡和槍林彈雨、滿目瘡痍的光州很不同，大家開心的慶祝著浴佛節，好像光州的種種鎮壓不曾發生。午餐時，金萬燮聽著麵店老闆娘和客人討論光州發生的事，根據報紙的報導，僅有5名軍人及1名民眾死亡。

金萬燮才剛經歷過充斥傷者、死者的醫院，才發現當時的媒體，對於光州事件的報導，經過官方層層封鎖及把關。並沒有人知道光州的真實狀況，除此之外政府也將光州人民形容成共產黨的共犯。金萬燮才下定決心，希望可以把真相帶出來給大家知道。

社會動盪不安時，更需要透過媒體傳遞訊息，透過訊息的傳遞，人民才能夠了解事件的發生，才能有自覺。當媒體變成國家機器的一部份，那麼只是國家控制人民的手段之一而已。所以德國記者才要來到光州，透過不受韓國政府控制的外國媒體，讓世界、讓韓國有機會得知真正的光州事件。這也是為什麼，我國憲法對於媒體有極大的保障，為什麼言論自由是這個的重要。

光州事件。（圖片來源：南國國家檔案局/518紀念基金會）

透過電影，韓國民主運動轉型正義

認識過去是避免歷史再犯的重要要件，這也是為什麼轉型正義的第一個原則就是「真相知情權」。《我只是個計程車司機》並不是韓國第一部以光州事件為背景的電影，雖然電影為了劇情的需要，做了許多改編，但透過這部電影，讓韓國民眾得以去省思、更加重視這段歷史，讓大家擁有相同的歷史記憶。

透過電影的傳遞，也讓毫不瞭解韓國歷史的我們，看到韓國在民主化運動的艱辛過程。當國家控制媒體封鎖所有消息、當國家派出祕密警察排除異己、當軍隊變成國家的殺人工具，人民該如何跟國家抗衡？

除此之外，中國也看到這部片的影響力，深怕與64天安門事件（同樣都有坦克車呢！）有所連結，而做出刪除評論的決策。回到台灣，看到韓國利用這樣的方式，讓人民回顧這段歷史，邁出轉型正義的一大步，而對於台灣的轉型正義，我們又能做些什麼？

延伸閱讀：

司法改革和轉型正義

參考資料：維基百科─光州民主化運動

本文經授權轉載自法操 《我只是個計程車司機》：光州事件，當國家變成殺人機器

法操FOLLAW

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