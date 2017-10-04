法操》看盡陪審團的光明面與黑暗面–《12怒漢》

一開始，陪審員們理所當然的認為男孩有罪。但就在投票表決時，一位陪審員未舉手，情況開始扭轉。這位陪審員認為，即便所有「證詞」都指向「男孩殺了他的父親」，也不能代表男孩有罪？！

法操司想傳媒

《12怒漢》（12 Angry Men）是1957年由米高梅公司製作之黑白電影，內容講述一名住在貧民窟的少年，被指控殺了他的父親。在11位陪審員皆認為男孩有罪，僅有一位陪審員堅持男孩無罪的情況下，最後卻大逆轉12位陪審員皆同意少年無罪。

整部電影，沒有華麗的場景，沒有其他故事穿插，有的是12位陪審員，在悶熱的陪審團室中，詳細推演討論案件的過程。看似單調無聊的電影內容，但卻具有極重要的價值，不僅被譽為影史上「最偉大的法庭片、辯證推理片」，也被多次翻拍，以此為材的舞台劇在各地不斷上演。

《法操》獲《台灣陪審團協會》的邀請，前去觀賞台北藝術大學戲劇學院製作演出的《12怒漢》舞台劇，整場表演忠實呈現原著電影的內容，引人入勝，透過舞台劇的呈現，更能感受現場劍拔弩張的情感流動。就讓《法操》細細為您解析，為何此片能夠名留青史。

陪審團的光明面：說服的過程

本案起訴的內容為：「男孩因跟父親起爭執，以彈簧刀殺了自己的父親」。而住在樓下的老人家，「證稱」聽到男孩大喊「我要殺了你」，並看到男孩倉皇逃離現場；住在對街的女士「證稱」，看到男孩舉刀刺死父親；雜貨店老闆作證有賣彈簧刀給男孩；男孩「證稱」與父親爭吵後，就離家去看電影，但不記得自己看的電影名稱、演員，電影院也沒有人可以證明看過男孩。而這個男孩還曾經進過少年觀護所。

看到這裡，大家覺得男孩有罪還是無罪？

一開始，陪審員們理所當然的認為男孩有罪。但就在投票表決時，一位陪審員未舉手，情況開始扭轉。這位陪審員認為，即便所有「證詞」都指向「男孩殺了他的父親」，也不能代表男孩有罪。

透過還原現場、法庭觀察，發現了這些證人的證詞其實不見得是正確的。如透過距離計算與現場模擬，老人家行動不便，不可能在其證稱的時間內，跑到門口剛好碰巧看見男孩衝下樓。如有陪審員在法庭上觀察發現，住在對街的女士其實是有戴眼鏡的，失眠躺在床上時，未戴眼鏡有極大的可能看不清楚看見對街的狀況。又例如，陪審員自己也對於前幾天看過的電影，也無法回答出正確的資訊等。

透過這些細細討論與推敲後，最後終於逆轉，從11票有罪1票無罪的狀況下，最後12位陪審員一致同意，做出男孩無罪的判決。

12 angry men 劇照（圖取自網路）

陪審團的黑暗面：期待可能性

整個舞台劇的重點，就是說服和推理的過程。但回到一切的原點，有多少人可以在一開始就跟全部人持不同意見？有多少人能夠在大家指責你在拖延大家時間，不讓大家走的時候，還能繼續堅持作自己認為是對的事情？

當然，社會上的確存在這樣的人，但所占比例有多少呢？且審視他們在法庭內接受到的證詞以及各項證據的呈現，有多少人能夠發現當中的不合理之處呢？陪審團制真的有想像中的這麼美好嗎？

陪審團制是最完美的制度嗎？

我們想像中的陪審團，可能一生只會參與一兩次的審判，在這樣的情況下，能夠更加審慎的去看待每個案件；我們想像中的陪審團，由12個人組成，大家來自不同的家庭、不同的成長背景，做出的判斷較不主觀且更能貼近國民法感情。

但真的是如此嗎？《12怒漢》這部經典之作，就把陪審團最真實的一面展現出來，擔任陪審團是義務，是責任，當大家非自願的集結，每個人的生活安排都不同，有的人希望快點結束，可以去看球賽、有的人只想快點回家。在這樣的情況下，要好好審視案件，也變成一件難事。

《12怒漢》，也讓我們看見，主觀的認為誰是壞人、誰是好人，不是法官才可能有的盲點。陪審員中，有人對於弒父這個議題特別敏感、有人對貧民出生且進入少觀所有很深的成見。的確透過大家相互說服的過程中，可能影響別人的態度，陪審員有12位各有各的生命經驗，透過不同生命經驗的分享，是有可能影響最後的判斷的。值得注意的是，《12怒漢》中出生於貧民窟的陪審員，在一開始也是認為這個男孩有罪。

在《法操》的立場，覺得各項制度都有利有弊，台灣社會缺乏的，不見得是參審制或陪審制，職業法官也其實並沒有想像中的那麼糟糕，只是民眾並不容易接觸並深入瞭解司法程序，可是司法公開透明才是讓人民能信任司法的基礎，所以在制度適度讓人民有機會參與司法程序，應該是必要且適當的。

本文經授權轉載自法操 看盡陪審團的光明面與黑暗面–《12怒漢》