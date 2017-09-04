藍色電影夢》計程司機：初心與素心

越不想招搖，越是舉足輕重，越想平凡，卻越不能平凡，種種意外，皆是傳奇。

電影《我只是個計程車司機》劇照一。（車庫娛樂提供）

◎藍祖蔚

堂堂一國總統，為什麼要視國民如仇人，非我族類全都列入黑名單？

只是一位演員，只不過是演過兩部電影，為什麼就被總統列入黑名單？

這位總統叫朴槿惠，她的父親朴正熙的獨裁與遇刺，是光州事件的導火線；這位影星名叫宋康昊，他主演過的《正義辯護人》和《我只是個計程車司機》都直接批判了全斗煥執政時期，自發的民主運動卻遭軍警血腥打壓的往事。朴槿惠把宿怨舊賬怪罪到演出歷史真相的演員身上，確實匪夷所思，卻也說明了南韓霸閥政金的陰影依舊揮之難去。

豪奪政權的全斗煥用殘暴手段，鎮壓及屠殺在光州要民主反獨裁抗爭的民眾，在軍警威嚇與封鎖下，真相只有耳語，全無實據，媒體不但自宮，還甘為鷹犬，全靠一位「藍眼睛的目擊者」拍下現場畫面，傳送全球，才讓全斗煥政權無法再一手遮天。這位「目擊者」其實是人生地不熟的德國記者Jürgen Hinzpeter，靠著一位計程車司機協助，才完成這趟歷史採訪。

電影《我只是個計程車司機》劇照一。（車庫娛樂提供）

事件悲壯，然而《我只是個計程車司機》卻拒絕哭天搶地的哀嚎與控訴，導演採取了從卑微出發，從平凡起手的旁觀論述方式。宋康昊飾演的這位運將，每天辛苦開車，卻沒錢替女兒換新鞋，還積欠了四個月房租，面臨「重賞」誘惑，確實很難拒絕。一旦冒險進出光州，德國人給付的車資就能一次付清四個月房租，他憑什麼拒絕？

他不是英雄，沒有滿腔熱血，也搞不清楚民主運動在爭些什麼？一切只因目睹了殺戮實況，甚至還真的被急著滅口毀證的特務一路追殺，靈魂中從來不曾想過的血性與義氣，就陰錯陽差地蹦現了出來。

電影《我只是個計程車司機》劇照一。（車庫娛樂提供）

《我》片的敘事魅力在於宋康昊掌握住「被動」原則，一路退閃，最後卻退到最前線，老子說：「水利萬物而不爭，故幾於道。」時勢烘托了他，他也順勢造就了時勢，卻寧願就此隱姓埋名。

他的悲情或汗水，只是讓大家知道，如非真有追查真相的記者，一本「初心」冒死採訪；若非有運將，一本服務乘客的「素心」，拚死護守底片，光州事件的真相難見天日。越不想招搖，越是舉足輕重；越想平凡，卻越是不能平凡，事與願違的現實人生，才讓一介魯蛇亦能成就非凡事功。

看完電影的觀眾都想再去了解光州事件的真相，這才是《我》片真正想達到的目的。至於朴槿惠的黑名單？就留給坐牢的她做紀念吧。