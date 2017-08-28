藍色電影夢》從麻醉2到紅衣2：好看

看完《麻醉風暴２》，我忍不住打電話給公視主管：「你們好大膽，捷運都給炸掉了！」是的，敢拚，敢炸，才會有好戲可看。《紅衣小女孩2》同樣讓我看了好生激動，感謝這些努力說好戲的工作者。

藍祖蔚

千萬不要小看台灣，有一群影視工作人員正在悄悄進行著脫胎換骨的革命工程。

你不曾看到台灣的電視劇組遠征約旦，「炸掉」了一間難民醫院。

你更難以想像機場捷運通車之前，竟然許可劇組人員把捷運車站都給「炸毀」了。

以上兩段描寫都是公視最新劇集《麻醉風暴２》的驚人內容，不管是「炸掉」或者「炸毀」，原本只是劇本上的形容詞，最後卻都由製作團隊結合美術特效人員，完成了視覺震撼，以前台劇不曾見到的內容，如今一一走進家戶電視之中。

麻醉風暴2。（圖片來源：公視－麻醉風暴臉書）

甚至醫院只想健保給付，媒體只追求點擊率，都已忘記成立初衷的社會實況都成為批判內容，這麼辣，這麼勁爆的內容，標示著台灣電視劇組正在大力往前邁進，你在歐美影視看得到的內容，台灣劇組同樣要讓大家亦能看見。

態度決定了高度，能炸能爆，每起意外都與劇情有關，精緻而不粗糙，大膽而不躁進，觀眾自然就能看得津津有味。

好萊塢流行續集電影和系列影集，只要作品開創了風氣，就會有更多續集電影帶動產業鍵的運作，口碑帶動票房，也讓投資更有獲利保證，台灣如今終於也走到了這一步，前年的《麻醉風暴》大受歡迎，於是今年就有《麻醉風暴２》，同樣地，去年的《紅衣小女孩》創造了空前佳績，今年就有三大戲院系統一起投資了《紅衣小女孩2》。

紅衣小女孩2（圖片來源：紅衣小女孩臉書）

《紅衣小女孩》導演程偉豪先剪裁了報章和電視節目的素材，夾議夾敘地把民間傳說的「魔神仔」傳奇結合色彩、聲音與空間元素，將老舊社區、幽黑錄音室和黝暗森林串連成驚心動魄的驚悚類型，到了《紅衣２》時，更將一位理應扶助受虐兒童脫離惡劣環境的社會局志工意外捲入神、鬼、魔的奇特經歷，發展成催淚的親情電影，明明是要嚇人的驚悚電影，最後卻要觀眾含淚走出戲院，導演的企圖心與功力，也繼續在色彩、聲音與特效格局上把國片帶向另一高峰。

同是是搞怪搞驚悚，九把刀的《報告老師，怪怪怪怪物!》，對校園霸凌做了極其無情的鞭笞，不但欠缺同理心的老師是個超級怪物，連以虐人為樂的學生共犯，最後都只能在毒藥報復的冤報中沉淪，但是人性本惡的偏激論述，加上太重血漿的結果，整體太過陰鬱。

報告老師，怪怪怪怪物!（圖片來源：報告老師，怪怪怪怪物!臉書）

相對之下，《紅衣２》的導火線聚焦在母女都曾有過的「未婚懷孕」的惶恐與「墮胎嬰靈」的恐懼上，恰與每年夏天都會發生的「青春墮胎潮」遙相呼應，再加片中的三位母親都因心有偏執，就有罣礙，就生恐怖，《紅衣２》根本就是一部從「心經」出發的驚悚片。

演什麼就應像什麼，這是演員的敬業與專業，卻不是每位影星都做得來，電影中的許瑋甯的徹底變形，容貌極醜，手腳極僵，眼神極癡，一位被魔神困縛糾纏的角色，在她的詮釋下，有了讓人不敢正視，卻不得不驚服的表演，再次證明了她去年能以《紅衣》入圍金馬影后，絕非偶然。

台灣的電視劇正在進行質的革命，電影人亦在努力。程偉豪上半年交出的《目擊者》，不但在選材上重批了媒體生態，更創下八千萬票房，名利雙收；本周登場的《紅衣２》則是台灣電影的再出發，給觀眾好看，其實是影視市場的重要生存法則，從《麻醉２》到《紅衣2》我們樂見台灣也能有可自體繁殖的文創商機。