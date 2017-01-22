藍色電影夢》同盟鶼鰈：演技大競走

間諜都會演戲，演員亦然。《同盟鶼鰈》其實是一部探討「表演」的電影。

藍祖蔚

《同盟鶼鰈》。（圖源自於網路）

緋聞能夠幫助多少票房？我懷疑；緋聞可能狙殺了一部電影，《同盟鶼鰈（Allied）》就是最新一例的受害者。畢竟從導演Robert Zemeckis到主角Brad Pitt與Marion Cotillard都算是一時俊彥，可惜被小布的婚變，奪走了該有的注視焦點。

《同盟鶼鰈》顧名思義是「間諜」片，發行商取名叫《同盟鶼鰈》，以「鶼鰈」喻「間諜」，有巧思，有力道，也呼應了電影劇情，提供了動人的想像。

不過，「間諜」只是幌子，「鶼鰈」亦然。《同盟鶼鰈》其實是部探討「表演」的電影，讓人相信，才是表演的最高境界。從「以假亂真」到「如假包換」，從「逢場作戲」到「假戲真做」，電影踩著「間諜」與「鶼鰈」兩條軸線，交織出有趣的表演論述。

首先，飾演英國軍情局幹員的Max（Brad Pitt飾演）空降到了摩洛哥執行任務，奉命要和抗德女英雄Marianne（Marion Cotillard飾演）做冒牌夫妻，好接近德國高官，暗殺德國大使。

名為夫妻，實則素昧平生，偏偏Marianne在夜總會裡才剛轉身，一眼就認出了「老公」Max，親密勾肩擁吻，眾目睽睽下，這場夫妻相認戲，渾然天成，有眾人背書，夠杜悠悠之口了。但是他們還要繼續演下去，回到家要假意敦倫，還要天台談心，演得夠大夠逼真，才能遮左右鄰舍耳目，每一回的耳鬢廝磨，他們悄悄交換了情報，也建立了默契，甚至超越了間諜愛上間諜必無好下場的宿命，結成了同命鴛鴦。

英國軍情局幹員空降到了摩洛哥執行任務。（圖源自於網路）

間諜既是表演，反間諜的功力就是要拆穿對手假象，兩人要去騙取邀請函的那場戲，從考牌技（看你是否真是賭林高手）到磷的化學方子式（看你是否真做磷礦商人）都有著暗中划水的鬥智暗潮，甚至後來的「胸針與耳環」、捲起袖子看你是否真捐血、從雲雨情的僵硬指數來測心亂，用鋼琴彈馬賽曲」都有著「圖窮匕現」的勁力，煞是好看。

當然，隨片加映的沙塵暴中的汽車床戲，確實前所未見，那是導演Robert Zemeckis最擅長的銀幕特效手法，不管他是怎麼拍出來的，光是在沙漠中做愛的「巧思」，就已經夠讓人拍手叫好了。

沙塵暴中的汽車床戲。（圖源自於網路）

《同盟鶼鰈》的下半場同樣繼續玩著表演與解謎的雙軌遊戲，而且直接問大家：Max與Marianne究竟誰才是真正的演技高手？Marianne在德軍空襲的混亂時刻產下一女，情不自禁在砲聲隆隆中抱著Max說：這是我這輩子最真實的時刻。」她的真心告白，來得突兀，不合時宜，多數人一時難辨真偽，只能輕輕放過，直到最後，Max深入敵後，查到Marianne的身家資料後，才明白，兩人目光交會的那一刻，勝負已定。

只不過，此時的Max再也不想演「間諜」了，他公然抗命，出生入死的目的，就是要演好「鶼鰈」，深情成為他的最後武器，他輸了「間諜」一役，「鶼鰈」之戰不能再輸，唯有癡情漢才有機會改寫俗世定論，畢竟，他的Marianne如果不是動了真情意，哪須在烽火連天中為他生女？世事皆假，唯女兒是真，他們一家三口在德軍墜機旁的野餐場景，成為《同盟鶼鰈》中，內涵最豐富的象徵好戲了。

世事皆假，唯女兒是真。（圖源自於網路）

Max與Marianne在卡薩布蘭加（Casablanca）相遇相戀，《同盟鶼鰈》的劇情明顯有向《Casablanca／北非諜影》致敬之心，不管是生離或死別，情聖都在機場誕生了，愛情不在天長地久，而在曾經刻骨銘心的剎那，《同盟鶼鰈》懂得這個道理。

本文經授權轉載自藍色電影夢 同盟鶼鰈：演技大競走