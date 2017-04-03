藍色電影夢》目擊者：視聽幻術大全

要評論《目擊者》，同時還要在最少的劇透限制下，講出個道理來，嗯，就讓我從製作實務上切入吧。

藍祖蔚

拍好類型電影，說來容易做來難，從《紅衣小女孩》到《目擊者》，新秀導演程偉豪從敘事、視覺到聲音，都有傲人的執行力，才能把台灣極缺的類型電影帶上新高峰。

類型電影的魅力前提在於可不可信？一旦虛了，假了，觀眾就不信了。

《目擊者》的核心論述在於一場車禍的「七角」論述，換句話說，觀眾要看「七次」車禍撞擊，每次的視角和視野都要不同，既要有新意，還要有震撼。深入解析車禍戲，就看得到程偉豪的用心與用力。

首先，當代人都已習慣從電視新聞上的監視器視野（不管是自己或別人或者路邊的），來觀看車禍，這種觀看有距離，即使撞擊或翻滾得匪夷所思，畢竟是隔山觀虎鬥式的「有隔」，程偉豪沒有放棄傳統視野，但他最犀利的處理卻是把攝影機帶進車子裡，要讓觀眾親眼看到：不但是有車迎面飛撞而來，同時也是踩足了油門往前車撞去。

是的，撞車的，被撞的，都有著主觀視角的震撼。

車內明明有人，是重要的場面調度安排。被撞的車內，主角看到有車撞來的同時，觀眾也同步看到，碰然一聲巨響，不但車體晃動，車窗更是整面碎飛，車上乘客更是頓時頭破血流，災難在眼前，血花在眼前，少了車體屏障，少了距離阻隔，那種驚嚇指數，自然倍增。

撞人家車的車子裡，同樣有人，那種沒有減速的直接撞上，那種震撼指數，同樣飆高。

台灣拍電影，經費有限，沒法像好萊塢那般，要撞多少車就撞多少車，因陋就簡，或者乾脆跳過不拍，是過去的常態，一旦處理得太過「小兒科」，一切就像玩家家酒，白忙一場，程偉豪敢於選擇九機同步開機，一方面是迫於現實：經費有限，車子只能撞一次；另一方面是兵來將擋，就算只能撞一次，所有的可能角度都先算好，畢其功於一役，最後再交給剪接師來切割處理，就有了如同撞七次的「不惜血本」錯覺。

不過，血本還要是要花的。光是那場窄巷中急行倒車的戲，乒乒乓乓一路刮撞駛去，此情此景，不是冒險電影的「基本」視覺元素嗎？好萊塢會的，日韓港電影都會的，台灣也不輸陣，就算同樣也只能撞一次，程偉豪的三兩三就在於他知道該有的，一點都不能少，問題在於要做到多少，才會符合最起碼的要求，甚至達到撩動血性的高標？程偉豪在《目擊者》中採用的「數學／心理學」公式，頗值得玩味，電影是高明的幻術，能用「錯覺」催眠觀眾，更是極其高明的娛樂了。

程偉豪的幻術工程還得力於聲音。

車禍發生在雨夜，雨聲風聲車行聲，再加上金鐵交鳴的碰撞聲，還有窗碎人叫的混亂聲，還有旁觀者或共犯趕過來查探的腳步聲，車門拉扯聲......所有「嘈嘈切切錯雜彈」的聲音切片，不只是擬真的重現而已，同時還打造出車廂內外的空間場域；所有「大珠小珠落玉盤」的聲音切片，不再是傳統的平面剪貼，而是創造了層次有別的環境鳴震。

聲音不是小道，做足了聲音，就走上了類型片的正道了。

當然，做為一部驚悚推理電影，《目擊者》在撞車後，特別設計了一個照後鏡的碎片鏡頭，每個碎片都有受害女主角的眼睛倒影，過去，我們曾在希區考克的《意亂情迷（Spellbound）》中看過類似鏡頭，那是超現實主義畫家Dali精心打造的夢魘場景，如今程偉豪只用一個照後鏡頭就完成了他和大師的連結，不愧是驚悚達人了。