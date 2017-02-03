法操》司法改革和轉型正義

回顧台灣歷史，司法是如此醜陋不堪，行政部門首長光明正大地介入，司法為政治服務，甚至作為統治者的工具，如果不去面對這一段真實的歷史，去省思理應是制衡行政權和立法權的司法權，那台灣就不會有真正的司法改革！司法改革不能迴避轉型正義，甚至應該勇於落實轉型正義！

高宏銘/執業律師、法操共同創辦人、曾任彰化和新北地檢署檢察官

近日，《返校》此一以1960年代在台灣白色恐怖時代為背景的遊戲，非常火紅，也連帶引發社會多方討論。在1987年7月15日起解嚴後，迄今已近30年，但在2016年3月間，竟然還有民眾因持有關於二二八事件的文件而遭到憲兵隊到府偵辦（俗稱「查水表」），似乎白色恐怖仍籠罩著台灣。

《返校》此一以1960年代在台灣白色恐怖時代為背景的遊戲。（資料照，赤燭遊戲提供）

回顧台灣歷史，在中華民國政府來到台灣後，有多少人因為一時的言行而遭極刑，而且居然還是行政部門首長光明正大地介入，決定司法案件的刑度。所謂的「偉大領袖」居然可以直接下令槍決特定案件中的被告，難道這是法治國家應有的情形嗎？

對照日治時期規模最大的武裝抗日行動——西來庵事件，在該事件中，遭到起訴的有1,482人，而被法院判處死刑者高達915人，實際上被處以死刑者有135人，近300人則死於監獄之中。（比太陽花還狂呀！）可是，日本是透過司法制度來進行追訴和審判（審判地就在原台南地方法院），日本駐台總督、日本首相甚至是日本天皇，都沒有任何一個人針對此案批示「應槍決」或「應處極刑」！

西來庵事件。（資料照，記者黃文鍠攝）

在解嚴前，所有的司法官全部被要求要加入特定政黨（相信大家都知道是哪一黨），對照中華民國憲法第80條：「法官應超出黨派，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」可說是無比的諷刺。

而在解嚴前就任的司法官，到現在應該還有不少人仍在職，甚至已經是高層、高層、高高層了。一個會為擔任司法官而加入特定政黨的人，真的有擔任司法官的資格嗎？相較某位知名律師，當年連續兩年司法官特考筆試均通過，但就是因為在口試時，都明確表示不願意加入特定政黨，就這樣被斷送擔任司法官的機會，到底是誰才有資格擔任捍衛司法權以制衡行政權及立法權的司法官？

在跨過1945年10月25日後，台灣的法治似乎有了明顯的轉變！司法為政治服務，甚至作為統治者的工具，在台灣歷史上竟然是如此地難以抹滅！如果我們不去面對這一段真實的歷史，去省思理應是制衡行政權和立法權的司法權，為何會成為統治者的工具，那台灣就不會有真正的司法改革！簡言之，司法改革絕對不能迴避轉型正義，甚至應該勇於落實轉型正義！

德國在1990年統一後，為處理司法轉型正義的問題，而解聘當年在東德體制下的所有司法人員。經過大破大立，德國迄今仍普遍被認為是真正的法治國家，其國民對司法體制的信賴也相當地高。回到台灣，我們又該怎麼做？

相信過往許多解嚴前的司法檔案，一定仍保存在各司法機關的檔案室中。強烈建議司法院和法務部，應該統整這些資料，並公諸於世，尤其是要將當時偵辦的檢察官、判決的法官等人的姓名，全數公開，讓全體社會來公評。

法務部長邱太三（左）及司法院長許宗力（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

公布這些檔案，不是要在制度上去追究這些人的責任，而是要讓我們和後世子孫瞭解到台灣司法史上真實卻醜陋的一面，以時時警惕每一位台灣人，維持獨立的司法權是多麼的可貴和重要！

即將召開的司法改革，絕對不能忽略司法轉型正義此一議題，在此呼籲與會的諸位先進，一定要將司法的「轉型正義」議題提出討論，如此台灣才能走向真正的司法改革，以臻法治國家之林。而司法的轉型正義，就從整理並公開解嚴前的司法檔案開始！





本文經授權轉載自法操 司法改革和轉型正義